Display-Anzeigen-Videoersteller: Erstellen Sie ansprechende Anzeigen mit AI

Steigern Sie Engagement und ROAS mit professionellen Videoanzeigen, die mit HeyGens AI-Avataren erstellt wurden.

Entdecken Sie, wie einfach es für Kleinunternehmer und vielbeschäftigte Marketingmanager ist, überzeugende Display-Anzeigenvideos zu erstellen. Dieses 30-sekündige Video zeigt, wie die intuitive Benutzeroberfläche von HeyGen, unterstützt von einem effizienten Display-Anzeigen-Videoersteller, es Ihnen ermöglicht, Konzepte in hochkonvertierende Anzeigen zu verwandeln. Mit einem dynamischen, modernen visuellen Stil und einer lebhaften, professionellen Stimme demonstrieren wir die Verwendung von 'Vorlagen & Szenen', um schnell Kampagnen zu starten, und beweisen, dass qualitativ hochwertige Videoanzeigen keine umfangreichen Ressourcen erfordern.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Für kreative Agenturen und digitale Marketingprofis, die nach Innovation suchen, erkunden Sie die Zukunft der Werbung mit dieser 45-sekündigen, eleganten und ansprechenden Demonstration. Erleben Sie, wie HeyGens AI-Videoanzeigen-Ersteller Sie befähigt, personalisierte Kampagnen zu gestalten. Das Video zeigt einen AI-Avatar, der eine prägnante Botschaft übermittelt und die Kraft von 'AI-Avataren' und 'Voiceover-Generierung' hervorhebt, um anspruchsvolle Konzepte zum Leben zu erwecken und dabei einen innovativen visuellen Stil beizubehalten.
Beispiel-Prompt 2
Globale E-Commerce-Marketingteams und internationale Unternehmen können ihren Anzeigen-Erstellungsprozess mit diesem informativen 60-sekündigen Video optimieren. Erfahren Sie, wie HeyGen als Ihr Online-Videoanzeigen-Ersteller fungiert und die Lokalisierung Ihrer Werbemaßnahmen vereinfacht. Der polierte visuelle Stil, kombiniert mit vielfältigen Produktvisualisierungen und klaren 'Untertiteln/Beschriftungen', zeigt, wie 'Text-zu-Video aus Skript' eine konsistente Botschaft über mehrere Märkte hinweg gewährleistet und ein professionelles und zugängliches Erlebnis bietet.
Beispiel-Prompt 3
Social-Media-Manager und Content-Ersteller, die das Engagement maximieren möchten, werden diesen lebendigen 15-sekündigen Prompt zu schätzen wissen. Lernen Sie, effektive Videoanzeigen schnell zu erstellen. Dieses unterhaltsame, authentische Kurzvideo, das eine energiegeladene Stimme enthält, veranschaulicht, wie HeyGens leistungsstarker Videoanzeigen-Ersteller eine schnelle Inhaltserstellung mit 'Medienbibliothek/Stock-Unterstützung' und 'Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte' für verschiedene soziale Plattformen ermöglicht, sodass Ihre Botschaft immer perfekt passt und Aufmerksamkeit erregt.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Display-Anzeigen-Videoersteller funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende Display-Anzeigenvideos mit unserem intuitiven Online-Videoanzeigen-Ersteller, der darauf ausgelegt ist, Ihre Kampagnen schnell zum Leben zu erwecken.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Beginnen Sie Ihr Display-Anzeigenprojekt, indem Sie aus einer Vielzahl professioneller Videoanzeigen-Vorlagen wählen oder mit einer leeren Leinwand starten, um die Grundlage Ihrer Anzeige zu legen.
2
Step 2
Passen Sie Ihren Inhalt an
Personalisieren Sie Ihr Video mit Branding-Kontrollen, um Ihr Logo und Ihre Farben anzuwenden, und ziehen Sie Elemente einfach per Drag-and-Drop für eine einzigartige Anzeige.
3
Step 3
Verbessern Sie mit AI-Voiceovers
Erhöhen Sie die Botschaft Ihrer Anzeige, indem Sie die Voiceover-Generierungsfunktion von HeyGen nutzen, um realistische Voiceovers in über 50 Sprachen zu erstellen.
4
Step 4
Exportieren für soziale Plattformen
Finalisieren Sie Ihre Anzeige, indem Sie Untertitel/Beschriftungen hinzufügen, und exportieren Sie sie dann mit Seitenverhältnis-Anpassung für eine optimale Anzeige auf verschiedenen sozialen Plattformen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Dynamische Kundenreferenz-Anzeigen

.

Verwandeln Sie Erfolgsgeschichten von Kunden in überzeugende AI-gestützte Videoanzeigen, um Vertrauen und Glaubwürdigkeit bei potenziellen Kunden aufzubauen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Videoanzeigen mit AI?

HeyGen befähigt Sie, ein "AI-Videoanzeigen-Ersteller" zu werden, indem es Ihre "Skripte" in überzeugende "Videoanzeigen" mit fortschrittlichen Text-zu-Video-Funktionen verwandelt. Dies rationalisiert den gesamten "Anzeigenerstellungsprozess" und ermöglicht es Ihnen, hochwertige "Werbevideos" effizient zu produzieren.

Kann ich meine Videoanzeigen mit HeyGen anpassen?

Absolut. HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen, mit denen Sie Ihre "Videoanzeigen" mit Ihren "Markenfarben, Schriftarten und Logos" personalisieren können. Sie können aus verschiedenen "Videoanzeigen-Vorlagen" wählen, um "Markenvideos" zu erstellen, die perfekt zu Ihrer Marketingstrategie passen.

Welche fortschrittlichen Funktionen bietet HeyGen für Videoanzeigen?

HeyGen bietet hochmoderne "AI-Avatar"-Technologie und realistische "Voiceovers", um Ihr Erlebnis als "Online-Videoanzeigen-Ersteller" zu verbessern. Diese "AI-gestützten Tools" helfen, ansprechende "Erklärvideos" und "Produktfilme" zu erstellen, die für verschiedene "soziale Plattformen" bereit sind.

Welche Tools bietet HeyGen für die Erstellung von Anzeigen auf mehreren Plattformen?

HeyGens intuitive "Online-Video-Editor" mit seinem "Drag-and-Drop-Editor" vereinfacht das Erstellen von "benutzerdefinierten Videoanzeigen", die für verschiedene "soziale Plattformen" maßgeschneidert sind. Sie können problemlos "mehrere Videoanzeigenformate" generieren, die für Plattformen wie "Instagram-Anzeigen" und andere optimiert sind.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo