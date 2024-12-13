Fernlern-Videoersteller: Mühelos engagieren & unterrichten

Erstellen Sie überzeugende Online-Kurse und Schulungsvideos mit AI-gestützter Sprachausgabe.

Erstellen Sie ein 45-sekündiges "Erklärvideo" für "Online-Kurs"-Studenten, das eine neue interaktive Funktion innerhalb ihrer Lernplattform visuell erklärt. Das Video sollte einen lebendigen und klaren animierten visuellen Stil annehmen, ergänzt durch eine zugängliche, informative Stimme, idealerweise mit einem AI-Avatar, der die Zuschauer durch den Prozess führt.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein überzeugendes 60-sekündiges "Schulmarketingvideo" für potenzielle Schüler und deren Eltern, das die dynamische Umgebung einer "virtuellen Campustour" zeigt. Dieses Video sollte eine inspirierende und energetische visuelle Ästhetik aufweisen, die umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung nutzt, um verschiedene Aspekte des Campus hervorzuheben, begleitet von einer aufmunternden musikalischen Untermalung.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein prägnantes 30-sekündiges "animiertes Video" als schnelle konzeptionelle Zusammenfassung für K-12-Schüler, das ein komplexes Wissenschaftsthema vereinfacht. Der visuelle Stil sollte hell und ansprechend sein, mit minimalem Text, unterstützt von einer freundlichen, klaren Stimme, die effizient mit Text-zu-Video aus dem Skript generiert wird, um komplexe Ideen verständlich zu machen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 90-sekündiges Schulungsvideo für Lehrkräfte, die an einem "Fernlernprogramm" teilnehmen, das bewährte Praktiken für das Engagement im Fernunterricht detailliert beschreibt und als wertvolles "Schulungsvideo" fungiert. Die Präsentation sollte professionell und sauber sein, um maximale Klarheit zu gewährleisten, mit deutlich angezeigten Untertiteln für Barrierefreiheit, begleitet von einer ruhigen und autoritativen Erzählung.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Fernlern-Videoersteller funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle und ansprechende Bildungsinhalte, die Schüler fesseln, mit AI-gestützten Werkzeugen, die für moderne Lernumgebungen entwickelt wurden.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Bildungsvideo
Beginnen Sie mit der Nutzung von "AI Text zu Video", um Ihr geschriebenes Skript mühelos in ein visuell reichhaltiges und ansprechendes Video für Ihre Fernlernkurse zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre Visuals und Stimme
Wählen Sie aus einer Vielzahl von lebensechten "AI-Avataren", um Ihre Inhalte zu präsentieren und eine dynamische und professionelle Präsenz in Ihren Fernlernvideos zu schaffen.
3
Step 3
Fügen Sie Medien und Untertitel hinzu
Bereichern Sie Ihr Video, indem Sie vielfältige Inhalte aus der umfangreichen "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung" integrieren, um sicherzustellen, dass Ihre Bildungsinhalte für alle Lernenden visuell ansprechend sind.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Kursmaterial
Überprüfen Sie mühelos Ihre Kreation und "exportieren" Sie Ihr hochwertiges Fernlernvideo im gewünschten Seitenverhältnis, bereit zur sofortigen Weitergabe an Schüler und Lehrer.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Komplexe Themen vereinfachen und Bildungsinhalte bereichern

.

Verwandeln Sie komplexe Konzepte in leicht verständliche, visuell ansprechende Videos, um Lernen für alle Schüler zugänglich und effektiv zu machen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie befähigt HeyGen Benutzer, überzeugende animierte und Erklärvideos zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, mühelos professionelle animierte Videos und ansprechende Erklärvideos mit AI-Avataren und leistungsstarken Text-zu-Video-Funktionen zu produzieren. Mit einer Vielzahl von Vorlagen und einer umfassenden Stock-Medienbibliothek können Sie effizient hochwertige Multimedia-Inhalte erstellen.

Welche Funktionen machen HeyGen zu einem idealen AI-Bildungsvideoersteller für Online-Lernen?

HeyGen ist ein leistungsstarker AI-Bildungsvideoersteller, ideal für die Erstellung von Online-Kursen und Schulungsvideos mit AI-generierten Sprachaufnahmen und automatischen Untertiteln. Die benutzerfreundliche Plattform unterstützt Schüler und Lehrer bei der nahtlosen Produktion hochwertiger Lerninhalte.

Kann HeyGen bei der individuellen Markenbildung und Inhaltserstellung für mein Unternehmen helfen?

Ja, HeyGen unterstützt individuelle Markenbildung und Stile, sodass Sie Ihr Logo und Ihre Markenfarben in Ihre Videos integrieren können. Sie können eine anpassbare Inhaltsbibliothek nutzen, um einzigartige Promo-Videos, Schulmarketingvideos und andere Video-Newsletter zu erstellen, die die Identität Ihrer Organisation widerspiegeln.

Bietet HeyGen Werkzeuge für effiziente Videoproduktion und kollaborative Projekte?

HeyGen bietet eine intuitive Videoproduktionsplattform mit Drag-and-Drop-Funktionalität, einer reichhaltigen Stock-Medienbibliothek und integrierten Kollaborationstools. Sie können auch Bildschirm- und Kameraufnahmen nutzen, um Ihren Produktionsworkflow zu optimieren und die Multimedia-Erstellung für Teams zu vereinfachen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo