Steigern Sie die Spenderbindung mit unserem Video-Maker für den Spender des Monats

Verbessern Sie die Spenderbindung und bauen Sie stärkere Beziehungen auf, indem Sie gebrandete, personalisierte Dankesbotschaften erstellen und leistungsstarke Branding-Kontrollen für ein konsistentes Erscheinungsbild nutzen.

Erstellen Sie eine prägnante 1-minütige technische Anleitung, die zeigt, wie Mitarbeiter von Non-Profit-Organisationen schnell personalisierte Videos für den Spender des Monats erstellen können. Das Video sollte einen klaren, instruktiven visuellen Stil mit einer professionellen, freundlichen Stimme haben, die die Benutzer durch das Schreiben eines Skripts führt und dann die Text-zu-Video- und Voiceover-Generierungsfunktionen von HeyGen nutzt, um eine hochwertige Dankesbotschaft für ihre engagierten Unterstützer zu produzieren.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein 45-sekündiges aufmunterndes Video für kleine Non-Profit-Organisationen und Freiwilligenkoordinatoren, das zeigt, wie einfach sie ein professionelles Non-Profit-Video erstellen können. Der visuelle Stil sollte zugänglich und warm sein, begleitet von enthusiastischer Hintergrundmusik, die die Anpassung von HeyGens Vorlagen und Szenen mit Elementen aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung veranschaulicht, um ansprechende Updates oder Dankesnotizen zu erstellen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein poliertes 90-sekündiges Anleitungsvideo, das sich an Marketing- und Kommunikationsmanager in Non-Profit-Organisationen richtet und sich auf Strategien zur Verbesserung der Spenderbindung konzentriert. Die visuelle Präsentation sollte ansprechend und professionell sein, mit klarer Erzählung, die betont, wie man Dankesvideos durch die Nutzung der Untertitel-/Caption-Funktion von HeyGen verbessert und Inhalte durch Größenanpassung und Exporte für die plattformübergreifende Verteilung optimiert.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie eine umfassende 2-minütige technische Anleitung für Produzenten von Fundraising-Videos und Content-Ersteller von Non-Profit-Organisationen, die den Prozess der Erstellung innovativer Fundraising-Videobotschaften erklärt. Das Video sollte einen modernen, professionellen visuellen Stil mit einem autoritativen Ton annehmen und detailliert beschreiben, wie man die AI-Avatare von HeyGen in Kombination mit der Text-zu-Video- und Voiceover-Generierung nutzt, um überzeugende Appelle und Updates zu liefern.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Video-Maker für den Spender des Monats funktioniert

Erstellen Sie mühelos wirkungsvolle, personalisierte Dankesvideos für Ihre wichtigsten Spender, um stärkere Beziehungen zu fördern und anhaltende Großzügigkeit zu ermutigen.

1
Step 1
Wählen Sie Ihre Vorlage
Beginnen Sie mit der Auswahl aus einer Vielzahl von professionell gestalteten Videovorlagen, die mit der Botschaft und dem Stil Ihrer Organisation übereinstimmen und die Grundlage für Ihr Dankeschön bilden.
2
Step 2
Erstellen Sie Ihre personalisierte Nachricht
Nutzen Sie die Text-zu-Video-Funktion von HeyGen, um schnell eine herzliche, personalisierte Videobotschaft zu erstellen, die jeden Spender wirklich wertschätzt.
3
Step 3
Fügen Sie Ihre Markenelemente hinzu
Verbessern Sie Ihr Video, indem Sie die Branding-Kontrollen Ihrer Organisation anwenden, einschließlich Logos und spezifischer Farbpaletten, um ein konsistentes und professionelles Erscheinungsbild zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihre Wertschätzung
Finalisieren Sie Ihr Video und nutzen Sie unsere Größenanpassungs- und Exportfunktionen, um es für verschiedene Plattformen vorzubereiten und mühelos die Spenderbindung durch echte Dankbarkeit zu fördern.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Spendergeschichten in sozialen Medien teilen

Produzieren Sie schnell fesselnde Kurzvideos für soziale Plattformen, um die Anerkennung der Spender zu verstärken und Ihre Reichweite zu erweitern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie unterstützt HeyGen bei Untertiteln und Bearbeitung für personalisierte Videos?

HeyGen generiert automatisch präzise Untertitel für all Ihre Videos, was die Zugänglichkeit verbessert. Sie können diese Untertitel und andere Videoelemente einfach bearbeiten, um Ihre personalisierten Videos vor dem Export zu perfektionieren.

Bietet HeyGen Integrationen zur Optimierung von Videos für die Spenderbindung?

Während spezifische direkte Integrationen kontinuierlich weiterentwickelt werden, konzentriert sich HeyGen darauf, hochwertige Videobotschaften zu produzieren, die einfach exportierbar sind und auf verschiedenen Plattformen, einschließlich E-Mail-Kampagnen, verwendet werden können, um die Spenderbindung effektiv zu steigern.

Welche Branding-Kontrollen bietet HeyGen für Non-Profit-Video-Inhalte?

HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, das Logo und die Markenfarben Ihrer Organisation in Ihre Non-Profit-Video-Inhalte zu integrieren. Nutzen Sie anpassbare Videovorlagen und fügen Sie Ihre eigenen Bilder, GIFs und andere Medien hinzu, um konsistente gebrandete Inhalte zu gewährleisten.

Kann HeyGen den Video-Bearbeitungsprozess für komplexe Fundraising-Projekte vereinfachen?

Ja, HeyGen vereinfacht die Videobearbeitung, indem es Skripte in professionelle Videos mit AI-Avataren und Voiceovers verwandelt. Die intuitive Benutzeroberfläche und die szenenbasierte Bearbeitung vereinfachen komplexe Projekte, was HeyGen zu einem effizienten Werkzeug für Fundraising-Videos macht.

