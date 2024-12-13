Der ultimative Video-Generator für Spender-Updates

Steigern Sie das Spenderengagement mit AI-gestützten Videos, die einfach aus Text-zu-Video generiert werden.

Erstellen Sie ein 1-minütiges Erklärvideo für Non-Profit-Administratoren und Fundraising-Manager, das zeigt, wie man schnell umfassende Spender-Update-Videos generiert. Der visuelle Stil sollte klar, professionell und informativ sein und Bildschirmaufnahmen der Plattform enthalten, während die Audioaufnahme eine autoritative, aber beruhigende Stimme verwenden sollte. Heben Sie hervor, wie einfach es ist, ein einfaches Skript in ein professionelles Video zu verwandeln, indem Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion nutzen, um effektiv mit Spendern zu kommunizieren.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges ansprechendes Video für Fundraising-Teams und Mitarbeiter der Spenderbeziehungen, das die Kraft personalisierter Videos zur Stärkung des Spenderengagements zeigt. Visuell sollte das Video warm, freundlich und ansprechend sein, mit verschiedenen AI-Avataren, die maßgeschneiderte Botschaften übermitteln, ergänzt durch eine freundliche und dankbare Stimme. Betonen Sie, wie HeyGens AI-Avatare unvergessliche und persönliche Spenderdankvideos in großem Maßstab erstellen können.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 1-minütiges dynamisches Video, das sich an Marketingdirektoren und Social-Media-Manager richtet, die Fundraising-Kampagnen durchführen. Dieses Video wird veranschaulichen, wie ein AI-Video-Generator schnell wirkungsvolle Fundraising-Videos für soziale Medien erstellen kann. Der visuelle Stil sollte energiegeladen sein, mit schnellen Schnitten und vielfältigen Medien, die für die mobile Ansicht optimiert sind, gepaart mit einer inspirierenden, professionellen Stimme. Demonstrieren Sie die Effizienz von HeyGens Voiceover-Generierungsfunktion bei der Produktion hochwertiger Audioinhalte für Ihre Kampagnen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 90-sekündiges Tutorial-Video für neue HeyGen-Nutzer und Content-Ersteller in Non-Profit-Organisationen, das sich auf die Erstellung von Videos in professioneller Qualität für Spender-Updates konzentriert. Der visuelle Stil sollte sauber und schrittweise sein, wobei Benutzeroberflächenelemente und kreative Assets der Plattform hervorgehoben werden, unterstützt von einer ruhigen, lehrreichen und ermutigenden Stimme. Zeigen Sie, wie die Nutzung von HeyGens Vorlagen und Szenen den Videoerstellungsprozess vereinfachen kann.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

So funktioniert Ihr Video-Generator für Spender-Updates

Erstellen Sie mühelos personalisierte, professionelle Spenderdankvideos, die die Geschichte Ihrer Non-Profit-Organisation erzählen und das Engagement mit Leichtigkeit steigern.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Skript ein
Erstellen Sie Ihre personalisierte Nachricht für Ihre Spender. Nutzen Sie unsere leistungsstarke Text-zu-Video-Funktion, um Ihren Text sofort in ansprechende Voiceovers zu verwandeln und so Zeit und Ressourcen zu sparen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre visuellen Elemente
Verbessern Sie Ihr Storytelling, indem Sie aus einer Vielzahl professioneller Video-Vorlagen und AI-Avatare wählen. Passen Sie Szenen mit Ihren eigenen Medien an oder nutzen Sie unsere umfangreiche Stock-Bibliothek, um Ihre Wirkung perfekt zu veranschaulichen.
3
Step 3
Fügen Sie Ihr Branding hinzu
Integrieren Sie das Logo und die Markenfarben Ihrer Organisation mit unseren Branding-Kontrollen, um ein konsistentes, professionelles Erscheinungsbild zu bewahren. Stellen Sie mit automatischen Untertiteln die Zugänglichkeit und eine breite Reichweite sicher.
4
Step 4
Exportieren und engagieren
Erstellen Sie Ihre Videos in professioneller Qualität in mehreren Seitenverhältnissen, optimiert für verschiedene Plattformen. Teilen Sie Ihre wirkungsvollen Spender-Update-Videos einfach, um Verbindungen zu stärken und das Spenderengagement zu vertiefen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie inspirierende Spenderdankvideos

Entwickeln Sie herzerwärmende Videos, die Spender tiefgehend danken und effektiv zur fortgesetzten Unterstützung Ihrer wichtigen Sache inspirieren, mit professioneller Qualität.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Spender-Update-Videos?

HeyGen verwandelt Skripte in überzeugende Spender-Update-Videos, indem es AI-Avatare und Voiceover-Generierung nutzt. Dieser nahtlose Prozess stellt sicher, dass Videos ansprechend und personalisiert sind, was das Spenderengagement erhöht.

Welche Funktionen machen HeyGen ideal für die Erzählbedürfnisse von Non-Profit-Organisationen?

HeyGen bietet anpassbare Video-Vorlagen und AI-Avatare in professioneller Qualität, ideal für Non-Profit-Organisationen. Es bietet eine robuste Plattform zur Erstellung fesselnder Fundraising- und Erzählvideos ohne technische Komplexität.

Kann HeyGen beim Hinzufügen von Untertiteln zu Fundraising-Videos helfen?

Ja, HeyGen erleichtert die automatische Generierung von Untertiteln, was die Zugänglichkeit und das Engagement verbessert. Diese Funktion ist besonders wertvoll, um ein breiteres Publikum auf sozialen Medien zu erreichen.

Unterstützt HeyGen das Hochladen von Medien und Branding?

Ja, HeyGen ermöglicht es Nutzern, ihre Medien hochzuladen und bietet Branding-Kontrollen, einschließlich Logo- und Farbintegration. Dies gewährleistet Konsistenz und Übereinstimmung mit der visuellen Identität Ihrer Organisation in allen Videoausgaben.

