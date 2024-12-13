Stellen Sie sich ein 45-sekündiges Video vor, das für L&D-Teams erstellt wurde und die Effizienz bei der Erstellung umfassender Compliance-Schulungsmodule demonstriert. Mit einem professionellen und visuell sauberen Erscheinungsbild, dynamischen Bildschirmübergängen und einer klaren, autoritativen Stimme, die von AI generiert wird, sollte dieses Video hervorheben, wie HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus Skripten die Erstellung effektiver Due-Diligence-Schulungsvideos vereinfacht.

Video Generieren