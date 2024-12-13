Generator für Videos zur Bewusstseinsbildung über Diversität: Erstellen Sie wirkungsvolle DEI

Erstellen Sie mühelos leistungsstarke DEI-Schulungen mit anpassbaren Vorlagen & Szenen für jedes Szenario.

403/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich ein 30-sekündiges Video zur kulturellen Sensibilisierung für Mitarbeiter vor, die sich auf internationale Einsätze vorbereiten. Es sollte dynamische, kulturreiche visuelle Elemente mit beschwingter Hintergrundmusik und klarer Erzählung zeigen. Dieser Kurzfilm, gestaltet als Cultural Awareness Video Maker, sollte HeyGens AI-Avatare nutzen, um respektvolle interkulturelle Interaktionen darzustellen und wichtige Kommunikationsnuancen für globale Teams zu betonen.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein überzeugendes 60-sekündiges Video zur Bewusstseinsbildung über Diversität, das sich an Manager und Teamleiter richtet und darauf abzielt, unbewusste Vorurteile bei der Rekrutierung zu verstehen. Der visuelle Stil sollte zum Nachdenken anregen, mit illustrativen Animationen, ergänzt durch eine ruhige, informative Stimme und wesentlichen On-Screen-Text, bereitgestellt über HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion, um wichtige Erkenntnisse für effektives DEI-Training zu verstärken.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein 45-sekündiges internes Kommunikationsvideo für alle Mitarbeiter, das unterschiedliche Perspektiven und die Stärke der Teamarbeit in einem inklusiven Arbeitsplatz feiert. Dieses inspirierende Stück sollte kollaborative Szenen mit vielfältigem Stockmaterial und einer inspirierenden Stimme enthalten, die leicht mit HeyGens Vorlagen- & Szenen-Funktionalität zusammengestellt werden können, um ansprechende Videos zur Diversität und Inklusion zu erstellen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Generator für Videos zur Bewusstseinsbildung über Diversität funktioniert

Erstellen Sie mühelos wirkungsvolle Schulungsvideos zu Diversität und Inklusion mit AI, indem Sie Ihre Skripte schnell in ansprechende visuelle Inhalte verwandeln.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren Ausgangspunkt
Beginnen Sie mit der Auswahl aus einer Reihe professionell gestalteter **Vorlagen & Szenen**, die auf die Erstellung überzeugender Schulungsvideos zur Diversität zugeschnitten sind, oder fügen Sie Ihr bestehendes Skript ein, um sofort Ihr erstes Video zu generieren.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar und Ihre Stimme
Erwecken Sie Ihre Inhalte zum Leben, indem Sie einen **AI-Avatar** auswählen, der Ihre Botschaft am besten repräsentiert, und dann direkt aus Ihrem Skript natürliche Sprachaufnahmen mit fortschrittlicher Text-zu-Sprache-Technologie generieren.
3
Step 3
Wenden Sie benutzerdefinierte Markenanpassungen und Untertitel an
Stellen Sie sicher, dass Ihr Video mit Ihrer Markenidentität übereinstimmt, indem Sie **Markensteuerungen (Logo, Farben)** nutzen. Verbessern Sie die Zugänglichkeit und das Verständnis für effektives DEI-Training mit automatisch generierten Untertiteln.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr finales Video
Exportieren Sie Ihr fertiges Video zur Bewusstseinsbildung über Diversität einfach in verschiedenen Seitenverhältnissen und Auflösungen, bereit zur Verteilung über **LMS/LXP-Lösungen** und andere Plattformen, um inklusive Arbeitsplätze zu fördern.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Kampagnen zur Bewusstseinsbildung über Diversität entwickeln

.

Erstellen Sie schnell überzeugende Videoinhalte für soziale Medien, um ein breiteres Bewusstsein für Diversität zu fördern und inklusive Arbeitsplätze zu unterstützen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Videos zur Bewusstseinsbildung über Diversität?

HeyGen fungiert als intuitiver AI-Videokreator, der es Nutzern ermöglicht, wirkungsvolle Videos zur Bewusstseinsbildung über Diversität mit Leichtigkeit zu erstellen. Durch die Nutzung von Text-zu-Video aus Skripten und einer Reihe realistischer AI-Avatare können Sie überzeugende Inhalte effizient produzieren, ohne umfangreiche Videoerfahrung.

Kann HeyGen zur Erstellung effektiver Schulungsvideos für Diversität und Inklusion verwendet werden?

Absolut. HeyGen ist eine ideale Plattform zur Entwicklung umfassender Videos und Schulungsmaterialien für Diversität und Inklusion. Seine robusten Funktionen, einschließlich Mehrsprachiger Unterstützung und einer Vielzahl von AI-Avataren, helfen Ihnen, ansprechende und zugängliche Inhalte für Schulung und Bildung zu erstellen, um inklusive Arbeitsplätze zu fördern.

Welche Anpassungsoptionen bietet HeyGen für Inhalte zur kulturellen Sensibilisierung?

HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten, um sicherzustellen, dass Ihre Videos zur kulturellen Sensibilisierung mit Ihrer Marke übereinstimmen. Nutzen Sie unsere flexiblen Vorlagen & Szenen, wenden Sie benutzerdefinierte Markenanpassungen mit Ihrem Logo und Farben an und wählen Sie aus verschiedenen AI-Avataren, um einzigartige und wirkungsvolle Botschaften zu erstellen, die bei Ihrem Publikum Anklang finden.

Wie verbessern HeyGens AI-Avatare die Schulung für inklusive Arbeitsplätze?

HeyGens vielfältige AI-Avatare verleihen der Schulung für inklusive Arbeitsplätze eine menschliche Note, wodurch Ihre Inhalte zugänglicher und ansprechender werden. In Kombination mit der natürlichen Sprachgenerierung und automatischen Untertiteln/Captions sorgen diese Avatare dafür, dass Ihre Schulungsvideos zugänglich sind und Botschaften der Diversität und Inklusion effektiv vermitteln.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo