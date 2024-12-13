Diversity-Training-Video-Generator: Erstellen Sie wirkungsvolle DEI-Inhalte
Revolutionieren Sie die E-Learning-Lösungen Ihrer L&D- und HR-Teams. Erstellen Sie überzeugende Schulungsvideos zu unbewussten Vorurteilen mit lebensechten AI-Avataren.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Gestalten Sie ein 45-sekündiges Mikro-Lernmodul für Mitarbeiter aus verschiedenen Abteilungen, das sich speziell mit Schulungsvideos zu unbewussten Vorurteilen in einem nachvollziehbaren, szenariobasierten Format befasst. Verwenden Sie einen modernen, einfühlsamen visuellen Stil mit diversen AI-Avataren, die unterschiedliche Perspektiven repräsentieren, begleitet von einer ruhigen, beruhigenden Stimme. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um diese Szenarien mit fesselnden Bildschirm-Persönlichkeiten zum Leben zu erwecken.
Produzieren Sie ein lebendiges 30-sekündiges Ankündigungsvideo für globale E-Learning-Lösungen, das die Bedeutung der Zugänglichkeit für ein Publikum, das über 140 Sprachen spricht, hervorhebt. Das Video sollte eine dynamische und inklusive visuelle Ästhetik haben, die animierten Text mit fesselnden visuellen Elementen kombiniert und sicherstellt, dass der Ton klar und prägnant ist. Nutzen Sie HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion, um sofortiges Verständnis zu gewährleisten und ein breiteres, internationales Publikum zu erreichen.
Entwickeln Sie ein überzeugendes 60-sekündiges internes Kommunikationsstück für die Unternehmenskommunikation, das bevorstehende AI-gestützte Schulungsvideos zu inklusiven Arbeitsplatzpraktiken bewirbt. Die visuelle Präsentation sollte poliert und direkt sein, mit einladenden Farben und einem ermutigenden Audioton, der Interesse weckt und zur Teilnahme anregt. Verwenden Sie HeyGens Vorlagen & Szenen, um schnell ein hochwertiges Video zu erstellen, das bei internen Stakeholdern Anklang findet.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Erweitern Sie die Reichweite von DEI-Kursen weltweit.
Entwickeln Sie umfassende Diversity- und Inklusionskurse, die ein globales Publikum erreichen und Sprachbarrieren mühelos überwinden.
Verbessern Sie das Engagement in DEI-Schulungen.
Verbessern Sie das Engagement und die Behaltensquote der Lernenden in Diversity-Schulungen mit dynamischen AI-gestützten Videos und fesselndem Storytelling.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen die Diversity- und Inklusion-Schulung für L&D- und HR-Teams verbessern?
HeyGen ermöglicht es L&D- und HR-Teams, ansprechende DEI-Inhalte und Diversity-Training-Videos effizient zu erstellen. Unser AI-Video-Generator macht es einfach, hochwertige, wirkungsvolle E-Learning-Lösungen zu produzieren.
Was macht HeyGen zu einem führenden AI-Video-Generator für die Unternehmenskommunikation?
HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Avatare und Text-zu-Video aus Skript-Funktionen, um die Unternehmenskommunikation zu optimieren. Benutzer können schriftliche Inhalte schnell in professionelle Videos umwandeln und so erheblich Zeit und Ressourcen sparen.
Unterstützt HeyGen mehrere Sprachen für globale Schulungsinitiativen?
Ja, HeyGen unterstützt über 140 Sprachen und ermöglicht so eine globale Reichweite für Ihre AI-gestützten Schulungsvideos. Dazu gehören automatische Untertitel und Captions, die sicherstellen, dass Ihre Inhalte weltweit zugänglich und wirkungsvoll sind.
Kann ich mit HeyGens Plattform schnell Diversity-Training-Videos erstellen?
Absolut. HeyGen ist als effizienter Diversity-Training-Video-Generator konzipiert und bietet eine Reihe von Video-Vorlagen und prompt-nativen Videoerstellungstools. Dies ermöglicht eine schnelle Produktion von professionellen und ansprechenden Inhalten.