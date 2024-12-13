Video Maker für Bezirkssysteme: Erstellen Sie ansprechende Inhalte

Ermöglichen Sie Lehrern und Schülern mit einem AI-Video-Generator, Skripte mühelos in ansprechende Bildungsinhalte zu verwandeln, indem Sie Text-to-video from script verwenden.

443/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges Lehrvideo für Bezirksadministratoren und Pädagogen, das erklärt, wie man ein neues digitales Lernwerkzeug effektiv nutzt, um ansprechende Bildungsinhalte zu erstellen. Der visuelle Stil sollte informativ und grafisch sauber sein, mit einem autoritativen, aber zugänglichen AI-Avatar, der die Erklärung leitet, ergänzt durch präzise "Untertitel/Beschriftungen" für Zugänglichkeit und Klarheit.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein 45-sekündiges Ankündigungsvideo für Eltern und die breitere Gemeinschaft, das wichtige Updates zu Schulveranstaltungen oder Richtlinienänderungen im Bezirkssystem teilt. Dieses Video sollte einen hellen und freundlichen visuellen Stil mit einem optimistischen Audiotrack annehmen, wobei "Vorlagen & Szenen" für eine schnelle Produktion effektiv genutzt werden und HeyGens "Medienbibliothek/Stockunterstützung" verwendet wird, um relevante visuelle Inhalte einzubinden.
Beispiel-Prompt 3
Formulieren Sie ein 2-minütiges technisches Schulungsvideo für IT-Mitarbeiter und fortgeschrittene Pädagogen im Bezirk, das den optimalen Workflow für das Verwalten und Verteilen von Bildungsinhalten demonstriert. Der visuelle Stil sollte direkt und sehr detailliert sein, mit einem klaren, prägnanten AI-generierten Voiceover, und sicherstellen, dass das Endergebnis über verschiedene Plattformen hinweg optimiert wird, indem "Seitenverhältnis-Anpassungen & Exporte" genutzt werden, um Reichweite und Nutzen zu maximieren.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Video Maker für Bezirkssysteme funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle und ansprechende Bildungsinhalte und Ankündigungen für Ihren Bezirk mit fortschrittlicher AI-Videoerstellung.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Video aus Text
Beginnen Sie Ihr Projekt, indem Sie die Text-to-video from script-Funktion nutzen, um schriftliche Inhalte in ansprechende Videos für Ihre Bezirkssysteme zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Präsentator
Verstärken Sie Ihre Botschaft, indem Sie einen AI-Avatar auswählen, der Ihre Inhalte präsentiert und ein professionelles und konsistentes Gesicht für die Kommunikation Ihres Bezirks bietet.
3
Step 3
Wenden Sie das Bezirksbranding an
Integrieren Sie die einzigartigen Branding-Kontrollen Ihres Bezirks, einschließlich benutzerdefinierter Logos und Farben, um sicherzustellen, dass alle Videoinhalte mit Ihrer institutionellen Identität übereinstimmen.
4
Step 4
Exportieren & Teilen
Finalisieren Sie Ihr professionelles Video und teilen Sie es problemlos über verschiedene Bezirkssysteme und soziale Medienplattformen, um Ihr Publikum effektiv zu erreichen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Animieren Sie komplexe Bildungsthemen

.

Verwandeln Sie abstrakte oder historische Themen in dynamische, verständliche Inhalte mit dem AI-Video-Generator, um Schüler zu fesseln und komplexe Konzepte zu vereinfachen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie unterstützt HeyGen die Erstellung mehrsprachiger Videos und deren Zugänglichkeit?

HeyGen vereinfacht die Erstellung zugänglicher und globaler Inhalte durch fortschrittliche AI. Sie können genaue "Untertitel" generieren, vielfältige "AI-Voiceover"-Optionen nutzen und "Text-to-video from script" verwenden, um mühelos Videos in verschiedenen "Weltsprachen" zu produzieren und Ihre Reichweite effektiv zu erweitern.

Kann HeyGen die Konsistenz meiner Marke über alle Videos hinweg sicherstellen?

Absolut. HeyGen bietet umfassende "Branding-Kontrollen", um Ihre visuelle Identität zu wahren. Sie können Ihre Logos und Markenfarben einfach anwenden, um sicherzustellen, dass jedes Video perfekt mit Ihren etablierten Markenrichtlinien übereinstimmt, dank robuster "Anpassungsoptionen".

Welche technischen Funktionen bietet HeyGen für eine effiziente Videoproduktion?

HeyGen nutzt modernste AI, um Ihre Videoproduktion zu optimieren. Unsere Plattform ermöglicht eine nahtlose "Text-to-video from script"-Konvertierung und bietet eine breite Palette realistischer "AI-Avatare", die als leistungsstarker "AI-Video-Generator" für schnelle Inhaltserstellung fungieren.

Unterstützt HeyGen verschiedene Exportformate und Seitenverhältnisse?

Ja, HeyGen bietet flexible "Seitenverhältnis-Anpassungen & Exporte", um unterschiedlichen Vertriebsbedürfnissen gerecht zu werden. Sie können Ihre "Videoinhalte" problemlos für verschiedene Plattformen optimieren und so eine hochwertige Ausgabe für alles von sozialen Medien bis hin zu Präsentationen sicherstellen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo