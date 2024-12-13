Ja, HeyGen bietet flexible "Seitenverhältnis-Anpassungen & Exporte", um unterschiedlichen Vertriebsbedürfnissen gerecht zu werden. Sie können Ihre "Videoinhalte" problemlos für verschiedene Plattformen optimieren und so eine hochwertige Ausgabe für alles von sozialen Medien bis hin zu Präsentationen sicherstellen.