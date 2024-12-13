Schaffen Sie Wirkung mit einem Spender-Outreach-Video-Generator

Erstellen Sie mühelos beeindruckende Fundraising-Videos mit intuitiven Vorlagen und Szenen, um mehr Spender zu gewinnen.

Erstellen Sie ein 30-sekündiges personalisiertes Video, um den jüngsten Spendern von Herzen zu danken, mit einem ansprechenden AI-Avatar, der eine warme Botschaft direkt an sie übermittelt. Dieses Video, das sich an individuelle Unterstützer richtet, sollte einen aufmunternden und aufrichtigen visuellen Stil haben, ergänzt durch sanfte, inspirierende Hintergrundmusik, ideal für wirkungsvolle Dankesvideos für Spender.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein überzeugendes 45-sekündiges Fundraising-Video, das die greifbare Wirkung von Spenden durch eine kraftvolle Erfolgsgeschichte zeigt und sich an potenzielle neue Spender richtet. Der visuelle Stil sollte inspirierend und fast dokumentarisch sein, gepaart mit einer emotionalen, hoffnungsvollen Musik, die sich leicht mit HeyGens vielfältigen Vorlagen und Szenen zusammenstellen lässt.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie eine 60-sekündige Willkommensnachricht für neue wiederkehrende Spender mit dem Donor Onboarding Video Generator, die erklärt, wie ihre kontinuierliche Unterstützung einen Unterschied macht und so das Engagement der Spender steigert. Dieses Video, das für neue Beitragszahler gedacht ist, sollte einen klaren und einladenden visuellen Stil beibehalten, mit einer professionellen Sprachübertragung, und kann effizient direkt aus einem Skript mit HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion erstellt werden.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein lebendiges 30-sekündiges Spender-Outreach-Video, das für das Social Media Marketing konzipiert ist und darauf abzielt, ein breites Publikum für eine allgemeine Bewusstseinskampagne zu gewinnen. Der visuelle Stil sollte dynamisch und ansprechend sein, mit leuchtenden Farben und positiven Bildern, untermalt von mitreißender, inspirierender Musik, die mühelos aus HeyGens umfangreicher Medienbibliothek/Stock-Unterstützung bezogen werden kann.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Spender-Outreach-Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie schnell überzeugende Fundraising- und Dankesvideos für Ihre Nonprofit-Organisation, um Spender mit personalisierten Botschaften und kraftvollen Erfolgsgeschichten zu begeistern.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren Ausgangspunkt
Wählen Sie aus einer Vielzahl professionell gestalteter Vorlagen, die auf Fundraising-Videos zugeschnitten sind, oder beginnen Sie mit einer leeren Leinwand, um Ihre einzigartige Spender-Outreach-Botschaft zu gestalten.
2
Step 2
Gestalten Sie Ihre personalisierte Botschaft
Schreiben Sie Ihr Skript für Dankesvideos oder Erfolgsgeschichten und wählen Sie einen AI-Avatar, der Ihre Text-zu-Video-Botschaft mit authentischer Emotion und Klarheit übermittelt.
3
Step 3
Verbessern Sie Visuals und Sound
Nutzen Sie die Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um ansprechende Visuals und Musik hinzuzufügen. Erstellen Sie professionelle Sprachübertragungen und sorgen Sie mit automatischen Untertiteln für Barrierefreiheit.
4
Step 4
Erstellen und Teilen
Produzieren Sie Ihr hochwertiges Spender-Outreach-Video im gewünschten Seitenverhältnis und exportieren Sie es einfach, bereit, um mit Spendern über alle Ihre Kommunikationskanäle in Kontakt zu treten.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Kraftvolle Erfolgsgeschichten von Spendern teilen

.

Erstellen Sie ansprechende Videos, um den Erfolg und die Wirkung von Spenden hervorzuheben und tiefere Spenderbeziehungen zu fördern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen helfen, wirkungsvolle Spender-Outreach-Videos zu erstellen?

HeyGen dient als leistungsstarker kreativer Motor, der Nonprofits ermöglicht, mühelos überzeugende Spender-Outreach-Videos zu erstellen. Nutzen Sie AI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionalität, um wirkungsvolle Geschichten zu teilen, die Resonanz finden und Engagement fördern.

Kann ich mit HeyGen personalisierte Dankesvideos für Spender erstellen?

Absolut, HeyGen macht das Erstellen personalisierter Dankesvideos für Spender einfach und effizient. Verwenden Sie unsere anpassbaren Vorlagen und die fortschrittliche Sprachübertragung, um eine einzigartige, herzliche Note hinzuzufügen, die das Engagement der Spender stärkt.

Was macht HeyGen zu einem effektiven Donor Onboarding Video Generator?

HeyGen vereinfacht die Erstellung ansprechender Donor Onboarding Videos mit intuitiven Drag-and-Drop-Bearbeitungstools und professionellen Vorlagen. Integrieren Sie mühelos Ihr Branding und fügen Sie Untertitel hinzu, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft klar und einladend ist.

Wie unterstützt HeyGen die Erstellung von Fundraising-Videos für soziale Medien?

HeyGen befähigt Nonprofits, dynamische Fundraising-Videos zu erstellen, die für das Social Media Marketing optimiert sind. Greifen Sie auf eine reichhaltige Bibliothek von Stock-Medien und Musik zu und nutzen Sie flexible Größenanpassungen, um sicherzustellen, dass Ihr Inhalt auf jeder Plattform gut aussieht.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo