Verwandeln Sie Ihre Diversity- und Inklusionstrainingsinhalte in ansprechende Videos und erwecken Sie Skripte mühelos mit Text-zu-Video zum Leben.

Gestalten Sie ein überzeugendes 60-sekündiges Video, das die tiefgreifende Wirkung von Inklusion am Arbeitsplatz demonstriert, und richten Sie es an bestehende Mitarbeiter und Führungskräfte. Verwenden Sie einen professionellen und einfühlsamen Ton, um mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus einem detaillierten Skript eine kraftvolle Botschaft zu machen, die durch vielfältige, reale visuelle Beispiele für effektive Diversity- und Inklusionsvideos verstärkt wird.
Stellen Sie sich vor, Sie erstellen ein inspirierendes 30-sekündiges Video im Testimonial-Stil, das ein erfolgreiches Ergebnis einer kürzlich durchgeführten Diversity-Initiative zeigt, und richten Sie es an interne Kommunikation, Stakeholder und potenzielle Bewerber. Nutzen Sie HeyGens verfügbare Vorlagen und Szenen, um eine helle, aufmunternde visuelle Ästhetik mit prägnanten, wirkungsvollen Aussagen zu erreichen, die die positive Veränderung durch Ihren Online-Video-Maker perfekt hervorheben.
Produzieren Sie ein informatives 50-sekündiges Erklärvideo für das Management und interne Teams, das detailliert beschreibt, wie ein robustes Diversity-Programm Innovationen im Unternehmen vorantreibt. Diese AI-Video-Maker-Produktion sollte einen dynamischen, lehrreichen visuellen Stil mit professionellem Voiceover annehmen und HeyGens Untertitel verwenden, um Klarheit und Zugänglichkeit für alle Zuschauer in Ihren Diversity-Trainingsvideos zu gewährleisten.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie die Erstellung von Videos für Diversity-Programme funktioniert

Erstellen Sie mühelos wirkungsvolle Diversity- und Inklusionsvideos mit AI, von Skript zu beeindruckenden visuellen Darstellungen, und binden Sie Ihr Publikum auf jedem Schritt des Weges ein.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Videoskript
Beginnen Sie mit dem Schreiben oder Einfügen Ihres Skripts, das die Grundlage für Ihr Diversity-Programm-Video bildet. Nutzen Sie unsere Text-zu-Video-Funktion, um Ihre Botschaft zum Leben zu erwecken.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Botschaft zu repräsentieren. Passen Sie deren Aussehen und Stimme an, um den Ton und Zweck Ihrer Trainingsinhalte zu treffen.
3
Step 3
Fügen Sie Verbesserungen und Untertitel hinzu
Verbessern Sie Ihr Video mit Hintergrundmusik, Bildern und anderen visuellen Elementen. Generieren Sie einfach genaue Untertitel und Untertitel, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft für alle zugänglich ist.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihre Inhalte
Sobald Ihr Diversity- und Inklusionsvideo fertig ist, exportieren Sie es in Ihrem gewünschten Format und Seitenverhältnis. Teilen Sie Ihre ansprechenden Inhalte über Plattformen hinweg, um ihre Wirkung zu maximieren.

Anwendungsfälle: Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe D&I-Konzepte

Zerlegen Sie mühelos komplexe Diversity- und Inklusionsthemen in klare, leicht verständliche AI-generierte Videos, um das Lernen für alle zugänglicher und effektiver zu machen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen bei der Erstellung ansprechender Diversity-Trainingsvideos helfen?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, ansprechende Diversity-Trainingsvideos zu erstellen, indem es Text in AI-gestützte Videoinhalte mit realistischen AI-Avataren verwandelt. Dies vereinfacht die Erstellung wirkungsvoller und inklusiver Bildungsmaterialien und macht HeyGen zu einem effektiven Online-Video-Maker.

Was macht HeyGen zu einem effektiven Video Maker für Diversity-Programme?

HeyGen zeichnet sich als effektiver Video Maker für Diversity-Programme aus, da es Ihnen ermöglicht, schnell hochwertige Videos aus einem einfachen Videoskript zu erstellen, einschließlich mehrsprachiger Voiceovers. Diese Fähigkeit stellt sicher, dass Ihre Diversity- und Inklusionsvideos zugänglich und effizient für eine breite Reichweite sind.

Kann HeyGen Diversity- und Inklusionsvideos an meine Marke anpassen?

Ja, HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und Ihre Markenfarben in jede Videovorlage zu integrieren. Dies stellt sicher, dass Ihre Diversity- und Inklusionsvideos mit Ihrer Unternehmensidentität übereinstimmen und ansprechende Inhalte schaffen, die bei Ihrem Publikum Anklang finden.

Wie stellt HeyGen die Zugänglichkeit für Diversity- und Inklusionstraining sicher?

HeyGen verbessert die Zugänglichkeit für Diversity- und Inklusionstraining, indem es automatisch Untertitel und Untertitel für alle AI-gestützten Videoinhalte generiert. Darüber hinaus sorgen die mehrsprachigen Voiceovers dafür, dass Ihre Botschaften effektiv ein breiteres und vielfältigeres Publikum erreichen können.

