Entwickeln Sie ein 90-sekündiges Einführungsvideo für neue Mitarbeiter, das wesentliche "Lagerbetriebs"- und Sicherheitsprotokolle in einem Vertriebszentrum beschreibt. Dieses "Mitarbeiterschulungs"-Video sollte klare, saubere Bilder der Einrichtung und ihrer Prozesse zeigen, begleitet von einer professionellen, beruhigenden Stimme, die mit HeyGens Sprachgenerierungsfunktion erstellt wurde, um einen klaren und konsistenten Instruktionston für alle neuen Mitarbeiter zu gewährleisten.

