Inklusion fördern mit wirkungsvollen Diversitätsschulungsvideos

Stärken Sie Ihr Team mit ansprechenden Inklusionsschulungsvideos, die sich mit Unbewussten Vorurteilen befassen und schnell mit HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion erstellt werden.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges Mikrolernmodul für Teamleiter zur Förderung von "Inklusiver Führung" durch effektive "Kommunikationsfähigkeiten". Das Video benötigt eine dynamische, ansprechende visuelle Ästhetik mit fröhlicher Hintergrundmusik, die es den Zuschauern ermöglicht, die wichtigsten Konzepte schnell zu erfassen. HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion wäre ideal, um Schulungsinhalte schnell in überzeugende visuelle Darstellungen umzuwandeln.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein prägnantes 30-sekündiges Video für alle Mitarbeiter, das den Wert von "Neurodiversität am Arbeitsplatz" hervorhebt und ein "respektvolles Arbeitsumfeld" fördert. Der visuelle Ansatz sollte lebendig und illustrativ sein, begleitet von einem ermutigenden Voiceover. Die Nutzung von HeyGens Voiceover-Generierung sorgt für eine konsistente Erzählung über diverse Schulungsmaterialien hinweg.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 90-sekündiges Schulungsvideo für HR-Profis, das sich auf Strategien zur effektiven "Konfrontation von Vorurteilen" im Rahmen eines "Mikrolernens" konzentriert. Dieses Video sollte einen sauberen, professionellen Look mit detaillierten Infografiken und einem formellen, informativen Ton annehmen. Die nahtlose Integration von Untertiteln, die von HeyGen bereitgestellt werden, verbessert die Zugänglichkeit und das Verständnis für alle Zuschauer.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie Diversitätsschulungsvideos funktionieren

Erstellen Sie mühelos wirkungsvolle Schulungsvideos zu Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion mit HeyGens AI-gestützter Plattform, um ein inklusives Arbeitsumfeld zu fördern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Schulungsskript
Beginnen Sie damit, Ihre Inhalte zur Diversitätsschulung in den Skripteditor einzufügen. HeyGens "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion generiert automatisch Szenen basierend auf Ihrem Text und vereinfacht so den Videoproduktionsprozess.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl von "AI-Avataren", um Ihre Botschaft zu repräsentieren. Diese realistischen Präsentatoren können Ihre Inhalte zu Diversität und Inklusion professionell vermitteln.
3
Step 3
Visuelle Verbesserungen anwenden
Verbessern Sie Ihr Video mit professionellen Layouts. Nutzen Sie "Vorlagen & Szenen", um ansprechende Hintergründe und Elemente hinzuzufügen, damit Ihre Botschaft zum Arbeitsumfeld visuell überzeugend ist.
4
Step 4
Exportieren und Teilen Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihr Mitarbeiterschulungsvideo, indem Sie "Untertitel" für maximale Zugänglichkeit hinzufügen. Exportieren Sie Ihr fertiges Video, bereit, um Ihr Team effektiv zu schulen und zu engagieren.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Mikrolerninhalte schnell produzieren

Erstellen Sie schnell kurze, wirkungsvolle AI-gestützte Videoclips für Mikrolernmodule, die komplexe DEI-Themen zugänglich und leicht verdaulich machen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Diversitätsschulungsvideos?

HeyGen ermöglicht es Organisationen, schnell ansprechende AI-Diversitätsschulungsvideos mit AI-Avataren und Text-zu-Video-Technologie zu produzieren. Dies vereinfacht die Entwicklung wichtiger Inhalte zu Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion (DEI) für effektive Mitarbeiterschulungen.

Kann ich Inklusionsschulungsvideos an die Marke meines Unternehmens anpassen?

Absolut. HeyGen bietet umfangreiche Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und Ihre Markenfarben direkt in Ihre Inklusionsschulungsvideos zu integrieren. Dies sorgt für ein konsistentes und professionelles Erscheinungsbild aller Ihrer Mitarbeiterschulungsmaterialien und fördert ein inklusives Arbeitsumfeld.

Was macht HeyGen ideal für Mikrolernen in Diversität und Inklusion?

HeyGens effizienter Videoproduktionsprozess, einschließlich Voiceover-Generierung und Untertitelunterstützung, ist perfekt für die Erstellung prägnanter Mikrolernmodule. Dies ermöglicht die effektive Vermittlung komplexer Themen wie Unbewusste Vorurteile und Psychologische Sicherheit in einem leicht verdaulichen Format für kontinuierliches Lernen.

Wie kann HeyGen die Entwicklung von Kommunikationsfähigkeiten und Inklusiver Führung unterstützen?

HeyGen erleichtert die einfache Erstellung hochwertiger Schulungsvideos, die sich auf die Verbesserung von Kommunikationsfähigkeiten und die Förderung von Inklusiver Führung konzentrieren. Diese AI-gestützten Videos machen essenzielle Diversitätsschulungen zugänglich und ansprechend, was zu einem respektvolleren und inklusiveren Arbeitsumfeld beiträgt.

