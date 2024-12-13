4

Step 4

Generieren und teilen Sie Ihre Nachricht

Schließen Sie die Erstellung Ihres Videos ab, indem Sie das optimale Seitenverhältnis für verschiedene Plattformen auswählen. Exportieren Sie Ihr personalisiertes Spender-Dankesvideo und teilen Sie es einfach per E-Mail oder in sozialen Medien, um mit Ihren Unterstützern in Kontakt zu treten.