Verwandeln Sie mühelos Ihr Skript in hochwertige Videonachrichten. Unsere Text-zu-Video-Funktion ermöglicht sofort fesselnde Unternehmensupdates.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein 90-sekündiges Onboarding-Video für neue Mitarbeiter in allen Abteilungen, das sie in unsere zentralen internen Tools einführt. Gestalten Sie einen einladenden und lehrreichen visuellen Stil mit vorgefertigten Vorlagen und Szenen, die effizient über Text-zu-Video aus einem umfassenden Skript generiert werden, um ein effektives Schulungsvideo zu erstellen.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 2-minütiges Unternehmenskommunikations-Update für das obere Management und Teamleiter, das eine neue technische Initiative ankündigt. Das Video muss einen executive-level, polierten visuellen und audiovisuellen Stil beibehalten, die Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für eindrucksvolle Visuals nutzen und Untertitel/Captions für Barrierefreiheit enthalten, um ein hochwertiges Videoergebnis zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie eine 45-sekündige technische Anleitung zur Fehlerbehebung für Endbenutzer, die häufige Softwareprobleme erleben. Der visuelle Stil sollte praktisch und schrittweise sein, die Fähigkeiten des HeyGen AI-Videogenerators nutzen, um klare Demonstrationen zu erstellen und für verschiedene Plattformen mit Seitenverhältnis-Anpassungen und Exporten optimiert sein, um den Videoproduktionsprozess zu vereinfachen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Director-Nachrichtenvideo-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle Director-Nachrichtenvideos mit AI-Avataren und Text-zu-Video-Technologie, um fesselnde Unternehmensankündigungen ohne komplexe Bearbeitung zu liefern.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren AI-Avatar und geben Sie das Skript ein
Wählen Sie aus einer Vielzahl lebensechter AI-Avatare, um Ihren Director zu repräsentieren. Fügen Sie dann einfach Ihr Nachrichtenskript in das Textfeld ein, um die Transformation zu beginnen.
2
Step 2
Generieren Sie Voiceover und personalisieren Sie Ihre Nachricht
Nutzen Sie die fortschrittliche Sprachsynthese, um Ihr Skript mit natürlich klingenden AI-Stimmen zum Leben zu erwecken. Passen Sie den Ton und Stil an, um perfekt zur Unternehmenskommunikation Ihrer Marke zu passen.
3
Step 3
Fügen Sie visuelle Elemente hinzu und sorgen Sie für Barrierefreiheit
Verbessern Sie Ihr Video mit relevanten Hintergrundvisuals aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung. Fügen Sie automatisch Untertitel/Captions hinzu, um die Zuschauerbindung und Barrierefreiheit für alle Zielgruppen zu verbessern, was zu einem hochwertigen Video führt.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr professionelles Executive-Update
Sobald es fertiggestellt ist, exportieren Sie Ihr überzeugendes professionelles Executive-Update in verschiedenen Seitenverhältnissen, die für jede Plattform geeignet sind. Sie haben nun mühelos ein kraftvolles Video erstellt, das bereit zum Teilen ist.

Anwendungsfälle

Unternehmenslernen und Informationen skalieren

Ermöglichen Sie es Direktoren, wesentliche Unternehmensinformationen oder interne Schulungsmodule effizient zu erstellen und an eine breite Mitarbeiterbasis zu verbreiten.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung hochwertiger Videos für Unternehmen?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Avatare und einen leistungsstarken Text-zu-Video-Generator, der es Nutzern ermöglicht, professionelle, hochwertige Videoinhalte direkt aus einem Skript zu erstellen, ohne komplexe Videobearbeitungswerkzeuge oder umfangreiche Vorkenntnisse zu benötigen. Dies vereinfacht den gesamten Videoproduktionsprozess für verschiedene Unternehmenskommunikationsbedürfnisse.

Können die AI-Avatare von HeyGen angepasst werden, um Markenbeständigkeit in der Unternehmenskommunikation zu gewährleisten?

Absolut. HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, das Logo Ihres Unternehmens und spezifische Markenfarben nahtlos in Videos mit unseren realistischen AI-Avataren zu integrieren. Dies stellt sicher, dass alle professionellen Executive-Updates und Unternehmenskommunikationen mit Ihrer etablierten Markenidentität übereinstimmen.

Welche Arten von professionellen Videos können mit dem AI-Videogenerator von HeyGen erstellt werden?

Mit der vielseitigen Plattform von HeyGen können Sie eine breite Palette professioneller Videos erstellen, darunter fesselnde Unternehmensankündigungen, gezielte Marketingvideos und umfassende Schulungsvideos. Die fortschrittlichen Text-zu-Video-Generator-Fähigkeiten machen es perfekt, um ein überzeugendes CEO-Nachrichtenvideo oder andere AI-Videonachrichten effizient zu gestalten.

Wie schnell kann ich mit dem AI-Videogenerator von HeyGen ein einsatzbereites Video produzieren?

HeyGen ist für die schnelle Videoproduktion konzipiert. Die intuitive Benutzeroberfläche und die umfangreiche Bibliothek von Vorlagen ermöglichen es Nutzern, Text in hochwertige Videoinhalte in nur wenigen Minuten zu verwandeln, wodurch die Produktionszeit, die normalerweise mit traditionellen Videobearbeitungswerkzeugen verbunden ist, erheblich reduziert wird.

