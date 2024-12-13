Erstellen Sie sofort wirkungsvolle Vertriebsschulungsvideos
Nutzen Sie KI-Avatare und HeyGens intuitives Text-zu-Video-Tool für nahtlose Inhaltserstellung. Stärken Sie Ihr Team mit ansprechenden, leicht verständlichen Schulungsvideos.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Gestalten Sie ein 90-sekündiges Produktbildungsvideo für erfahrene Vertriebsmitarbeiter, das sich auf die erweiterten Funktionen unseres neuesten Software-Updates konzentriert. Dieses Video sollte einen ansprechenden und dynamischen visuellen Stil haben, mit hervorgehobenen Texten auf dem Bildschirm, und HeyGens Text-zu-Video-Funktionalität nutzen, um technische Dokumentationen schnell in ein verständliches Format zu konvertieren, wobei alle Nuancen präzise abgedeckt werden, indem dieser KI-Trainingsvideo-Generator verwendet wird.
Produzieren Sie ein 2-minütiges umfassendes Lieferantenschulungsvideo für unsere Partner in der Lieferkette, das neue Compliance-Protokolle umreißt. Die Ästhetik des Videos sollte informativ und elegant sein, indem verschiedene Vorlagen und Szenen aus HeyGens Bibliothek genutzt werden, um komplexe Informationen klar zu präsentieren, während ein beruhigender Audioton die Partner durch jeden Schritt des Prozesses führt und die automatisierte Inhaltserstellung für wiederkehrende Updates erleichtert.
Entwickeln Sie ein prägnantes 45-sekündiges Einführungsvideo für neue interne Mitarbeiter, das einen schnellen Überblick über wesentliche Unternehmenswerkzeuge und -ressourcen bietet. Dieses Video sollte freundlich und einladend sein, mit einem einladenden KI-Avatar und aufmunternder Hintergrundmusik, mit der Flexibilität, das Seitenverhältnis anzupassen und Exporte für verschiedene interne Plattformen zu nutzen, um eine nahtlose und effiziente Einführung für jeden neuen Mitarbeiter zu gewährleisten, die die Kraft der KI-gestützten Skripterstellung verkörpert.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Skalieren Sie Schulungsinhalte für globale Vertriebspartner.
Produzieren und verteilen Sie umfassende Schulungsvideos schnell, um Ihr gesamtes globales Vertriebsnetz effizient zu erreichen.
Verbessern Sie das Lernen und Engagement der Vertriebspartner.
Nutzen Sie KI, um dynamische, ansprechende Schulungsvideos zu erstellen, die das Wissen erheblich verbessern und die aktive Teilnahme der Vertriebspartner fördern.
Häufig Gestellte Fragen
Wie unterstützt HeyGen die KI-gestützte Videogenerierung für Schulungszwecke?
HeyGen vereinfacht die KI-gestützte Videogenerierung durch die Nutzung von Text-zu-Video-Technologie, KI-Avataren und anpassbaren Vorlagen, um eine effiziente und skalierbare Erstellung von Vertriebsschulungsvideos zu gewährleisten.
Kann HeyGen bei der Erstellung von KI-Sprachsynthesen für meine Schulungsvideos helfen?
Ja, HeyGen bietet fortschrittliche Sprachsynthese, die eine nahtlose Integration von KI-gesteuerten Sprachsynthesen in Ihre Schulungsvideos ermöglicht, um Engagement und Informationsaufnahme zu verbessern.
Welche Funktionen bietet HeyGen für das Branding in KI-generierten Videos?
HeyGen bietet Branding-Kontrollen wie Logos, Farben und Anpassungen des Seitenverhältnisses, die es Unternehmen ermöglichen, eine konsistente Markenidentität in all ihren KI-generierten Schulungsinhalten zu wahren.
Unterstützt HeyGen die automatisierte Inhaltserstellung für die plattformübergreifende Verteilung?
Absolut, HeyGens KI-gesteuerter Ansatz rationalisiert die automatisierte Inhaltserstellung und bietet einfache Export- und Anpassungsmöglichkeiten für eine effiziente plattformübergreifende Verteilung von Schulungsvideos.