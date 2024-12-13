Rabatt-Promo-Video-Maker: Erstellen Sie virale Videos für weniger
Erstellen Sie überzeugende Werbevideos in Minuten mit unserer umfangreichen Bibliothek an Vorlagen & Szenen, um Ihre Marketingkampagnen effektiv zu steigern.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Um eine überzeugende saisonale Promotion zu starten, erstellen Sie ein fesselndes 45-Sekunden-Promo-Video für digitale Vermarkter und Content-Ersteller. Das Video sollte einen warmen, einladenden visuellen Stil mit freundlicher Hintergrundmusik haben und das spezielle Angebot durch eine klare und natürliche Stimme vermitteln. Nutzen Sie HeyGens "Sprachgenerierung", um eine hochwertige Erzählung zu produzieren.
Gestalten Sie ein prägnantes 15-Sekunden-Promovideo, um die Aufmerksamkeit von mobilorientierten Social-Media-Nutzern für einen Blitzverkauf zu gewinnen. Dieses schnelle Video erfordert fette Textüberlagerungen und minimale, energiegeladene Hintergrundmusik, um sicherzustellen, dass die Botschaft sofort verständlich ist. Verwenden Sie HeyGens "Untertitel", um maximale Zugänglichkeit und Wirkung auf stummen Plattformen zu gewährleisten.
Für Markenmanager und Werbeagenturen, die ein exklusives Angebot präsentieren möchten, produzieren Sie ein anspruchsvolles 60-Sekunden-Produktvideo, das den Wert demonstriert. Der visuelle Stil sollte poliert und professionell sein, mit filmischen B-Roll-Aufnahmen und einem autoritativen, selbstbewussten Ton eines AI-Avatars. Präsentieren Sie HeyGens "AI-Avatare", um die Botschaft mit einem menschlichen Touch zu übermitteln.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Erstellen Sie hochkonvertierende Werbekampagnen.
Produzieren Sie mühelos leistungsstarke Videoanzeigen für Rabattangebote und Marketingkampagnen, um die Konversionsraten mit AI-gestützten Tools zu maximieren.
Erzeugen Sie fesselnde Social-Media-Promos.
Erstellen Sie schnell fesselnde Social-Media-Videos und Clips, um exklusive Rabatte effektiv anzukündigen und das Engagement auf Plattformen zu steigern.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen mir helfen, wirkungsvolle Werbevideos zu erstellen?
HeyGen ermöglicht es Ihnen, fesselnde Werbevideos mit AI-Avataren und einer umfangreichen Bibliothek an anpassbaren Vorlagen zu produzieren. Unser intuitiver AI-Promo-Video-Maker vereinfacht die Erstellung hochwertiger Inhalte für Ihre Marketingkampagnen.
Was macht HeyGen zu einem intuitiven AI-gestützten Videoeditor?
HeyGen ist ein intuitiver AI-gestützter Videoeditor, der fortschrittliche Werkzeuge wie unseren Drag-and-Drop-Editor nutzt, um die Videoproduktion zu vereinfachen. Sie können mühelos professionelle Produktvideos oder jegliche Werbevideoinhalte effizient in unserem Online-Editor erstellen.
Kann HeyGen AI-Sprachüberlagerungen und automatische Untertitel für meine Videos bereitstellen?
Ja, HeyGen bietet fortschrittliche AI-Sprachüberlagerungen in mehreren Sprachen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Werbevideo mühelos zu vertonen. Wir bieten auch automatische Untertitel, um die Zugänglichkeit zu verbessern und ein breiteres Publikum für Ihre Social-Media-Inhalte zu erreichen.
Bietet HeyGen Vorlagen für verschiedene Social-Media-Plattformen an?
HeyGen bietet eine große Auswahl an professionellen Vorlagen, die für verschiedene Social-Media-Plattformen optimiert sind, um Ihnen zu helfen, schnell effektive Marketingkampagnen zu starten. Entdecken Sie unsere kostenlosen Vorlagen, um Ihre Inhaltserstellung mit Musik und Effekten zu starten.