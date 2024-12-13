Erstellen Sie ein 1-minütiges Informationsvideo für neue Vertriebspartner, das die Grundlagen unseres Flaggschiffprodukts erläutert. Der visuelle Stil sollte sauber und professionell sein, mit einem freundlichen KI-Avatar, der die wichtigsten Informationen präsentiert, ergänzt durch eine klare und artikulierte Sprachsynthese, um eine einfache Verständlichkeit für alle neuen Teammitglieder zu gewährleisten, die nach einem umfassenden Vertriebsschulungsvideo suchen.

Video Generieren