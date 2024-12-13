Steigern Sie Konversionen mit unserem Display-Anzeigen-Video-Generator
Verwandeln Sie Ihren Anzeigentext sofort in fesselnde Videoanzeigen mit unserer Text-zu-Video-aus-Skript-Funktion.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Erstellen Sie ein informatives 30-Sekunden-Video, das sich an Kreativteams und digitale Vermarkter richtet und die Leistungsfähigkeit eines "AI Ad Makers" für personalisierte Kampagnen veranschaulicht. Die visuelle Ästhetik sollte elegant und professionell sein, mit einem freundlichen "AI-Avatar", der direkt mit dem Zuschauer interagiert, unterstützt durch klare "Voiceover-Generierung". Dieses Video sollte die Anpassungsoptionen betonen und zeigen, wie Nachrichten für unterschiedliche Zielgruppen mit einem innovativen und ansprechenden Ton angepasst werden können.
Produzieren Sie eine überzeugende 20-Sekunden-"Videoanzeige" für Performance-Marketer und Social-Media-Manager, die sich auf einen starken "Call-to-Action" konzentriert. Die visuelle Präsentation sollte sauber und direkt sein, mit fetter Typografie für Schlüsselbotschaften und klaren Produktaufnahmen, mit dynamischen Übergängen. Dieses Video sollte die Einfachheit der Inhaltserstellung für verschiedene "soziale Plattformen" demonstrieren, indem HeyGens "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte"-Funktion für eine optimale plattformübergreifende Reichweite genutzt wird.
Erstellen Sie ein authentisches 25-Sekunden-Promotionsvideo, das sich an Markenmanager und Content-Ersteller richtet, die "UGC-Inhalte" nutzen möchten. Der visuelle und akustische Stil sollte lebendig und erzählerisch sein, nahtlos Benutzer-generierte Clips mit hochwertigen "Stockfotos und Grafiken" aus HeyGens "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung" kombinieren. Diese Erzählung sollte zeigen, wie überzeugende Geschichten mit vielfältigen visuellen Assets erzählt werden können, weiter gestärkt durch die Umwandlung eines einfachen Skripts in eine dynamische visuelle Erzählung über "Text-zu-Video aus Skript".
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Beschleunigen Sie die Erstellung leistungsstarker Anzeigen.
Produzieren Sie schnell wirkungsvolle Videoanzeigen, die Ergebnisse liefern, indem Sie KI für Effizienz und Skalierung nutzen.
Erstellen Sie ansprechende Social-Media-Anzeigen.
Erstellen Sie mühelos fesselnde Videoanzeigen und Kurzclips, die für verschiedene soziale Plattformen optimiert sind und das Engagement des Publikums steigern.
Häufig Gestellte Fragen
Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Videoanzeigen?
HeyGens AI Ad Maker nutzt KI, um die Produktion überzeugender Videoanzeigen zu vereinfachen. Der intuitive Drag-and-Drop-Editor und die umfangreichen Anzeigenvorlagen ermöglichen es den Nutzern, schnell ansprechende Videoanzeigen zu erstellen, ohne komplexe Bearbeitungsfähigkeiten zu benötigen.
Kann ich meine Videoanzeigen mit Branding-Elementen in HeyGen anpassen?
Ja, HeyGen ermöglicht eine umfassende Anpassung Ihrer Videoanzeigen. Sie können problemlos Ihre Markenfarben, Logos und spezifische visuelle Assets sowie Stockfotos und Grafiken integrieren, um sicherzustellen, dass Ihre Werbevideos perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen.
Bietet HeyGen AI-Avatare für Display-Anzeigenvideos an?
Absolut. HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Avatar-Technologie, um Ihre Display-Anzeigenvideos zum Leben zu erwecken. Diese KI-gesteuerten Charaktere können Ihre Botschaft ansprechend übermitteln und Ihre AI-Videos hervorheben und die Aufmerksamkeit des Publikums effektiv fesseln.
Welche Arten von Videoanzeigenvorlagen sind für soziale Plattformen verfügbar?
HeyGen bietet eine breite Palette von Anzeigenvorlagen, die für verschiedene soziale Plattformen entwickelt wurden, sodass Sie vielfältige Video-Varianten erstellen können. Diese Vorlagen sind für Plattformen wie Instagram, Facebook und TikTok optimiert, um sicherzustellen, dass Ihre Videoanzeigen effektiv über verschiedene Kanäle hinweg performen.