Erstellen Sie ein 30-sekündiges 'Arzt-Spotlight-Video', um einen neuen Arzt potenziellen neuen Patienten und Mitgliedern der lokalen Gemeinschaft vorzustellen. Der visuelle Stil sollte warm und einladend sein, wobei der Arzt mit simulierten Mitarbeitern und Patienten interagiert, begleitet von einem professionellen und freundlichen Voiceover. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um schnell die anfängliche Erzählung zu erstellen und bei Bedarf einen AI-Avatar für eine konsistente Bildschirmpräsenz einzusetzen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Erstellen Sie ein 45-sekündiges Bildungs-Video, das sich an Patienten richtet, die zuverlässige Gesundheitsinformationen suchen, sowie an die allgemeine Öffentlichkeit, mit einem Fokus auf allgemeine präventive Gesundheitstipps. Der visuelle und akustische Stil sollte informativ und freundlich sein, mit klaren Grafiken und einer ansprechenden Erzählung. Nutzen Sie HeyGens Voiceover-Generierung für klare Erklärungen und die Unterstützung der Medienbibliothek/Stock für relevante visuelle Inhalte, um das Verständnis von Gesundheitsbewusstseinsvideos zu verbessern.
Entwickeln Sie ein dynamisches 60-sekündiges Social-Media-Video für medizinische Experten, das sich an andere Fachleute und Follower richtet und ein komplexes medizinisches Verfahren oder neue Forschungsergebnisse als Teil von professionellen Reels für medizinische Experten zeigt. Das Video sollte einen modernen, expertengetriebenen visuellen Stil mit klaren, hochwertigen Bildern haben. Stellen Sie sicher, dass es auf verschiedenen Plattformen optimal angezeigt wird, indem Sie HeyGens Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte verwenden und Untertitel für Barrierefreiheit hinzufügen.
Produzieren Sie ein 30-sekündiges Werbevideo, um die Stärken Ihrer Klinik hervorzuheben, das für potenzielle Mitarbeiter, aktuelle Patienten und Partner konzipiert ist. Der visuelle Stil sollte authentisch und einladend sein und einen professionellen Einblick in die Umgebung und das Team der Klinik bieten, mit fröhlicher Hintergrundmusik. Beginnen Sie mit einer der medizinischen Videovorlagen von HeyGen und passen Sie sie mit AI-Avataren an, die das Personal repräsentieren, um den Erstellungsprozess zu optimieren.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Arzt-Spotlight-Video-Macher funktioniert

Erstellen Sie überzeugende und professionelle Gesundheitsvideos, um medizinische Expertise hervorzuheben, Patienten zu engagieren und Ihre Praxis mühelos zu fördern.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Beginnen Sie Ihr Projekt, indem Sie aus unserer kuratierten Bibliothek professioneller medizinischer Videovorlagen und vorgefertigter Szenen für eine schnelle Erstellung wählen.
2
Step 2
Inhalte generieren
Wandeln Sie Ihr geschriebenes Skript mühelos in ansprechende gesprochene Erzählungen um, indem Sie unsere leistungsstarke Text-zu-Video aus Skript-Funktion nutzen, um Zeit und Mühe zu sparen.
3
Step 3
AI-Avatare integrieren
Verbessern Sie Ihre Botschaft, indem Sie nahtlos lebensechte AI-Avatare integrieren, die eine professionelle und konsistente Bildschirmpräsenz bieten.
4
Step 4
Verfeinern und exportieren
Passen Sie Ihr Video für jede Plattform an, indem Sie die Anpassung des Seitenverhältnisses & Exporte nutzen, um sicherzustellen, dass Ihre Inhalte überall perfekt aussehen, wo sie geteilt werden.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Klinikpromotion & Marketing vorantreiben

Erstellen Sie in Minuten professionelle Videoanzeigen, um Ihre medizinische Praxis und Dienstleistungen mit überzeugenden visuellen Inhalten zu bewerben.

Wie kann HeyGen die Erstellung medizinischer Videos für Ärzte und Kliniken vereinfachen?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Tools, einschließlich AI-Avataren und Text-zu-Video-Funktionen, um Skripte in professionelle visuelle Inhalte zu verwandeln. Dies ermöglicht es Ärzten und Kliniken, beeindruckende medizinische und Gesundheitsvideos effizient zu erstellen, ohne umfangreiche Videobearbeitungsfähigkeiten zu benötigen.

Welche Arten von Gesundheitsmarketing-Videos kann HeyGen erstellen?

HeyGen ist ein AI-Medizinvideo-Generator, der perfekt für verschiedene Gesundheitsmarketing-Bedürfnisse geeignet ist, von Klinikpromotion und Patientenaufklärung bis hin zu Social-Media-Videos. Nutzer können eine Vielzahl von medizinischen Videovorlagen, einschließlich AI-Arzt-Reels-Videovorlagen, nutzen, um wirkungsvolle Inhalte zu erstellen.

Bietet HeyGen Funktionen für Branding und professionelle visuelle Inhalte in Gesundheitsvideos?

Ja, HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und Ihre Markenfarben zu integrieren, um Konsistenz zu gewährleisten. Mit der Unterstützung der Medienbibliothek und der Voiceover-Generierung hilft HeyGen Ihnen, hochwertige Videos mit professionellen visuellen Inhalten zu produzieren, die Ihre Praxis effektiv fördern.

Wie verbessert der AI-Medizinvideo-Generator von HeyGen Arzt-Spotlight-Videos?

Der AI-Medizinvideo-Generator von HeyGen ermöglicht die Erstellung überzeugender Arzt-Spotlight-Videos, indem er Text in ansprechende Videoinhalte umwandelt. Nutzer können aus verschiedenen AI-Avataren und Vorlagen wählen, um professionelle Videos zu erstellen, die Expertise hervorheben und mit Patienten in Kontakt treten, was HeyGen zu einem effektiven Arzt-Spotlight-Video-Macher macht.

