Diversity Training Video Maker: Erstellen Sie schnell fesselnde DEI-Kurse

Verwandeln Sie Ihre Skripte in professionelle, maßgeschneiderte Diversity-Training-Videos mit Text-zu-Video-Technologie und schaffen Sie fesselnde E-Learning-Lösungen für inklusive Teams.

Erstellen Sie ein überzeugendes 60-sekündiges Einführungsvideo für neue Mitarbeiter, das sanft das Konzept der unbewussten Voreingenommenheit am Arbeitsplatz einführt. Der visuelle Stil sollte professionell und minimalistisch sein, mit diversen AI-Avataren, die subtile Arbeitsszenarien demonstrieren, ergänzt durch eine ruhige, einfühlsame Stimme. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um das Skript nahtlos zu animieren und ein fesselndes Video zu erstellen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges Anleitungsvideo für bestehende Manager und Teamleiter, das praktische Schritte zur Förderung inklusiverer Arbeitsplätze veranschaulicht. Das visuelle Design sollte hell und positiv sein, mit realen Szenarien und Bildschirmtexten für wichtige Erkenntnisse, unterstützt von einer inspirierenden, professionellen Stimme. Stellen Sie sicher, dass HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion aktiviert ist, um die Zugänglichkeit und das Verständnis für ein maßgeschneidertes Diversity-Training-Video zu maximieren.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein lebhaftes 45-sekündiges Feier-Video für alle Unternehmensmitarbeiter, das den Wert der Vielfalt innerhalb der Organisation hervorhebt. Der visuelle Stil sollte dynamisch und lebendig sein, mit schnellen Schnitten von diversen Stockbildern und einer fröhlichen, beschwingten Musikuntermalung. Nutzen Sie HeyGens gebrauchsfertige Video-Vorlagen und umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um schnell ein fesselndes Video mit dem Gefühl eines professionellen Diversity-Training-Video-Makers zu produzieren.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein nachdenklich stimmendes 75-sekündiges Video speziell für HR- und L&D-Teams, das komplexe ethische Überlegungen innerhalb von DEI-Inhalten erforscht. Die visuelle Präsentation sollte sauber und im Interview-Stil sein, mit unterschiedlichen AI-Avataren, die verschiedene Standpunkte repräsentieren, und einem ruhigen, informativen Erzähler, der die Diskussion leitet. Stellen Sie sicher, dass das Video für verschiedene Plattformen optimiert ist, indem Sie HeyGens Feature zur Anpassung des Seitenverhältnisses und Exporte nutzen, um eine nahtlose Verteilung an L&D- und HR-Teams zu gewährleisten.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Diversity Training Video Maker funktioniert

Erstellen Sie schnell und einfach fesselnde und effektive Diversity-Training-Videos mit unserer AI-gestützten Plattform.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Trainingsvideo-Skript
Beginnen Sie mit dem Schreiben oder Einfügen Ihres Diversity-Training-Skripts. Unsere Text-zu-Video-Technologie wandelt Ihren Text sofort in ein dynamisches Video um und dient als Ihr persönlicher Diversity-Training-Video-Maker.
2
Step 2
Wählen Sie fesselnde AI-Avatare aus
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren, um Ihre Inhalte zu präsentieren. Diese lebensechten Charaktere steigern das Engagement und machen Ihr Training nachvollziehbarer und wirkungsvoller.
3
Step 3
Anwenden von Branding-Kontrollen
Bewahren Sie die Marken-Konsistenz, indem Sie Branding-Kontrollen nutzen, um das Logo und die Farben Ihres Unternehmens hinzuzufügen. Passen Sie das Video perfekt an die Identität Ihrer Organisation an.
4
Step 4
Export für E-Learning-Lösungen
Finalisieren Sie Ihr professionelles Diversity-Training-Video und exportieren Sie es in Formaten, die für eine nahtlose Integration in Ihre E-Learning-Lösungen optimiert sind, um L&D- und HR-Teams zu stärken.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Klärung komplexer DEI-Konzepte

Zerlegen Sie komplexe Themen zu Diversität, Gleichheit und Inklusion in leicht verständliche und wirkungsvolle Video-Lektionen.

Wie kann HeyGen bei der Erstellung maßgeschneiderter Diversity-Training-Videos helfen?

HeyGen fungiert als fortschrittlicher AI-Video-Generator, der es L&D- und HR-Teams ermöglicht, schnell maßgeschneiderte Diversity-Training-Videos zu produzieren. Sie können eine umfangreiche Bibliothek von AI-Avataren und Text-zu-Video-Funktionen nutzen, um fesselnde Videos zu erstellen, die unbewusste Voreingenommenheit ansprechen und inklusive Arbeitsplätze fördern.

Welche AI-Avatar-Optionen stehen für DEI-Inhalte zur Verfügung?

HeyGen bietet eine vielfältige Auswahl an AI-Avataren, die angepasst werden können, um verschiedene demografische Gruppen für Ihre DEI-Inhalte zu repräsentieren. In Kombination mit Branding-Kontrollen helfen diese Avatare sicherzustellen, dass Ihre E-Learning-Lösungen sowohl inklusiv als auch repräsentativ für die Identität Ihrer Organisation sind.

Kann HeyGen schnell fesselnde Diversity-Training-Videos produzieren?

Ja, HeyGen ist darauf ausgelegt, ein effizienter Diversity-Training-Video-Maker zu sein, der eine schnelle Inhaltserstellung ohne umfangreiche Produktionszeit ermöglicht. Nutzen Sie vorgefertigte Video-Vorlagen und Sprachgenerierungsfunktionen, um hochwertige, fesselnde Videos zu entwickeln, die bei Ihrem Publikum Anklang finden.

Unterstützt HeyGen Barrierefreiheitsfunktionen für Diversity-Trainingsmaterialien?

Absolut, HeyGen stellt die Barrierefreiheit Ihrer Diversity-Trainingsinhalte sicher, indem automatisch Untertitel/Captions für alle Videos generiert werden. Diese wichtige Funktion, kombiniert mit der einfachen Integration in LMS/LXP-Lösungen, macht HeyGen zu einer umfassenden E-Learning-Lösung für alle Lernenden.

