Spender-Impact-Story-Video-Maker: Erstellen Sie kraftvolle Fundraising-Geschichten

Verbinden Sie sich tief mit Spendern durch personalisierte Impact-Geschichten, um das Engagement und die Fundraising-Bemühungen mit lebensechten AI-Avataren zu verbessern.

Ein 45-sekündiges Video, das für bestehende und bedeutende Spender konzipiert ist. Diese Erzählung fängt die tiefgreifende Wirkung ihrer Beiträge ein. Der visuelle Stil sollte warm und authentisch sein, mit Bildern von Begünstigten und Projektergebnissen, untermalt von aufmunternder, sanfter Hintergrundmusik. HeyGens AI-Avatare können eine personalisierte Dankesbotschaft übermitteln, die die emotionale Verbindung verstärkt und es zu einem kraftvollen Spender-Impact-Story-Video macht.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein überzeugendes 60-sekündiges Fundraising-Video für potenzielle neue Spender und die breitere Gemeinschaft, um eine neue gemeinnützige Kampagne zu starten. Der visuelle und akustische Stil sollte dynamisch und inspirierend sein, mit lebendigen Bildern und einem energetischen Soundtrack, um Dringlichkeit und Hoffnung zu vermitteln. Die Nutzung von HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript wird den Erstellungsprozess vereinfachen und die Vision effektiv kommunizieren, um durch kraftvolles Video-Storytelling zum Handeln zu inspirieren.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein prägnantes 30-sekündiges personalisiertes Video, das sich an spezifische Spender richtet, die zu einer bestimmten Initiative beigetragen haben. Diese direkte und wertschätzende Erzählung sollte einen gesprächigen Ton haben und ein kurzes Update zu einem bestimmten Ergebnis bieten, um die Spenderbindung zu fördern. Nutzen Sie HeyGens Voiceover-Generierung, um eine authentische und persönliche Note hinzuzufügen, sodass sich jedes personalisierte Video einzigartig auf den Empfänger zugeschnitten anfühlt.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein 90-sekündiges Video, das die fesselnde Geschichte eines einzelnen Begünstigten erzählt, dessen Leben durch Spenden verändert wurde. Streben Sie einen einfühlsamen und hoffnungsvollen visuellen Stil an, der reale Bilder und Umgebungsgeräusche einbezieht, um eine emotionale Verbindung zu potenziellen und bestehenden Spendern herzustellen. HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion sorgt für Barrierefreiheit und macht dieses wirkungsvolle Spender-Impact-Story-Video für ein breiteres Publikum auf verschiedenen Social-Media-Plattformen zugänglich.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Spender-Impact-Story-Video-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos überzeugende Spender-Impact-Geschichten. Nutzen Sie AI, um personalisierte, hochwertige Fundraising-Videos zu erstellen, die inspirieren und Spenderbeziehungen stärken.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren Ausgangspunkt
Beginnen Sie, indem Sie aus einer Reihe professionell gestalteter Vorlagen wählen oder mit einer leeren Leinwand starten, um Ihre Spender-Impact-Geschichte vollständig anzupassen. Unsere umfangreiche Bibliothek von Vorlagen und Szenen bietet eine perfekte Grundlage.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre Story-Elemente hinzu
Laden Sie einfach Ihre eigenen Fotos, Videos und Musik aus Ihrer Medienbibliothek hoch. Kombinieren Sie persönliches Filmmaterial mit unseren Stock-Media-Optionen, um Ihre Erzählung zu bereichern.
3
Step 3
Personalisieren Sie mit AI
Geben Sie Ihr Skript ein und nutzen Sie AI, um den Inhalt Ihres Videos automatisch zu generieren, einschließlich gesprochener Dialoge und Bildschirmtext, und verwandeln Sie Ihre Worte in eine dynamische visuelle Geschichte.
4
Step 4
Verfeinern und teilen Sie Ihr Video
Verbessern Sie Ihr Video mit automatisch generierten Untertiteln/Captions für Barrierefreiheit. Wenden Sie das Branding Ihrer Organisation an, dann sehen Sie eine Vorschau und exportieren Sie Ihre hochwertige Impact-Story, bereit zur Weitergabe an Ihre Spender.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erweitern Sie die Reichweite in sozialen Medien

.

Produzieren Sie schnell fesselnde Kurzvideos für soziale Medien, um den Spender-Impact zu teilen, Ihr Publikum zu erweitern und Fundraising-Bemühungen voranzutreiben.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen bei der Erstellung überzeugender Spender-Impact-Story-Videos helfen?

HeyGen vereinfacht die Erstellung wirkungsvoller Spender-Impact-Story-Videos, indem es Ihre Skripte in fesselnde Inhalte mit AI-Avataren und professionellen Voiceovers verwandelt. Unsere benutzerfreundlichen Tools und anpassbaren gemeinnützigen Video-Vorlagen helfen Ihnen, durch kraftvolles Video-Storytelling eine emotionale Verbindung zu Ihrem Publikum aufzubauen.

Was macht HeyGen zu einem effektiven AI-Video-Generator für personalisierte Fundraising-Videos?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Fähigkeiten, um personalisierte Videos zu generieren, sodass Sie einzigartige Fundraising-Videos in großem Maßstab erstellen können. Mit unserer Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript und realistischen AI-Avataren können Sie Nachrichten an einzelne Spender anpassen, stärkere Beziehungen fördern und die Spenderbindung erhöhen.

Benötige ich technische Fähigkeiten, um hochwertige Fundraising-Videos mit HeyGen zu produzieren?

Nein, HeyGen ist benutzerfreundlich gestaltet, sodass jeder hochwertige Fundraising-Videos erstellen kann, ohne technische Fähigkeiten zu benötigen. Unsere Plattform bietet intuitive Drag-and-Drop-Bearbeitungstools, eine umfangreiche Medienbibliothek und anpassbare Vorlagen, um Ihren Videoerstellungsprozess zu optimieren.

Wie kann HeyGen die Video-Kommunikation und das Branding meiner gemeinnützigen Organisation verbessern?

HeyGen stärkt Ihre gemeinnützigen Kampagnen, indem es umfassende Branding-Kontrollen bietet, einschließlich benutzerdefinierter Logos und Farben, um eine konsistente Markenidentität in all Ihren Video-Kommunikationen zu gewährleisten. Fügen Sie einfach Untertitel und professionelle Voiceover-Funktionen hinzu, um Ihre Videos für Social-Media-Marketing und eine breitere Reichweite zu optimieren.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo