Erstellen Sie ein dynamisches 45-Sekunden-Video als Willkommensgruß für neue Fahrer, das die wesentlichen ersten Schritte in ihrem Onboarding-Prozess beschreibt. Zielgruppe sind neue Lkw-Fahrer und Lieferpersonal, mit lebhaften, professionellen Visuals und einer freundlichen, aber autoritativen AI-Stimme, die HeyGens Voiceover-Generierung nutzt, um klare Kommunikation zu gewährleisten und eine positive Stimmung für ihre Rolle als neuer Fahrer zu setzen.

