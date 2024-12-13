4

Step 4

Exportieren und teilen Sie Ihren Aufruf

Finalisieren Sie Ihr Video und "exportieren" Sie es in verschiedenen Formaten und Seitenverhältnissen, die für verschiedene Plattformen geeignet sind. Teilen Sie Ihre kraftvollen "Fundraising-Videos" einfach über soziale Medienkanäle, um die Reichweite zu maximieren und das Engagement der Spender zu fördern.