Fernlern-Video-Generator: Erstellen Sie ansprechende Kurse

Produzieren Sie schnell hochwertige Bildungs-Videos mit unserem AI-Video-Generator, der leistungsstarke Text-zu-Video-Funktionen aus Skripten nutzt.

Erstellen Sie ein 45-sekündiges Video für das Fernlernen, das sich an vielbeschäftigte Pädagogen richtet, die das Engagement der Schüler im Fernunterricht verbessern möchten. Das Video sollte einen hellen, einladenden visuellen Stil und eine ermutigende, professionelle Stimme haben. Es sollte zeigen, wie mühelos Text-zu-Video aus einem Skript Lektionen in dynamische Inhalte verwandeln kann.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges Anleitungsvideo für Unternehmensschulungen zur Einführung neuer Software. Verwenden Sie eine saubere, professionelle Ästhetik mit einer ruhigen, artikulierten Stimme. Nutzen Sie Vorlagen und Szenen und integrieren Sie klare Untertitel, um maximale Verständlichkeit für das Publikum zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 2
Stellen Sie sich ein 30-sekündiges Werbevideo vor, das sich an Kleinunternehmer richtet und ihre einzigartigen Produkte mit einem dynamischen, modernen visuellen Stil und einer begeisterten, freundlichen Stimme hervorhebt. Verwenden Sie den Text-zu-Video-Generator und die Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um schnell fesselnde Marketinginhalte zu erstellen.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein 50-sekündiges ansprechendes Video für Online-Kurs-Ersteller und Content-Marketer, das einen persönlichen, zugänglichen Stil mit einem konversationellen AI-Avatar verwendet. Dieses Video sollte die Wirkung von AI-Avataren demonstrieren, um personalisierte Nachrichten zu übermitteln, mit anpassbarer Seitenverhältnis-Anpassung und Exporten für verschiedene Plattformen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit



Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Fernlern-Video-Generator funktioniert

Verwandeln Sie mühelos Ihre Bildungsinhalte in ansprechende Fernlern-Videos mit AI, die darauf ausgelegt sind, Ihr Publikum zu fesseln und das Verständnis zu verbessern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit dem Erstellen oder Einfügen Ihres Bildungsskripts. Unsere Plattform nutzt leistungsstarke Text-zu-Video-Funktionen aus Skripten, um Ihre Lektionen mühelos zum Leben zu erwecken.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Präsentator
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, die als Ihr Bildschirmlehrer fungieren und ein professionelles und ansprechendes Gesicht für Ihre Fernlern-Inhalte bieten.
3
Step 3
Fügen Sie Stimme und Visuals hinzu
Verbessern Sie Ihr Video mit einer natürlich klingenden Sprachgenerierung. Integrieren Sie Medien aus unserer Bibliothek oder laden Sie Ihre eigenen hoch, um wichtige Konzepte dynamisch zu veranschaulichen.
4
Step 4
Generieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihr Lehrvideo, indem Sie automatische Untertitel hinzufügen, und exportieren Sie es im gewünschten Seitenverhältnis. Ihr hochwertiger Fernlern-Inhalt ist nun bereit zur Veröffentlichung.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Komplexe Bildungsthemen klären

Verwandeln Sie komplexe Themen in leicht verständliche Videoinhalte, um komplexes Bildungsmaterial zugänglich und ansprechend zu machen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meine kreative Bildungs-Videoerstellung verbessern?

HeyGen befähigt Pädagogen, ein hocheffizienter "Bildungs-Videoersteller" zu sein, indem es die "AI-Video-Generator"-Technologie nutzt. Sie können schnell Text in ansprechende Videos verwandeln, indem Sie "AI-Avatare" und eine Vielzahl von "benutzerdefinierten Video-Vorlagen" verwenden, um den kreativen Prozess zu optimieren.

Was macht HeyGen zu einem leistungsstarken Fernlern-Video-Generator?

HeyGen dient als robuster "Fernlern-Video-Generator", der die Erstellung hochwertiger Lehrinhalte ermöglicht. Sein fortschrittlicher "AI-Sprachgenerator" und automatische "Untertitel" sorgen für Zugänglichkeit und Klarheit für alle Lernenden, was es zu einem idealen "Instruktions-Videoersteller" macht.

Kann HeyGen AI-Visuals und sprechende Köpfe für meine Videos generieren?

Absolut! HeyGen ermöglicht es Ihnen, mühelos "AI-Visuals" zu generieren, einschließlich realistischer "AI-Avatare" und "sprechender Köpfe" aus Ihren Skripten. Diese können in Ihre Videos integriert werden und unterstützen oft "4k-Qualität" für ein professionelles Aussehen.

Wie vereinfacht HeyGen den Text-zu-Video-Erstellungsprozess?

HeyGen vereinfacht den gesamten "Text-zu-Video-Generator"-Prozess; schreiben Sie einfach das Skript, und HeyGens leistungsstarker "AI-Video-Editor" verwandelt es in professionelle "Erklärvideos". Dieser effiziente Arbeitsablauf ermöglicht es Ihnen, sich auf den Inhalt zu konzentrieren, während HeyGen die Produktion übernimmt.

