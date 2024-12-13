Stellen Sie sich vor, Sie erstellen ein lebendiges 45-sekündiges Social-Media-Video, das ein schnelles DIY-Heimdekorprojekt zeigt, perfekt, um beschäftigte Bastelbegeisterte zu inspirieren. Der visuelle Stil sollte hell und energiegeladen sein, mit einem fröhlichen Hintergrundtrack, während eine freundliche, klare Stimme, generiert von HeyGen, die Zuschauer durch jeden einfachen Schritt führt und es zu einem ansprechenden Inhalt zum Teilen macht.

Video Generieren