Doktor Videoersteller: Verwandeln Sie die Kommunikation im Gesundheitswesen

Nutzen Sie einen KI-gestützten medizinischen Videogenerator, um Patienten mit professionellen Visualisierungen und Sprachausgabe zu schulen.

507/2000

Beispiele erkunden

Agent ist die erste kreative Engine, die entwickelt wurde, um eine einzelne Aufforderung in ein komplettes Video umzuwandeln.

eine Collage von Bildern, auf einem steht 'Meisterung des Social Media Marketings'eine Collage von Bildern, auf einem steht 'Meisterung des Social Media Marketings'

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Versuchen Sie einen dieser Vorschläge.

Agent ist die erste kreative Engine, die entwickelt wurde, um eine einzelne Aufforderung in ein komplettes Video umzuwandeln.

Aufforderung 1
Zielgruppe sind Ärzte, die ihre Patienten aufklären möchten. Dieses 60-Sekunden-Video nutzt HeyGen's KI-Avatare, um komplexe medizinische Informationen in einem leicht verständlichen Format zu vermitteln. Mit einem Schwerpunkt auf Patientenaufklärung kombiniert das Video Gesundheitsbranding mit einer klaren Sprachausgabe, was ein nahtloses und informatives Erlebnis für die Zuschauer schafft. Der visuelle Stil ist sauber und modern, perfekt für ein professionelles Gesundheitsumfeld.
Aufforderung 2
Dieses 30-Sekunden-Video wurde für Gesundheitsmarketing-Experten erstellt, die die Sichtbarkeit ihrer Klinik erhöhen möchten. Mit Hilfe von HeyGen's Vorlagen & Szenen präsentiert das Video die einzigartigen Angebote der Klinik mit dynamischen Visuals und ansprechenden Untertiteln. Die KI-Videotools für Ärzte stellen sicher, dass der Inhalt sowohl kreativ als auch technisch einwandfrei ist, was es zu einer idealen Wahl für Marketingkampagnen im Gesundheitsbereich macht.
Aufforderung 3
Dieses 60-Sekunden-Video richtet sich an medizinische Fachkräfte, die an Videopersonalisierung interessiert sind, und hebt die Fähigkeiten von KI-Schnittassistenten hervor. Mit der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung von HeyGen können Sie eine visuell beeindruckende Erzählung erstellen, die zu Ihrer Gesundheitsmarke passt. Das Video verfügt über eine professionelle und beruhigende Tonspur, was es sowohl für die Patientenaufklärung als auch für die Klinikwerbung geeignet macht.
step previewstep preview
Kopieren Sie die Aufforderung
step previewstep preview
In das Erstellungsfeld einfügen
step previewstep preview
Sehen Sie, wie Ihr Video zum Leben erwacht
background image of a robotic facebackground image of a robotic face

Kreativmotor

Keine Crew. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Videoagent bei der Arbeit

Agent ist die erste kreative Engine, die entwickelt wurde, um eine einzelne Aufforderung in ein komplettes Video umzuwandeln.

Aufforderung zur Erstellung von nativen Videos

Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.

End-to-End-Videogenerierung

Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.

Mit Struktur und Absicht erstellt

Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.

Bewertungen

Wie der Doctor Video Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende und informative medizinische Videos mit unseren KI-gestützten Werkzeugen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie damit, ein klares und prägnantes Skript zu erstellen, das die Hauptpunkte, die Sie vermitteln möchten, umreißt. Nutzen Sie unsere Text-zu-Video-Funktion, um Ihr Skript nahtlos in ein visuelles Format zu verwandeln, ideal für die Erstellung von Gesundheitsvideos.
2
Step 2
Wählen Sie einen KI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl von KI-Avataren, um Ihre Nachricht professionell zu übermitteln. Diese Funktion eignet sich ideal, um Ihrem KI-Medizinvideogenerator eine menschliche Note zu verleihen, die Patientenaufklärung und das Engagement zu verbessern.
3
Step 3
Professionelle Visualisierungen hinzufügen
Binden Sie hochwertige Visualisierungen aus unserer umfangreichen Medienbibliothek ein, um Ihre Botschaft zu unterstützen. Dieser Schritt ist entscheidend für die Erstellung professioneller Visualisierungen, die zu Ihrem Gesundheitsmarkenbild passen.
4
Step 4
Markenkontrolle anwenden
Passen Sie Ihr Video mit dem Logo und den Farben Ihrer Klinik mithilfe unserer Branding-Optionen an. Dies stellt sicher, dass Ihr Video mit Ihrer Marketingstrategie im Gesundheitswesen übereinstimmt und Kliniken effektiv bewirbt.

Anwendungsfälle

HeyGen befähigt medizinisches Fachpersonal mit KI-gesteuerten Werkzeugen, wirkungsvolle medizinische Videos zu erstellen, um die Patientenaufklärung und die Klinikpromotion mühelos zu verbessern.

Steigern Sie das Engagement und die Bindung im Training mit KI

.

Create dynamic training videos that enhance learning experiences for healthcare professionals, increasing retention and application of knowledge.

background image

Häufig gestellte Fragen

Wie kann HeyGen bei der Erstellung von Gesundheitsvideos unterstützen?

HeyGen bietet KI-gestützte Werkzeuge, die die Erstellung von Gesundheitsvideos vereinfachen und es Ärzten ermöglichen, mit Leichtigkeit professionelle Visualisierungen zu produzieren. Mit Funktionen wie Text-zu-Video aus einem Skript und KI-Avataren ist das Erstellen von ansprechenden Inhalten für die Patientenaufklärung und das Gesundheitsmarketing effizient und wirkungsvoll.

Was macht HeyGen zu einem idealen KI-Medizinvideo-Generator?

HeyGen zeichnet sich als KI-medizinischer Videogenerator aus, indem es anpassbare Vorlagen und Szenen bietet, die speziell für das Gesundheitswesen entwickelt wurden. Seine KI-Bearbeitungsassistenten und die Erzeugung von Sprachausgaben stellen sicher, dass die Videos sowohl informativ als auch visuell ansprechend sind, perfekt für die Förderung von Kliniken und die Aufklärung von Patienten.

Kann HeyGen Ärzten bei der Videopersonalisierung helfen?

Ja, HeyGen bietet umfangreiche Videoanpassungsoptionen, einschließlich Branding-Kontrollen wie Logo- und Farbintegration. Dies ermöglicht Ärzten, personalisierte Inhalte zu erstellen, die mit der Identität ihrer Klinik übereinstimmen und so ihre Marketingbemühungen im Gesundheitswesen verbessern.

Warum sollten Ärzte die KI-Videotools von HeyGen verwenden?

Ärzte sollten die KI-Videotools von HeyGen in Betracht ziehen, aufgrund ihrer Fähigkeit, effizient hochwertige medizinische Videoproduktionen zu erstellen. Mit Funktionen wie der Anpassung des Seitenverhältnisses und einer umfassenden Medienbibliothek stellt HeyGen sicher, dass Gesundheitsfachkräfte sich auf die Bereitstellung wirkungsvoller Patientenaufklärung konzentrieren können.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo