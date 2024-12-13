Vertriebsvideo-Maker: Erstellen Sie Videos schnell

Verwandeln Sie Ihre Skripte mit unserer Text-zu-Video aus Skript-Funktion sofort in professionelle Marketingvideos für maximale Wirkung.

Erstellen Sie ein dynamisches 30-Sekunden-Video für Kleinunternehmer und Vertriebsteams, das zeigt, wie einfach sie professionelle "Vertriebsvideos" erstellen können. Dieses Video sollte schnelle Schnitte, helle, energiegeladene Bilder und einen modernen, mitreißenden Soundtrack enthalten. Nutzen Sie HeyGens "AI-Avatare", um schnell die wichtigsten Vorteile zu animieren und die Geschwindigkeit und Einfachheit der Videoproduktion zu betonen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Ein 45-sekündiges Anleitungsvideo für Marketingmanager und Content-Ersteller sollte den mühelosen Prozess der Erstellung fesselnder "Marketingvideos" für soziale Medien veranschaulichen. Verwenden Sie einen sauberen, modernen visuellen Stil mit vielfältigem Stockmaterial und einer klaren, professionellen "Voiceover-Generierung". Zeigen Sie, wie HeyGens "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion schriftliche Inhalte nahtlos in fesselnde visuelle Erzählungen verwandelt, die perfekt für verschiedene Plattformen geeignet sind.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein poliertes 60-Sekunden-"Promotionsvideo" für Markenmanager und Unternehmensmarketingabteilungen, das Markenbeständigkeit und Anpassungsmöglichkeiten hervorhebt. Der visuelle Stil sollte anspruchsvoll und markenkonform sein, begleitet von einem autoritativen, beruhigenden Voiceover. Nutzen Sie HeyGens umfangreiche "Vorlagen & Szenen" und "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung", um zu demonstrieren, wie Benutzer Inhalte personalisieren können, während sie hohe Produktionswerte für ihre einzigartige Markenbotschaft beibehalten.
Beispiel-Prompt 3
Stellen Sie sich ein elegantes, 30-sekündiges Erklärvideo für technikaffine Vermarkter und vielbeschäftigte Unternehmer vor, das sich auf die Effizienz eines "AI-Promo-Video-Makers" konzentriert. Dieses Video sollte eine futuristische visuelle Ästhetik mit animierten Textüberlagerungen und einer ruhigen, selbstbewussten Stimme verwenden. Zeigen Sie HeyGens fortschrittliche "AI-Avatare" für die Erstellung dynamischer Präsentatoren, die eine effiziente, qualitativ hochwertige Videoproduktion ohne umfangreiche Bearbeitungszeit gewährleisten.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Vertriebsvideo-Maker funktioniert

Erstellen Sie professionelle Marketingvideos für Ihre Vertriebspartner in Minuten mit AI-gestützten Tools, die Engagement und Markenbeständigkeit fördern.

1
Step 1
Erstellen aus einer Vorlage
Beginnen Sie Ihr Vertriebsvideo, indem Sie aus einer Bibliothek anpassbarer Vorlagen für Promotionsinhalte auswählen.
2
Step 2
Fügen Sie Ihr Skript ein
Geben Sie Ihr Marketing-Skript ein, und die Text-zu-Video aus Skript-Funktion generiert lebensechte Voiceovers und dynamische Bilder.
3
Step 3
Anpassen mit Branding
Verbessern Sie Ihr Video mit dem Logo und den Farben Ihrer Marke mithilfe des intuitiven Drag-and-Drop-Editors, um eine konsistente Botschaft zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihr Vertriebsvideo und exportieren Sie es, bereit für nahtloses Teilen auf allen sozialen Medienplattformen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Heben Sie Kundenerfolgsgeschichten hervor

Verwandeln Sie Kundenreferenzen in überzeugende, AI-gestützte Videonarrative, die Vertrauen aufbauen und potenziellen Vertriebspartnern Wert demonstrieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, überzeugende Marketingvideos zu erstellen?

HeyGen vereinfacht die Erstellung hochwertiger Marketingvideos mit AI-Avataren und anpassbaren Vorlagen. Sie können Text-zu-Video aus einem Skript einfach umwandeln und so Ihre Videoproduktionszeit erheblich verkürzen.

Welche Funktionen machen HeyGen ideal für die Erstellung von AI-Promo-Videos?

HeyGen bietet fortschrittliche AI-Funktionen, darunter lebensechte AI-Avatare und Text-zu-Video aus Skript, um kraftvolle Promotionsvideos zu erstellen. Dieser innovative AI-Promo-Video-Maker vereinfacht den gesamten Videoproduktionsprozess.

Kann ich mit HeyGen Promotionsvideos einfach für verschiedene soziale Medien anpassen?

Ja, HeyGen bietet einen Drag-and-Drop-Editor und anpassbare Vorlagen, die es einfach machen, Ihre Promotionsvideos zu gestalten. Sie können auch Größenanpassungen im Seitenverhältnis und Exportoptionen nutzen, um perfekt zu verschiedenen sozialen Medien zu passen.

Bietet HeyGen Branding-Kontrollen für meine Videoinhalte?

Absolut, HeyGen ermöglicht es Ihnen, Markenbeständigkeit in all Ihren Marketingvideos mit robusten Branding-Kontrollen zu wahren. Sie können Ihr Logo, Ihre Markenfarben und andere visuelle Elemente einfach in Ihre Videoinhalte integrieren.

