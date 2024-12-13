Ein 45-sekündiges Video, das für bestehende und bedeutende Spender konzipiert ist. Diese Erzählung fängt die tiefgreifende Wirkung ihrer Beiträge ein. Der visuelle Stil sollte warm und authentisch sein, mit Bildern von Begünstigten und Projektergebnissen, untermalt von aufmunternder, sanfter Hintergrundmusik. HeyGens AI-Avatare können eine personalisierte Dankesbotschaft übermitteln, die die emotionale Verbindung verstärkt und es zu einem kraftvollen Spender-Impact-Story-Video macht.

Video Generieren