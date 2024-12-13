Video Maker für Behindertendienste: Erstellen Sie barrierefreie Inhalte

Steigern Sie die Inklusivität mit barrierefreiem Videoinhalt. HeyGens fortschrittliche Untertitel/Captions stellen sicher, dass Ihre Botschaft alle erreicht.

522/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Wie kann digitale Barrierefreiheit in Kampagnen für öffentliche Bekanntmachungen gefördert werden? Erstellen Sie ein überzeugendes 2-minütiges Video, das sich an Marketingteams und PR-Profis richtet und zeigt, wie HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus Skripten die Produktion wirkungsvoller PSAs vereinfacht. Das Video sollte einen dynamischen, szenariobasierten visuellen Stil verwenden, mit einer einfühlsamen, konversationellen AI-Stimme, die die Leichtigkeit demonstriert, ein Skript in eine kraftvolle Botschaft zu verwandeln, die inklusive Praktiken fördert.
Beispiel-Prompt 2
Für Webentwickler und digitale Content-Strategen wird ein 45-sekündiges Anleitungsvideo benötigt, das die entscheidende Rolle von Videotranskripten und richtigem barrierefreiem Videoinhalt für die optimale Kompatibilität mit Screenreadern hervorhebt. Dieses Video sollte einen modernen, illustrativen visuellen Stil annehmen, mit Infografikelementen, die die Interaktion mit Screenreadern demonstrieren, und von einer ruhigen, lehrreichen AI-Stimme erzählt werden, die die Bedeutung von HeyGens Voiceover-Generierung für klare Audiobeschreibungen und die anschließende Transkripterstellung betont.
Beispiel-Prompt 3
Stellen Sie sich ein 90-sekündiges informatives Video vor, das sich an HR-Profis und Trainer richtet und veranschaulicht, wie vielfältige AI-Avatare effektiv genutzt werden können, um hoch inklusive Schulungsvideos zu erstellen. Dieses Video sollte einen hellen, ansprechenden visuellen Stil aufweisen, der verschiedene Avatare zeigt, die barrierefreie Kommunikation und interaktives Lernen demonstrieren, ergänzt durch eine freundliche, professionelle AI-Stimme, die effektiv HeyGens AI-Avatar-Optionen für Repräsentation und Engagement nutzt.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Video Maker für Behindertendienste funktioniert

Erstellen Sie inklusive und ansprechende Videoinhalte für Behindertendienste effizient, stellen Sie digitale Barrierefreiheit sicher und erreichen Sie mühelos ein breiteres Publikum.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr barrierefreies Video
Beginnen Sie, indem Sie Ihr Skript in HeyGen einfügen. Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Botschaft zu repräsentieren, und stellen Sie sicher, dass Ihre barrierefreien Videoinhalte von Anfang an klar und ansprechend sind.
2
Step 2
Erzeugen Sie natürliche Voiceovers
Nutzen Sie HeyGens fortschrittliche Voiceover-Generierung, um klare, natürlich klingende Audios für Ihr Video zu produzieren. Dies ist entscheidend, um Informationen effektiv an alle Zuschauer zu vermitteln, einschließlich derjenigen, die auf auditive Inhalte angewiesen sind.
3
Step 3
Fügen Sie umfassende Untertitel hinzu
Verbessern Sie die Barrierefreiheit, indem Sie präzise Untertitel und Captions zu Ihrem Video hinzufügen. Diese visuellen Textelemente sind für Zuschauer, die gehörlos oder schwerhörig sind, unerlässlich und entsprechen den WCAG-Richtlinien für digitale Barrierefreiheit.
4
Step 4
Exportieren Sie für eine breite Reichweite
Finalisieren Sie Ihre barrierefreien Videoinhalte, indem Sie sie in verschiedenen Seitenverhältnissen exportieren. Dies stellt sicher, dass Ihre Botschaft ein breites Publikum auf verschiedenen Plattformen erreicht und inklusive Informationen für Menschen mit Behinderungen bietet.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Klärung komplexer Informationen

.

Vereinfachen Sie komplexe Themen und öffentliche Bekanntmachungen in klare, barrierefreie Videos, die das Verständnis und die digitale Barrierefreiheit für alle erheblich verbessern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie hilft HeyGen bei der Erstellung von barrierefreiem Videoinhalt?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, umfassende barrierefreie Videoinhalte zu erstellen, indem Sie präzise Untertitel hinzufügen und Videotranskripte mühelos generieren. Dies stellt sicher, dass Ihre Inhalte den WCAG-Richtlinien entsprechen und zur ADA-Compliance für ein breiteres Publikum beitragen.

Können HeyGens AI-Funktionen die digitale Barrierefreiheit verbessern?

Ja, HeyGens fortschrittliche AI-Funktionen verbessern die digitale Barrierefreiheit erheblich. Nutzen Sie realistische AI-Avatare, um diverse Zielgruppen zu repräsentieren, und verwenden Sie die Text-zu-Video-Funktion aus Skripten mit AI-Stimmengeneratoren, um Inhalte zu produzieren, die leicht von Menschen mit Behinderungen konsumiert werden können, einschließlich derjenigen, die auf Screenreader angewiesen sind.

Welche Untertitel- und Transkriptionsoptionen bietet HeyGen?

HeyGen bietet eine robuste integrierte Untertitel-/Caption-Funktionalität, die Ihre Videoinhalte für Menschen mit Behinderungen zugänglich macht. Unsere Plattform unterstützt auch die Erstellung vollständiger Videotranskripte, was die Zugänglichkeit und das Verständnis für alle Zuschauer weiter verbessert.

Ist HeyGen ideal für die Entwicklung barrierefreier öffentlicher Bekanntmachungen oder Schulungsvideos?

Absolut, HeyGen ist ein idealer Video Maker für Behindertendienste, um ansprechende und barrierefreie öffentliche Bekanntmachungen und Schulungsvideos zu produzieren. Seine intuitiven Funktionen, einschließlich Text-zu-Video aus Skripten, ermöglichen es Ihnen, wichtige Informationen klar und inklusiv an alle Zielgruppen zu vermitteln.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo