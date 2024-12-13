Director Message Video Maker: Erstellen Sie kraftvolle CEO-Botschaften

Verwandeln Sie Ihr Skript in eine überzeugende Direktorenbotschaft mit unserem AI Video Maker, der Text-zu-Video-Funktion für eine schnelle Erstellung nutzt.

Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 30-sekündiges ansprechendes Marketingvideo, das sich an potenzielle B2B-Kunden richtet und eine neue Softwarefunktion präsentiert. Der visuelle und akustische Stil sollte modern, energiegeladen und visuell klar sein, wobei HeyGens Text-zu-Video-Funktion genutzt wird, um die wichtigsten Vorteile effizient mit dynamischen Grafiken zu präsentieren.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 60-sekündiges internes Unternehmensvideo von einem Director Message Video Maker, das für Abteilungsleiter gedacht ist und eine neue Unternehmensinitiative ankündigt. Dieses Video sollte einen freundlichen, informativen und persönlichen Ton haben, wobei HeyGens Voiceover-Generierung für eine klare und konsistente Übermittlung sorgt, begleitet von subtiler, unterstützender Hintergrundmusik.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 45-sekündiges Social-Media-Video, das Ihre Unternehmenskultur für potenzielle Bewerber hervorhebt. Der visuelle Stil sollte authentisch, warm und dynamisch sein und echte Teaminteraktionen widerspiegeln. Nutzen Sie HeyGens Vorlagen & Szenen sowie die Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um schnell überzeugende visuelle Inhalte zusammenzustellen, die in einer kreativen und kollaborativen Umgebung Anklang finden.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Director Message Video Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle Direktorenbotschaften und Unternehmensvideos mit AI, indem Sie Text in ansprechende visuelle Inhalte verwandeln.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Nachrichtenskript ein
Beginnen Sie, indem Sie die Direktorenbotschaft oder das Unternehmensskript direkt in die Plattform einfügen. Unsere AI analysiert den Text automatisch und bereitet ihn für die AI-Videoerstellung mit unserer Text-zu-Video-Funktion vor.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Sprecher
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihren Direktor zu repräsentieren. Sie können auch Sprachstile und Akzente anpassen, um den Ton Ihres AI-Sprechers perfekt an die Marke anzupassen.
3
Step 3
Verbessern Sie mit visuellen Elementen und Branding
Integrieren Sie das Logo Ihres Unternehmens, Markenfarben und relevante Medien aus unserer Stock-Bibliothek, um einen polierten und professionellen Unternehmensvideohintergrund zu erstellen, der mit Ihrer Markenidentität übereinstimmt, indem Sie Branding-Kontrollen verwenden.
4
Step 4
Generieren und teilen Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihr Video mit automatisch generierten Untertiteln für Barrierefreiheit. Generieren Sie Ihr überzeugendes Direktorenbotschaftsvideo und exportieren Sie es einfach für die sofortige Verbreitung auf allen gewünschten Plattformen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Schnell Unternehmensupdates in sozialen Medien teilen

.

Erstellen Sie schnell kurze, wirkungsvolle AI-Videobotschaften für soziale Plattformen, um Ihr Publikum mit zeitnahen Updates informiert und verbunden zu halten.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meine kreativen Videoprojekte verbessern?

HeyGen ermöglicht die kreative Videoproduktion durch eine Vielzahl anpassbarer Vorlagen und AI-Avatare, mit denen Sie mühelos ansprechende Inhalte für verschiedene Zwecke erstellen können. Es fungiert als intuitiver AI Video Maker, um Ihre Ideen effizient zum Leben zu erwecken.

Was macht HeyGen zu einem idealen AI CEO Message Video Maker für Unternehmen?

HeyGen ist der ultimative Business Video Maker, der es Unternehmen ermöglicht, professionelle Unternehmensvideos, einschließlich Direktorenbotschaften, mit realistischen AI-Sprechern zu erstellen. Seine robusten Branding-Kontrollen sorgen dafür, dass Ihre Videoinhalte perfekt mit dem Image und der Botschaft Ihres Unternehmens übereinstimmen.

Wie vereinfacht HeyGen den Text-zu-Video-Erstellungsprozess?

HeyGen revolutioniert die Videoproduktion, indem es Ihre Skripte direkt in überzeugende Videos umwandelt, dank seiner fortschrittlichen Text-zu-Video-Fähigkeiten. Mit nahtloser Skript-zu-Video-Funktionalität und integrierter Voiceover-Generierung können Sie mühelos polierte Inhalte erstellen.

Kann HeyGen für verschiedene Arten von Marketing- und Schulungsvideos verwendet werden?

Absolut, HeyGen ist ein vielseitiger Online-Business-Video-Maker, der sich perfekt für die Produktion hochwertiger Marketing- und Schulungsvideos eignet. Mit Funktionen wie automatischen Untertiteln, Größenanpassung des Seitenverhältnisses und einer umfassenden Medienbibliothek erfüllt es die vielfältigen Kommunikationsbedürfnisse in verschiedenen Branchen.

