Erstellen Sie ein 30-sekündiges 'Arzt-Spotlight-Video', um einen neuen Arzt potenziellen neuen Patienten und Mitgliedern der lokalen Gemeinschaft vorzustellen. Der visuelle Stil sollte warm und einladend sein, wobei der Arzt mit simulierten Mitarbeitern und Patienten interagiert, begleitet von einem professionellen und freundlichen Voiceover. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um schnell die anfängliche Erzählung zu erstellen und bei Bedarf einen AI-Avatar für eine konsistente Bildschirmpräsenz einzusetzen.

