Erstellen Sie sofort wirkungsvolle Vertriebsschulungsvideos

Nutzen Sie KI-Avatare und HeyGens intuitives Text-zu-Video-Tool für nahtlose Inhaltserstellung. Stärken Sie Ihr Team mit ansprechenden, leicht verständlichen Schulungsvideos.

Erstellen Sie ein 1-minütiges Informationsvideo für neue Vertriebspartner, das die Grundlagen unseres Flaggschiffprodukts erläutert. Der visuelle Stil sollte sauber und professionell sein, mit einem freundlichen KI-Avatar, der die wichtigsten Informationen präsentiert, ergänzt durch eine klare und artikulierte Sprachsynthese, um eine einfache Verständlichkeit für alle neuen Teammitglieder zu gewährleisten, die nach einem umfassenden Vertriebsschulungsvideo suchen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein 90-sekündiges Produktbildungsvideo für erfahrene Vertriebsmitarbeiter, das sich auf die erweiterten Funktionen unseres neuesten Software-Updates konzentriert. Dieses Video sollte einen ansprechenden und dynamischen visuellen Stil haben, mit hervorgehobenen Texten auf dem Bildschirm, und HeyGens Text-zu-Video-Funktionalität nutzen, um technische Dokumentationen schnell in ein verständliches Format zu konvertieren, wobei alle Nuancen präzise abgedeckt werden, indem dieser KI-Trainingsvideo-Generator verwendet wird.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 2-minütiges umfassendes Lieferantenschulungsvideo für unsere Partner in der Lieferkette, das neue Compliance-Protokolle umreißt. Die Ästhetik des Videos sollte informativ und elegant sein, indem verschiedene Vorlagen und Szenen aus HeyGens Bibliothek genutzt werden, um komplexe Informationen klar zu präsentieren, während ein beruhigender Audioton die Partner durch jeden Schritt des Prozesses führt und die automatisierte Inhaltserstellung für wiederkehrende Updates erleichtert.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein prägnantes 45-sekündiges Einführungsvideo für neue interne Mitarbeiter, das einen schnellen Überblick über wesentliche Unternehmenswerkzeuge und -ressourcen bietet. Dieses Video sollte freundlich und einladend sein, mit einem einladenden KI-Avatar und aufmunternder Hintergrundmusik, mit der Flexibilität, das Seitenverhältnis anzupassen und Exporte für verschiedene interne Plattformen zu nutzen, um eine nahtlose und effiziente Einführung für jeden neuen Mitarbeiter zu gewährleisten, die die Kraft der KI-gestützten Skripterstellung verkörpert.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

So verwenden Sie den Vertriebsschulungsvideo-Generator

Erstellen Sie ansprechende und informative Vertriebsschulungsvideos mühelos mit unserem KI-gestützten Tool. Befolgen Sie diese Schritte, um den Prozess nahtlos und effektiv zu gestalten.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit der Erstellung eines umfassenden Schulungsskripts. Unser KI-gestütztes Skripting-Tool hilft Ihnen, ansprechende Inhalte zu erstellen, die den Schulungszielen entsprechen und Klarheit und Relevanz für Ihre Vertriebspartner gewährleisten.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren KI-Avatar
Wählen Sie aus einer Reihe von KI-Avataren, die als Sprecher in Ihrem Video fungieren. Mit lebensechten Avataren behalten Ihre Schulungsvideos einen professionellen Ton bei und steigern das Engagement.
3
Step 3
Fügen Sie Sprachsynthesen und Untertitel hinzu
Nutzen Sie unsere Sprachsynthesefunktion, um Ihrem Skript natürlich klingende Audios hinzuzufügen. Verbessern Sie die Zugänglichkeit und das Verständnis, indem Sie KI-generierte Untertitel einfügen, die perfekt mit dem gesprochenen Inhalt übereinstimmen.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie mühelos
Sobald Ihr Schulungsvideo fertig ist, exportieren Sie es in HD-Videoauflösung für eine klare Qualität. Verteilen Sie die Inhalte mühelos über mehrere Plattformen, um alle Ihre Vertriebspartner effektiv zu erreichen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Liefern Sie inspirierende Vertriebsinhalte

.

Erstellen Sie kraftvolle, motivierende Videos, um Begeisterung zu entfachen und die Verkaufsleistung innerhalb Ihres Vertriebsnetzwerks zu steigern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie unterstützt HeyGen die KI-gestützte Videogenerierung für Schulungszwecke?

HeyGen vereinfacht die KI-gestützte Videogenerierung durch die Nutzung von Text-zu-Video-Technologie, KI-Avataren und anpassbaren Vorlagen, um eine effiziente und skalierbare Erstellung von Vertriebsschulungsvideos zu gewährleisten.

Kann HeyGen bei der Erstellung von KI-Sprachsynthesen für meine Schulungsvideos helfen?

Ja, HeyGen bietet fortschrittliche Sprachsynthese, die eine nahtlose Integration von KI-gesteuerten Sprachsynthesen in Ihre Schulungsvideos ermöglicht, um Engagement und Informationsaufnahme zu verbessern.

Welche Funktionen bietet HeyGen für das Branding in KI-generierten Videos?

HeyGen bietet Branding-Kontrollen wie Logos, Farben und Anpassungen des Seitenverhältnisses, die es Unternehmen ermöglichen, eine konsistente Markenidentität in all ihren KI-generierten Schulungsinhalten zu wahren.

Unterstützt HeyGen die automatisierte Inhaltserstellung für die plattformübergreifende Verteilung?

Absolut, HeyGens KI-gesteuerter Ansatz rationalisiert die automatisierte Inhaltserstellung und bietet einfache Export- und Anpassungsmöglichkeiten für eine effiziente plattformübergreifende Verteilung von Schulungsvideos.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo