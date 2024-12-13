Spenderbeteiligungs-Videoersteller: Engagieren Sie Ihre Unterstützer

Erstellen Sie überzeugende Fundraising-Videos mit personalisiertem Storytelling. Nutzen Sie AI-Avatare, um tiefere Verbindungen zu schaffen und die Spenderbindung zu fördern.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein wirkungsvolles, 60-sekündiges Fundraising-Video, das sich an potenzielle neue Spender und Förderorganisationen richtet und den tiefgreifenden Einfluss vergangener Beiträge zeigt. Der visuelle und akustische Stil sollte inspirierend und professionell sein, mit dynamischen Schnitten und einer kraftvollen, hoffnungsvollen Stimme. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um Ihre überzeugende Erzählung effizient in eine polierte Präsentation des Erfolgs Ihrer Mission zu verwandeln.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein prägnantes, 30-sekündiges Video zur Spenderbindung speziell für wiederkehrende Spender und Großspender, um jüngste Erfolge und Projektmeilensteine zu feiern. Das Video sollte einen informativen und feierlichen visuellen Stil annehmen, mit hellen Bildern und klarer, prägnanter Erzählung, um Fortschritte hervorzuheben. Verwenden Sie HeyGens Vorlagen & Szenen, um konsistente Markenbildung zu gewährleisten und die Produktion dieser wichtigen Updates zu optimieren.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein authentisches, 50-sekündiges Video hinter den Kulissen, das die direkte Beteiligung der Spender und deren greifbare Ergebnisse betont, und sich an engagierte Spender richtet, die an operativer Transparenz interessiert sind. Der visuelle und akustische Stil dieses Videos sollte offen und freundlich sein, mit einem gesprächigen Ton und der Einbindung von realen Aufnahmen, um die Wirkung zu veranschaulichen. Verbessern Sie die visuelle Erzählung, indem Sie HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung nutzen, um benutzergenerierte Inhalte zu ergänzen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie Spenderbeteiligungsvideos funktionieren

Befähigen Sie Ihre Non-Profit-Organisation, wirkungsvolle, personalisierte Videos zu erstellen, die Spender engagieren und Ihre Mission mit Leichtigkeit und Effizienz verstärken.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Wählen Sie aus anpassbaren Vorlagen, die für Dankesbotschaften oder Fundraising-Videos entworfen wurden, um schnell die Grundlage für Ihr Spenderbeteiligungsvideo zu schaffen.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre Botschaft mit AI hinzu
Fügen Sie Ihr Skript ein und wählen Sie einen AI-Avatar, um Ihre Botschaft zu übermitteln und eine personalisierte Verbindung zu schaffen, die bei Ihren Spendern Anklang findet.
3
Step 3
Fügen Sie den letzten Schliff hinzu
Verbessern Sie die Zugänglichkeit und das Engagement, indem Sie automatisch generierte Untertitel/Beschriftungen hinzufügen und Stock-Medien oder Ihre eigenen Branding-Elemente integrieren.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Laden Sie Ihr hochwertiges Video in verschiedenen Formaten herunter, bereit zur Verbreitung über soziale Medien oder zur Einbettung in E-Mails, um die Spenderbindung zu steigern.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Inspirieren Sie Spender mit missionsgetriebenen Videos

.

Motivieren und verbinden Sie sich mit Ihrer Spenderbasis, indem Sie überzeugende Geschichten und die Mission Ihrer Organisation durch inspirierende AI-Videos teilen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen Non-Profit-Organisationen dabei helfen, ansprechende und personalisierte Videos zur Spenderbindung zu erstellen?

HeyGen befähigt Organisationen, fesselnde Erzählungen für ihre Spender durch die Erstellung personalisierter Videos zu gestalten. Nutzen Sie AI-Avatare und Text-zu-Video-Skripte, um einzigartige Dankesbotschaften oder überzeugende Fundraising-Videos zu übermitteln und eine stärkere Spenderbeteiligung zu fördern.

Welche Funktionen machen HeyGen zu einem effektiven Videoersteller für die Spenderbeteiligung von Non-Profits?

HeyGen vereinfacht die Erstellung von Non-Profit-Videos mit anpassbaren Vorlagen, AI-Avataren und Sprachgenerierung. Dies ermöglicht es Organisationen, schnell hochwertige Inhalte zu produzieren, die die Spenderbindung und das Storytelling verbessern, ohne umfangreiche Videobearbeitungsfähigkeiten.

Kann HeyGen die Markenkonsistenz in all unseren Fundraising-Videos und Spenderkommunikationen sicherstellen?

Absolut, HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und Ihre Markenfarben direkt in jedes Video zu integrieren. Dies gewährleistet professionelle und konsistente Non-Profit-Videos, von Dankesbotschaften bis hin zu wirkungsvollen Fundraising-Videos, die die Identität Ihrer Organisation für Spender stärken.

Ist es möglich, mit HeyGen verschiedene Arten von Non-Profit-Videos für unterschiedliche Plattformen zu erstellen?

Ja, HeyGen unterstützt die Erstellung vielfältiger Non-Profit-Videos, einschließlich Fundraising-Videos, Dankesvideos und Updates, die für soziale Medien oder direkte Spenderkommunikation anpassbar sind. Seine Funktionen, wie das Ändern des Seitenverhältnisses und Untertitel/Beschriftungen, stellen sicher, dass Ihre Erzählung effektiv ein breiteres Publikum erreicht.

