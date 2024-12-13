Digitaler Video-Generator: Schnelle, einfache, AI-gestützte Erstellung

Verwandeln Sie Text in professionelle Videos in Minuten. Unsere leistungsstarke Text-zu-Video aus Skript-Funktion optimiert Ihren Content-Workflow.

Für Kleinunternehmer, die neue digitale Dienste verstehen müssen, erstellen Sie ein 45-sekündiges Erklärvideo. Der visuelle Stil sollte sauber und professionell sein, moderne Grafiken integrieren und einen freundlichen, informativen AI-Avatar als zentralen Moderator haben, unterstützt von einer klaren und selbstbewussten Stimme. Die AI-Avatare von HeyGen werden entscheidend sein, um diesen Bildungsinhalt zu personalisieren.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Social-Media-Marketer können dieses dynamische 30-sekündige Marketingvideo nutzen, perfekt für Plattformen wie Instagram und TikTok. Mit einem schnellen visuellen Stil, der kräftige Farben, animierte Textüberlagerungen und schnelle Schnitte umfasst, zusammen mit energetischer, trendiger Hintergrundmusik, ist es darauf ausgelegt, maximale Interaktion zu erzielen. Produzieren Sie dieses überzeugende Material schnell mit HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion.
Beispiel-Prompt 2
Ein fesselndes 60-sekündiges Promo-Video, das sich an E-Commerce-Produktstarter richtet, sollte die einzigartigen Verkaufsargumente ihres neuen Gadgets hervorheben. Stellen Sie sich eine filmische visuelle Ästhetik mit detaillierten Produktaufnahmen, eleganten Animationen und einem polierten, hochwertigen Finish vor, alles ergänzt durch eine anspruchsvolle, überzeugende Stimme und subtile Ambient-Musik. Die leistungsstarke Voiceover-Generierung von HeyGen sorgt für ein professionelles und ansprechendes Audioerlebnis.
Beispiel-Prompt 3
Möchten Sie schnelle Produktivitätstipps für Content-Ersteller bereitstellen? Stellen Sie sich ein lebendiges 20-sekündiges Erzählvideo mit einem hellen, illustrativen visuellen Stil vor, das klare, animierte Grafiken und leicht lesbare Untertitel enthält. Der Ton wird eine begeisterte, prägnante Erzählung liefern. Dieses Video wird effizient mit HeyGens vielfältigen Vorlagen und Szenen erstellt, um einen ansprechenden und informativen Clip zu gestalten.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein digitaler Video-Generator funktioniert

Verwandeln Sie mühelos Ihre Ideen in überzeugende Videos mit einem AI-Digital-Video-Generator, der die Inhaltserstellung vom Skript bis zum Bildschirm vereinfacht.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Geben Sie Ihre Textvorgaben ein und beobachten Sie, wie der digitale Video-Generator seine Text-zu-Video aus Skript-Funktion nutzt, um Ihre ersten visuellen Inhalte zu erstellen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Botschaft zu repräsentieren und Ihrem AI-generierten Video eine menschliche Note zu verleihen.
3
Step 3
Fügen Sie professionelle Voiceovers hinzu
Integrieren Sie dynamische Voiceover-Generierung, um Ihre Botschaft klar zu artikulieren und sicherzustellen, dass das Audio mit Ihrem Videoinhalt synchronisiert ist.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Meisterwerk
Vervollständigen Sie Ihr Projekt, indem Sie Größenanpassungen im Seitenverhältnis und Exporte verwenden, um Ihr Video für jede Plattform anzupassen, sodass es sofort zum Download und Teilen bereit ist.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Skalierbare Bildungsinhalte

.

Entwickeln und skalieren Sie Bildungsangebote effizient, um ein breiteres globales Publikum mit dynamischen, AI-generierten Videoinhalten zu erreichen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meine kreativen Videoprojekte mit AI verbessern?

HeyGen dient als fortschrittlicher AI-Video-Generator, der Benutzer befähigt, kreative Ideen in überzeugende AI-generierte Videos mit realistischen AI-Avataren und vielfältigen Stilen zu verwandeln. Es vereinfacht die Erstellung von hochwertigem, ansprechendem visuellem Inhalt für verschiedene Erzählbedürfnisse.

Welche Art von Videos kann ich mit der Text-zu-Video-Funktion von HeyGen erstellen?

Mit den innovativen Text-zu-Video-Fähigkeiten von HeyGen können Sie effizient eine Vielzahl von hochwertigen Videos generieren, einschließlich Erklärvideos, Marketingvideos und Promo-Videos, komplett mit natürlichen Voiceovers aus einfachen Textvorgaben.

Ist HeyGen für Anfänger geeignet, die professionell aussehende Videos erstellen möchten?

Absolut! HeyGen ist darauf ausgelegt, ein zugänglicher Online-AI-Video-Generator zu sein, der intuitive Videobearbeitungswerkzeuge und eine Vielzahl von vorgefertigten Vorlagen bietet, die es jedem ermöglichen, mit Leichtigkeit professionell gestaltete digitale Videoinhalte zu produzieren.

Erlaubt HeyGen benutzerdefinierte AI-Avatare in meinen Videos?

Ja, HeyGen verfügt über leistungsstarke AI-Avatar-Technologie, die es Ihnen ermöglicht, animierte Charaktere zu integrieren, die Ihre Erzählung in Ihren AI-generierten Videos zum Leben erwecken. Dies verleiht Ihren digitalen Kreationen eine einzigartige und persönliche Note.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo