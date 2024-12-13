Spender-Update-Video-Maker: Spender mühelos einbinden

Erstellen Sie personalisierte Dankesvideos mit AI-Avataren, um die Spenderbindung zu stärken und Ihre Fundraising-Appelle zu vereinfachen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges Wirkungsbericht-Video für alle wiederkehrenden und einmaligen Spender, indem Sie anpassbare Vorlagen und Szenen nutzen, um die Erfolge der Organisation zu präsentieren. Das Video sollte einen informativen und visuell ansprechenden Stil haben, Infografiken mit sanfter Hintergrundmusik integrieren und über Text-zu-Video aus einem Skript für Klarheit in der Spenderkommunikation erzählt werden.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 30-sekündiges schnelles Dankesvideo für Erstspender. Dieses aufmunternde und feierliche Video sollte schnelle Schnitte von positiven Bildern aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung enthalten, begleitet von leicht lesbaren Untertiteln, um wirkungsvolle Dankesvideos effizient zu erstellen und Organisationen Zeit zu sparen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein überzeugendes 2-minütiges Fundraising-Appell-Video für potenzielle neue Spender und Social-Media-Follower, optimiert für verschiedene Plattformen durch Anpassung des Seitenverhältnisses und Exporte. Der Stil des Videos sollte emotional ansprechend und filmisch sein, mit einem leidenschaftlichen AI-Avatar-Sprecher, der eine starke Botschaft mit dynamischen visuellen Elementen übermittelt, um die Video-Reichweite zu erhöhen und Spender zu binden.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Spender-Update-Video-Maker funktioniert

Binden Sie Ihre Spender mit personalisierten Video-Updates ein, die ihre Wirkung hervorheben und die fortgesetzte Unterstützung für Ihre Mission fördern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Wirkungsstory
Beginnen Sie damit, Ihr Spender-Update-Skript zu schreiben oder einzufügen, und artikulieren Sie klar die Auswirkungen ihrer Unterstützung. Unsere Text-zu-Video aus einem Skript-Funktion verwandelt Ihre Worte in fesselnde visuelle Erzählungen.
2
Step 2
Wählen Sie eine überzeugende Vorlage
Wählen Sie aus einer Vielzahl anpassbarer Vorlagen, die Dankbarkeit und Wirkung vermitteln. Fügen Sie die Logos und Farben Ihrer Organisation mit Branding-Kontrollen hinzu, um ein konsistentes Erscheinungsbild zu gewährleisten.
3
Step 3
Fügen Sie authentische Erzählung hinzu
Verstärken Sie Ihre Botschaft mit einer professionellen Sprachsynthese oder wählen Sie einen AI-Avatar, um Ihr Update zu präsentieren. Passen Sie die Stimme, den Stil und den Ton an, um perfekt zur Botschaft Ihrer Marke zu passen.
4
Step 4
Exportieren und mit Spendern verbinden
Sobald Ihr Video fertig ist, exportieren Sie es einfach in verschiedenen Formaten, die für E-Mails, soziale Medien oder Ihre Website geeignet sind. Teilen Sie Ihre personalisierten Updates, um die Spenderbindung zu vertiefen und die fortgesetzte Unterstützung zu fördern.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Großzügigkeit mit inspirierenden Spender-Appellen fördern

Erstellen Sie emotional ansprechende Videos, die Spender motivieren und die wichtige Mission und die positiven Ergebnisse ihrer Beiträge kommunizieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie können HeyGens AI-Avatare und personalisierte Videos die Spenderkommunikation verbessern?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Avatare und Text-zu-Video aus einem Skript, um hochgradig personalisierte Videos für die Spenderkommunikation zu erstellen. Diese leistungsstarke Funktion ermöglicht es Organisationen, einzigartige und wirkungsvolle Botschaften in großem Maßstab zu übermitteln, was die Spenderbindung erheblich steigert, ohne ein Produktionsteam zu benötigen.

Welche Funktionen bietet HeyGen, um professionelle Spender-Update-Videos einfach zu erstellen?

HeyGen vereinfacht die Videoerstellung mit benutzerfreundlichen Tools, einschließlich anpassbarer Vorlagen und Drag-and-Drop-Bearbeitung. Sie können Ihr Branding mit benutzerdefinierten Logos und Farben durch Branding-Kontrollen leicht integrieren, um sicherzustellen, dass jedes Spender-Update-Video professionell und markenkonform aussieht.

Wie hilft HeyGen Organisationen, Zeit und Ressourcen bei der Videoerstellung zu sparen?

HeyGen rationalisiert den Videoerstellungsprozess, indem es Text-zu-Video aus einem Skript und automatisierte Sprachsynthese ermöglicht, wodurch umfangreiche Filmaufnahmen überflüssig werden. Diese Effizienz ermöglicht es Organisationen, wirkungsvolle Dankesvideos und Fundraising-Appelle zu erstellen und dabei erheblich Zeit und Ressourcen zu sparen.

Kann HeyGen unterschiedliche Videoanforderungen für Fundraising und Spenderbeziehungen unterstützen?

Absolut. HeyGen bietet umfassende Tools, um alle Ihre Fundraising-Videos und Spenderbeziehungsbedürfnisse zu unterstützen, von der Erstellung personalisierter Videos für einzelne Spender bis hin zu groß angelegten Wirkungs-Updates. Mit Funktionen wie Stock-Media-Unterstützung und Anpassung des Seitenverhältnisses können Sie die Geschichte Ihrer Organisation effektiv über verschiedene Plattformen hinweg erzählen.

