Erstellen Sie ein lebendiges 30-Sekunden-Video, das speziell dazu entworfen ist, einen aufregenden Rabatt anzukündigen, und richten Sie sich an Kleinunternehmer, die ihre Verkäufe steigern möchten. Diese Rabatt-Promo-Videoanzeige sollte helle, energiegeladene Visuals mit einem modernen, mitreißenden Soundtrack enthalten, der das Angebot klar hervorhebt. Nutzen Sie HeyGens "Vorlagen & Szenen", um schnell einen professionellen Look zu erzielen.

Video Generieren