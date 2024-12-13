Verbessern Sie Ihre ersten Kundeninteraktionen mit einem 30-sekündigen Willkommensvideo. Zielgruppe sind Kleinunternehmer und Marketer, die einen bleibenden ersten Eindruck hinterlassen möchten, indem sie zeigen, wie ein 'Drip-Kampagnen-Videoersteller' das Onboarding transformieren kann. Der visuelle Stil sollte hell und einladend sein, mit freundlichen AI-Avataren, die personalisierte Grüße übermitteln, ergänzt durch aufmunternde, akustische Hintergrundmusik. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um ein fesselndes und einzigartiges Willkommens-Erlebnis für Ihre 'E-Mail-Marketing-Videos'-Strategie zu schaffen.

Video Generieren