Digital Twin Training Video Generator für ansprechende L&D

Erstellen Sie schnell ansprechende Schulungsvideos und personalisieren Sie Inhalte mit AI-Avataren.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie für L&D-Teams und Unternehmensausbilder ein dynamisches 45-sekündiges Tutorial für einen 'Digital Twin Training Video Generator'. Dieses Video sollte mit seiner freundlichen visuellen Ästhetik und der optimistischen, professionellen Stimme die mühelose Erstellung von 'ansprechenden Videos' hervorheben. Betonen Sie, wie HeyGens 'Vorlagen & Szenen' einen schnellen Start ermöglichen und eine schnelle Zusammenstellung und Anpassung von Inhalten ermöglichen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein schnelles 30-sekündiges Werbevideo für Marketingfachleute und Content-Ersteller, das die sofortige 'AI-Videoerstellung' für wirkungsvolle 'Präsentationen' demonstriert. Das Video benötigt einen schnellen, visuell ansprechenden Grafikstil und eine energiegeladene Erzählung, die speziell HeyGens Fähigkeit 'Text-zu-Video aus Skript' zeigt, um Stichpunkte in eine lebendige, sofort teilbare Botschaft zu verwandeln.
Beispiel-Prompt 3
Heben Sie die 'kostengünstige Videoproduktion' hervor und erstellen Sie einen 50-sekündigen Leitfaden für Kleinunternehmer und freiberufliche Videoproduzenten, um ein versierter 'Digital Twin Video Maker' zu werden. Verwenden Sie eine professionelle, einladende Ästhetik mit einem selbstbewussten, ermutigenden Ton. Dieser Leitfaden sollte die nahtlose Integration mit HeyGens 'Medienbibliothek/Stock-Unterstützung' veranschaulichen, um visuelles Storytelling zu verbessern und Projekt-Hintergründe ohne zusätzliche Kosten zu personalisieren.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie die Erstellung von Digital Twin Training Videos funktioniert

Vereinfachen Sie die Erstellung von Schulungsinhalten mit einem AI Video Generator, um ansprechende, lebensechte Videos für die Lern- und Entwicklungsbedürfnisse Ihres Teams zu produzieren.

1
Step 1
Wählen Sie einen AI-Avatar
Beginnen Sie damit, einen personalisierten AI-Avatar auszuwählen oder zu erstellen, der Ihr digitaler Präsentator wird und ein konsistentes und nachvollziehbares Gesicht für all Ihre Schulungsmaterialien bietet.
2
Step 2
Fügen Sie Ihr Schulungsskript ein
Geben Sie Ihre Bildungsinhalte als Text ein. Die fortschrittliche Text-zu-Sprache-Funktion wird es automatisch in eine natürlich klingende Erzählung für Ihren digitalen Zwilling umwandeln.
3
Step 3
Wenden Sie visuelle Verbesserungen an
Verbessern Sie Ihr Schulungsvideo mit verschiedenen Layouts und Elementen. Nutzen Sie die intuitive Drag-and-Drop-Bearbeitung, um Medien zu integrieren und Ihre Szenen anzupassen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr endgültiges Video
Sobald es fertiggestellt ist, generieren Sie Ihr hochwertiges Schulungsvideo. Es ist bereit, mit L&D-Teams für effizientes, skalierbares Lernen geteilt zu werden.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe Anweisungen

Entmystifizieren Sie komplexe Themen und verbessern Sie die Bildungsergebnisse, indem Sie Digital Twin Videos für klare, prägnante Anweisungen nutzen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, ein Digital Twin Training Video zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, mühelos ansprechende Schulungsvideos mit unserem fortschrittlichen AI Video Generator zu erstellen. Geben Sie einfach Ihr Skript ein, wählen Sie aus einer Vielzahl von Videovorlagen und passen Sie Ihren digitalen Zwilling an, um dynamische, kostengünstige Videoproduktionen für Ihr Team zu liefern.

Welche Art von AI-Avataren kann ich mit HeyGen für meine Videos erstellen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, realistische AI-Avatare zu erstellen und anzupassen, die ihre Leistung und Körpersprache an Ihr Skript anpassen. Sie können sogar einen Video-Avatar erstellen, der auf Ihrem eigenen Filmmaterial basiert, um eine natürliche Performance für Ihre Präsentationen oder Marketinginhalte zu gewährleisten.

Ist HeyGen ein benutzerfreundlicher Digital Twin Video Maker für alle Content-Ersteller?

Absolut! HeyGen ist so konzipiert, dass es intuitiv ist und es Content-Erstellern ermöglicht, Text mühelos in ansprechende Videos zu verwandeln. Die Drag-and-Drop-Bearbeitungsoberfläche und die Text-zu-Sprache-Funktion vereinfachen die Videoerstellung, sodass jeder ohne komplexe Videoproduktionskenntnisse ein Digital Twin Video erstellen kann.

Kann ich mit HeyGen Digital Twin Videos in mehreren Sprachen erstellen?

Ja, HeyGen unterstützt die Erstellung von Digital Twin Videos und AI-Sprachübertragungen in über 140 Sprachen. Diese Fähigkeit ermöglicht es Ihnen, Ihre Reichweite zu erweitern und mühelos ansprechende Videos für ein vielfältiges globales Publikum zu erstellen.

