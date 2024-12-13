Stärken Sie Ihre Mission mit einem Donor Onboarding Video Generator

Entwerfen Sie in wenigen Minuten maßgeschneiderte, gebrandete Onboarding-Videos für Nonprofits, um sicherzustellen, dass jede Botschaft perfekt mit Ihrer Mission übereinstimmt, indem Sie Branding-Kontrollen verwenden.

Erstellen Sie ein 45-sekündiges 'Donor Onboarding Video Generator'-Willkommensvideo für neue Spender, in dem ein warmherziger und ansprechender AI-Avatar eine personalisierte Dankesbotschaft mit klarer Voiceover-Generierung übermittelt und die unmittelbare Wirkung ihrer ersten Spende durch professionelle, aber herzliche visuelle Darstellungen zeigt.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein inspirierendes 60-sekündiges 'Dankesvideo für Spender' für bestehende und große Spender, indem Sie ein emotionales Voiceover und visuell reichhaltiges Filmmaterial aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung verwenden, um eine authentische Wirkungsgeschichte zu erzählen, die spezifische Erfolge hervorhebt, die durch ihre Beiträge ermöglicht wurden.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein dynamisches 30-sekündiges 'Fundraising-Video' für die breite Öffentlichkeit, das eine neue Kampagne bewirbt. Nutzen Sie die Text-zu-Video-Funktion, um eine prägnante, dringende Botschaft zu erstellen, und verwenden Sie vorgefertigte Vorlagen und Szenen, um Engagement zu fördern und sofortige Unterstützung mit klaren visuellen und akustischen Elementen zu ermutigen.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein ausgefeiltes 50-sekündiges 'Nonprofit-Fundraising-Video', das unsere Mission und Werte erklärt und sich an Unternehmenspartner und Förderorganisationen richtet. Dieses überzeugende Video sollte professionelle Vorlagen und Szenen verwenden und mit Untertiteln/Kapiteln für Klarheit sorgen, um einen autoritativen, aber inspirierenden visuellen und akustischen Stil zu präsentieren, der unsere langfristige Vision darstellt.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Donor Onboarding Video Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos überzeugende Onboarding-Videos für neue Spender, um Engagement zu fördern und dauerhafte Beziehungen aufzubauen, alles unterstützt durch AI.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Videoskript
Beginnen Sie, indem Sie Ihre gewünschte Botschaft in die Text-zu-Video-Funktion eingeben. Dies ermöglicht es Ihnen, ein umfassendes Skript zu generieren, das die Grundlage Ihres Donor-Onboarding-Videos bildet.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Organisation zu repräsentieren. Dies verleiht Ihrer Onboarding-Botschaft ein professionelles und ansprechendes Gesicht und hinterlässt einen warmen ersten Eindruck bei neuen Spendern.
3
Step 3
Fügen Sie Ihre Branding-Elemente hinzu
Wenden Sie die einzigartigen Branding-Kontrollen Ihrer Organisation an, einschließlich Logos und spezifischer Farben, um sicherzustellen, dass Ihr Video perfekt mit Ihrer visuellen Identität übereinstimmt und die Markenbekanntheit stärkt.
4
Step 4
Exportieren und nahtlos teilen
Nutzen Sie die Größenanpassung und Exporte, um Ihr Video für verschiedene Plattformen anzupassen. Generieren Sie Ihr fertiges, hochwertiges Onboarding-Video, bereit zur Verteilung an Ihre neuen Spender über alle Kanäle.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Zeigen Sie die Wirkung und Dankbarkeit der Spender

.

Zeigen Sie die tiefgreifende Wirkung von Spenden und drücken Sie Dankbarkeit durch ansprechende, AI-gestützte Dankesvideos aus.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen unsere Donor-Onboarding- und Dankesvideos verbessern?

HeyGen dient als leistungsstarker Donor Onboarding Video Generator, der es Ihnen ermöglicht, personalisierte und überzeugende Videos mit AI-Avataren und Text-zu-Video-Funktionen zu erstellen. Sie können auch Ihre Branding-Kontrollen anwenden, einschließlich Logos und Farben, um sicherzustellen, dass jedes Dankesvideo für Spender die einzigartige Identität Ihrer Organisation widerspiegelt und das Engagement mit neuen Spendern stärkt.

Welche Arten von Fundraising-Videos kann HeyGen Nonprofits helfen zu erstellen?

HeyGen befähigt Nonprofits, verschiedene wirkungsvolle Fundraising-Videos zu produzieren, von überzeugenden Wirkungsgeschichten bis hin zu Veranstaltungsrückblicken und Spenderzeugnissen. Nutzen Sie unsere umfassenden Videovorlagen und End-to-End-Videoerstellungsfunktionen, um mühelos ansprechende, erzählungsgetriebene Videos zu erstellen, die Ihre Reichweite und Attraktivität für potenzielle Unterstützer maximieren.

Kann HeyGen sicherstellen, dass die Videos meiner Nonprofit-Organisation mit unserer Markenidentität übereinstimmen?

Absolut, HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und Ihre Markenfarben nahtlos in alle Ihre Videoinhalte zu integrieren. In Kombination mit AI-Avataren und fotorealistischen Ausgaben können Sie Studioqualität-Inhalte generieren, die eine konsistente, professionelle Markenidentität über alle Plattformen hinweg aufrechterhalten, einschließlich der Größenanpassung für verschiedene Exporte.

Wie vereinfacht HeyGen den Videoerstellungsprozess für wirkungsvolle Inhalte?

HeyGen vereinfacht den gesamten Videoerstellungs-Workflow durch seine intuitive Creative Engine und Prompt-Native Video Creation. Unsere Plattform verwandelt Text in Video, bietet vielfältige Voiceover-Generierungsoptionen und eine reichhaltige Medienbibliothek, die es Ihnen ermöglicht, fesselnde Videoinhalte effizient zu erstellen, ohne umfangreiche technische Fähigkeiten zu benötigen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo