Promo-Video-Ersteller für unwiderstehliche Rabattanzeigen
Verwandeln Sie Ihre Ideen sofort in wirkungsvolle Rabattvideos mit unserer leistungsstarken Text-zu-Video-Funktion, ideal für soziale Medien.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges überzeugendes Werbevideo, das ein zeitlich begrenztes Angebot für ein B2B-SaaS-Produkt präsentiert, das sich an Marketingfachleute richtet, die Effizienz suchen. Das Video sollte eine anspruchsvolle, minimalistische visuelle Ästhetik mit animierten Datenpunkten und Diagrammen aufweisen, unterstützt von einer klaren, selbstbewussten AI-generierten Stimme. Heben Sie den Wert des Produkts durch einen AI-Avatar hervor, um den Prozess des Werbevideo-Erstellers für Marketingkampagnen besonders ansprechend und effizient zu gestalten.
Wie kann ein Fitness-Influencer ein neues Rabattprogramm für Workouts effektiv an seine aktiven und gesundheitsbewussten Follower launchen? Erwägen Sie ein 60-sekündiges fesselndes Social-Media-Video mit einem motivierenden und dynamischen visuellen Stil, das hochwertige Stockfotos und Videos von Workouts integriert, gepaart mit einer inspirierenden, energetischen Stimme. Die Text-zu-Video-Funktion von HeyGen ermöglicht es dem Influencer, ein einfaches Skript in fesselnde Videoanzeigen zu verwandeln und so eine nahtlose Produktion zu gewährleisten.
Stellen Sie sich ein prägnantes 15-sekündiges individuelles Video vor, das das Wochentags-Mittagsangebot eines lokalen Restaurants ankündigt, um lokale Feinschmecker und Büroangestellte anzulocken. Der visuelle Ansatz sollte warm und einladend sein, mit Nahaufnahmen von köstlichen Speisen, begleitet von einer freundlichen, einladenden Stimme. Um maximale Reichweite und Zugänglichkeit zu gewährleisten, muss das Video deutlich sichtbare Untertitel enthalten, um eine effektive Verbreitung des Werbevideos auf verschiedenen Plattformen zu ermöglichen.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Leistungsstarke Anzeigenerstellung.
Erstellen Sie effektive Werbevideos schnell, die darauf ausgelegt sind, Aufmerksamkeit zu erregen und Konversionen für Ihre Rabattangebote zu fördern.
Fesselnde Social-Media-Videos.
Produzieren Sie fesselnde Social-Media-Videoanzeigen für Ihre Rabatte, um Reichweite und Engagement auf allen Plattformen zu erhöhen.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen als effektiver Promo-Video-Ersteller für meine Marketingkampagnen dienen?
HeyGen ermöglicht es Ihnen, mühelos überzeugende Werbevideos und Videoanzeigen zu erstellen. Unsere AI-gestützte Plattform mit professionell gestalteten Vorlagen und individuellen Videooptionen erlaubt eine schnelle Content-Produktion für Ihre Marketingkampagnen.
Welche Funktionen machen HeyGen zu einem intuitiven Online-Video-Ersteller für individuelle Videos?
HeyGen bietet einen intuitiven Online-Editor mit einer Drag-and-Drop-Oberfläche, die es einfach macht, individuelle Videos zu erstellen. Sie können Ihre Kreationen mit AI-Avataren, Voiceovers, Untertiteln und einer umfangreichen Bibliothek von Stockfotos und -videos bereichern.
Kann HeyGen bei der Hinzufügung von professionellen Voiceovers und Untertiteln zu meinen Videoanzeigen helfen?
Absolut. HeyGen bietet eine robuste Voiceover-Generierung und automatische Untertitel, die sicherstellen, dass Ihre Videoanzeigen zugänglich und ansprechend sind. Diese Fähigkeit hilft Ihnen, hochwertige Werbevideoinhalte mit Leichtigkeit zu erstellen.
Wie unterstützt HeyGen die Markenkonsistenz in Werbevideos?
HeyGen ermöglicht eine starke Markenkonsistenz in Ihren Werbevideos durch benutzerdefinierte Branding-Kontrollen für Logos und Farben. Sie können auch eine umfangreiche Medienbibliothek mit Stockfotos und -videos nutzen, um sich visuell mit der Identität Ihrer Marke abzustimmen.