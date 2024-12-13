Erstellen Sie ein überzeugendes 45-sekündiges Bildungsvideo für potenzielle neue Unterstützer, das die Mission und den Einfluss Ihrer Organisation zeigt. Der visuelle Stil sollte warm und einladend sein, mit realen Bildern und professionellen KI-Avataren, um klar zu erklären, wie Beiträge einen Unterschied machen. Der Ton sollte eine inspirierende, klare Stimme haben, die darauf abzielt, wirklich fesselnde Inhalte zu schaffen, die emotional ansprechen.

Video Generieren