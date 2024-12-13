DIY-Tutorial-Video-Maker: Erstellen Sie ansprechende Anleitungen

Erstellen Sie schneller professionelle Schritt-für-Schritt-Videoanleitungen mit intelligenten Vorlagen & Szenen für mühelose Erstellung und Teilen.

Erstellen Sie ein überzeugendes 1-minütiges AI-Tutorial-Video, das zeigt, wie man eine neue E-Mail-Marketing-Kampagne mit den AI-Avataren von HeyGen einrichtet. Zielgruppe sind Kleinunternehmer, die klare, prägnante Anleitungen für technische Aufgaben benötigen. Der visuelle Stil sollte elegant und professionell sein, mit einem freundlichen AI-Avatar, der jeden Schritt erklärt, begleitet von einer ruhigen, autoritativen Stimme, die mit der Voiceover-Generierungsfunktion von HeyGen erstellt wurde, um sicherzustellen, dass jede Anweisung leicht zu befolgen ist.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein ansprechendes 2-minütiges Anleitungsvideo für neue Mitarbeiter, das die wesentlichen Funktionen unserer Projektmanagement-Software detailliert beschreibt. Dieses Video sollte sich an neue Mitarbeiter richten und eine visuell dynamische Präsentation mit klaren Bildschirmaufnahmen und animierten Overlays bieten. Nutzen Sie die Untertitel-/Caption-Funktion von HeyGen, um die Zugänglichkeit zu verbessern und wichtige Punkte zu verstärken, indem Sie ein detailliertes Skript in ein umfassendes Text-zu-Video-Skript umwandeln, das komplexe Anweisungen leicht verdaulich und einprägsam macht.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein energiegeladenes 45-Sekunden-DIY-Tutorial-Video für Technikbegeisterte zum Zusammenbau eines maßgeschneiderten Mini-PCs, das sich auf schnelle Tipps und wesentliche Schritte konzentriert. Der visuelle Stil sollte schnelllebig sein, mit dynamischen Schnitten und Nahaufnahmen, ergänzt durch einen peppigen, motivierenden Soundtrack. Nutzen Sie die Vorlagen & Szenen von HeyGen für ein professionelles Erscheinungsbild und integrieren Sie relevantes Stockmaterial aus der Medienbibliothek/Stockunterstützung, um Komponenten und Endergebnisse zu präsentieren und eine kompakte, aber informative Anleitung bereitzustellen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein modernes 1-minütiges Tutorial-Video für Content-Ersteller, das zeigt, wie man HeyGen-Videos effizient für verschiedene Social-Media-Plattformen umnutzt. Der visuelle und akustische Stil sollte sauber, direkt und freundlich sein, mit schnellen Tipps und Best Practices. Betonen Sie die Verwendung der Funktion zur Größenanpassung & Exporte von HeyGen, um Inhalte für verschiedene Plattformen zu optimieren, und stellen Sie sicher, dass die Ersteller verstehen, wie sie ihre ursprünglichen Text-zu-Video-Skriptproduktionen in vielseitige, teilbare Clips für alle ihre Kanäle verwandeln können.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein DIY-Tutorial-Video-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende, professionelle Anleitungs- und Schulungsvideos mit intuitiven Tools, AI-Funktionen und anpassbaren Vorlagen, um Ihr Publikum zu führen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit der Gliederung Ihres Tutorial-Inhalts. Nutzen Sie die AI-Funktionen von HeyGen, um Ihr Skript zu erstellen oder zu verfeinern und eine klare und prägnante Botschaft für Ihr Anleitungs-Video zu gewährleisten.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren Präsentator
Wählen Sie aus professionellen Vorlagen, um Ihre Videoinhalte zu strukturieren. Erwecken Sie Ihr Tutorial zum Leben, indem Sie einen AI-Avatar auswählen, der eine einzigartige und ansprechende visuelle Komponente bietet.
3
Step 3
Fügen Sie ansprechende Elemente hinzu
Verbessern Sie Ihr Video mit relevantem Material aus der integrierten Bibliothek. Fügen Sie automatisch generierte Untertitel hinzu, um die Zugänglichkeit und das Engagement Ihres Publikums zu verbessern.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihr Anleitungs-Video, indem Sie alle Elemente überprüfen. Exportieren Sie es im gewünschten Seitenverhältnis und in der gewünschten Auflösung und teilen Sie dann Ihre wertvollen Inhalte über verschiedene Plattformen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie ansprechende Social-Media-Videos

.

Erstellen Sie schnell ansprechende Kurzclips für soziale Medien aus Ihren DIY-Tutorials, um die Reichweite zu maximieren.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von AI-Tutorial-Videos?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI, um Ihr Skript in ansprechende Tutorial-Videos mit realistischen AI-Avataren und natürlichen Voiceovers zu verwandeln. Dies vereinfacht den Videoproduktionsprozess für Anleitungsinhalte erheblich und ermöglicht es Ihnen, AI-Tutorial-Videos effizient zu erstellen.

Welche Bearbeitungstools bietet HeyGen zur Verbesserung von Anleitungs-Videos?

HeyGen bietet robuste Videobearbeitungstools zur Verbesserung Ihrer Anleitungs-Videos, einschließlich Optionen zur automatischen Generierung von Untertiteln, Erstellung von Voiceovers und Integration verschiedener Übergänge. Sie können auch Vorlagen und Branding-Kontrollen nutzen, um das Erscheinungsbild und die Botschaft Ihres Videos effektiv anzupassen.

Kann ich das Erscheinungsbild meiner Anleitungs-Videos mit HeyGen anpassen?

Ja, HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen für Ihre Anleitungs-Videos, einschließlich einer Vielzahl von Vorlagen und der Möglichkeit, AI-Avatare zu personalisieren. Sie können auch Branding-Kontrollen wie Logos und Farben anwenden und das Seitenverhältnis für verschiedene Plattformen anpassen, um sicherzustellen, dass Ihre Inhalte mit Ihrer Marke übereinstimmen.

Wie schnell kann ich hochwertige Anleitungs-Videos mit HeyGen produzieren?

HeyGen beschleunigt die Produktion hochwertiger Anleitungs-Videos erheblich, indem es die Erstellung von Text-zu-Video direkt aus Ihrem Skript ermöglicht. Unterstützt durch einen AI-Skriptgenerator und anpassbare Vorlagen können Sie effizient professionelle Tutorial-Video-Inhalte erstellen, ohne umfangreiche technische Kenntnisse zu benötigen.

