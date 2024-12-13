Ja, HeyGen unterstützt das Branding für Ihre maßgeschneiderten Sicherheitstrainingsvideos vollständig. Sie können problemlos das Logo und die Markenfarben Ihres Unternehmens mit den integrierten Branding-Kontrollen einfügen, um sicherzustellen, dass alle Ihre Videoerstellungen perfekt mit Ihrer Unternehmensidentität übereinstimmen und einen konsistenten und professionellen Look bieten.