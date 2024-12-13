Steigern Sie Konversionen mit unserem Display-Anzeigen-Video-Generator

Verwandeln Sie Ihren Anzeigentext sofort in fesselnde Videoanzeigen mit unserer Text-zu-Video-aus-Skript-Funktion.

Entwickeln Sie ein prägnantes 15-Sekunden-Display-Anzeigenvideo, das zeigt, wie mühelos Kleinunternehmer ihre Kampagnen starten können. Der visuelle Stil sollte schnelllebig sein, mit schnellen Schnitten und lebendigen Markenfarben, untermalt von einem energetischen Hintergrundmusiktrack. Zielgruppe sind Marketingmanager und Unternehmer, die ihren Anzeigen-Erstellungsprozess optimieren möchten, wobei hervorgehoben wird, wie HeyGens umfangreiche "Vorlagen & Szenen" den Einstieg sofort und wirkungsvoll machen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein informatives 30-Sekunden-Video, das sich an Kreativteams und digitale Vermarkter richtet und die Leistungsfähigkeit eines "AI Ad Makers" für personalisierte Kampagnen veranschaulicht. Die visuelle Ästhetik sollte elegant und professionell sein, mit einem freundlichen "AI-Avatar", der direkt mit dem Zuschauer interagiert, unterstützt durch klare "Voiceover-Generierung". Dieses Video sollte die Anpassungsoptionen betonen und zeigen, wie Nachrichten für unterschiedliche Zielgruppen mit einem innovativen und ansprechenden Ton angepasst werden können.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie eine überzeugende 20-Sekunden-"Videoanzeige" für Performance-Marketer und Social-Media-Manager, die sich auf einen starken "Call-to-Action" konzentriert. Die visuelle Präsentation sollte sauber und direkt sein, mit fetter Typografie für Schlüsselbotschaften und klaren Produktaufnahmen, mit dynamischen Übergängen. Dieses Video sollte die Einfachheit der Inhaltserstellung für verschiedene "soziale Plattformen" demonstrieren, indem HeyGens "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte"-Funktion für eine optimale plattformübergreifende Reichweite genutzt wird.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein authentisches 25-Sekunden-Promotionsvideo, das sich an Markenmanager und Content-Ersteller richtet, die "UGC-Inhalte" nutzen möchten. Der visuelle und akustische Stil sollte lebendig und erzählerisch sein, nahtlos Benutzer-generierte Clips mit hochwertigen "Stockfotos und Grafiken" aus HeyGens "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung" kombinieren. Diese Erzählung sollte zeigen, wie überzeugende Geschichten mit vielfältigen visuellen Assets erzählt werden können, weiter gestärkt durch die Umwandlung eines einfachen Skripts in eine dynamische visuelle Erzählung über "Text-zu-Video aus Skript".
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Display-Anzeigen-Video-Generator funktioniert

Verwandeln Sie mühelos Ihre Ideen in überzeugende Videoanzeigen, die für soziale Plattformen entwickelt wurden, und steigern Sie Ihre Marketingwirkung mit intelligenten Kreativwerkzeugen.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Wählen Sie aus einer Vielzahl professioneller Anzeigenvorlagen, um Ihren kreativen Prozess zu starten und sicherzustellen, dass Ihr Display-Anzeigenvideo heraussticht.
2
Step 2
Passen Sie Ihren Inhalt an
Passen Sie Ihr Video an, indem Sie Ihre einzigartigen Markenfarben, Logos und Produktbilder hinzufügen, um eine konsistente Markenidentität zu gewährleisten.
3
Step 3
Integrieren Sie AI-Avatare
Integrieren Sie lebensechte AI-Avatare, um Ihre Botschaft zu erzählen und Ihrem Video-Display-Anzeigen eine dynamische und personalisierte Note zu verleihen.
4
Step 4
Exportieren und Veröffentlichen
Exportieren Sie Ihre hochwertigen Videoanzeigen in verschiedenen Seitenverhältnissen, die für verschiedene soziale Plattformen optimiert sind, bereit für die sofortige Veröffentlichung.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Produzieren Sie überzeugende Kunden-Testimonial-Anzeigen

.

Verwandeln Sie Kundenerfolgsgeschichten in kraftvolle, ansprechende Videoanzeigen, die Vertrauen aufbauen und potenzielle Käufer überzeugen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Videoanzeigen?

HeyGens AI Ad Maker nutzt KI, um die Produktion überzeugender Videoanzeigen zu vereinfachen. Der intuitive Drag-and-Drop-Editor und die umfangreichen Anzeigenvorlagen ermöglichen es den Nutzern, schnell ansprechende Videoanzeigen zu erstellen, ohne komplexe Bearbeitungsfähigkeiten zu benötigen.

Kann ich meine Videoanzeigen mit Branding-Elementen in HeyGen anpassen?

Ja, HeyGen ermöglicht eine umfassende Anpassung Ihrer Videoanzeigen. Sie können problemlos Ihre Markenfarben, Logos und spezifische visuelle Assets sowie Stockfotos und Grafiken integrieren, um sicherzustellen, dass Ihre Werbevideos perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen.

Bietet HeyGen AI-Avatare für Display-Anzeigenvideos an?

Absolut. HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Avatar-Technologie, um Ihre Display-Anzeigenvideos zum Leben zu erwecken. Diese KI-gesteuerten Charaktere können Ihre Botschaft ansprechend übermitteln und Ihre AI-Videos hervorheben und die Aufmerksamkeit des Publikums effektiv fesseln.

Welche Arten von Videoanzeigenvorlagen sind für soziale Plattformen verfügbar?

HeyGen bietet eine breite Palette von Anzeigenvorlagen, die für verschiedene soziale Plattformen entwickelt wurden, sodass Sie vielfältige Video-Varianten erstellen können. Diese Vorlagen sind für Plattformen wie Instagram, Facebook und TikTok optimiert, um sicherzustellen, dass Ihre Videoanzeigen effektiv über verschiedene Kanäle hinweg performen.

