Der ultimative Video Maker für digitale Transformation für Unternehmen

Vereinfachen Sie die Videoproduktion für Transformationsinitiativen mit leistungsstarken Text-zu-Video-Funktionen aus Skripten.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Entwickeln Sie eine dynamische 30-sekündige Social-Media-Videoanzeige, die sich an Content-Ersteller richtet und zeigt, wie schnell fesselnde Kurzform-Inhalte produziert werden können. Das Video sollte einen schnellen, energiegeladenen visuellen Stil mit schnellen Schnitten und lebendigen Grafiken annehmen, untermalt von trendiger, mitreißender Musik. Demonstrieren Sie die Effizienz, einfache Ideen in polierte Videos zu verwandeln, indem Sie Text-zu-Video aus Skripten nutzen und verschiedene Vorlagen & Szenen einsetzen, um ein professionelles Aussehen ohne umfangreiche Bearbeitung zu erreichen.
Produzieren Sie ein 60-sekündiges Anleitungsvideo für neue Mitarbeiter in einem Unternehmensumfeld, das einen optimierten digitalen Onboarding-Prozess beschreibt. Die visuelle Ästhetik sollte sauber, professionell und leicht verständlich sein, mit klaren On-Screen-Texten und einer ruhigen, autoritativen Voiceover-Generierung. Um maximale Zugänglichkeit und Klarheit für diese Videoproduktion zu gewährleisten, verwenden Sie prominente Untertitel und integrieren Sie relevantes professionelles Filmmaterial aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um jeden Schritt effektiv zu veranschaulichen.
Stellen Sie sich ein visionäres 40-sekündiges generatives AI-Video für Technikbegeisterte vor, das die Zukunft der Arbeit in einer Ära fortschrittlicher Automatisierung und Kreativität erforscht. Der visuelle Stil sollte futuristisch und künstlerisch sein, mit abstrakten digitalen Landschaften, schimmernden Partikeleffekten und einem raffinierten, ätherischen Sounddesign mit ambienter elektronischer Musik. Nutzen Sie das Ändern des Seitenverhältnisses & Exporte, um für verschiedene Plattformen zu optimieren, und integrieren Sie einzigartige visuelle Elemente durch Vorlagen & Szenen, um ein Gefühl von Staunen und Innovation zu wecken und das Potenzial für Studioqualität-Videos zu zeigen.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Digital Transformation Video Maker funktioniert

Erstellen Sie wirkungsvolle Videos, die Ihre digitalen Initiativen erklären, dokumentieren und schulen, mit einer intuitiven AI-Videoplattform, die komplexe Ideen in klare visuelle Anleitungen verwandelt.

Erstellen Sie Ihr Digital Transformation Skript
Beginnen Sie mit der Gliederung Ihrer Inhalte. Nutzen Sie die Funktion "Text-zu-Video aus Skript", um sofort einen Videodraft zu erstellen, der Ihre schriftlichen Ideen in eine visuelle Erzählung für Ihre digitale Transformation umwandelt.
Wählen Sie AI-Avatare und visuelle Elemente
Verstärken Sie Ihre Botschaft, indem Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von "AI-Avataren" wählen, um Ihre Marke oder Ihren Erklärer zu repräsentieren, und machen Sie Ihre digitalen Transformationskonzepte nachvollziehbarer und ansprechender.
Verfeinern Sie mit Stimme und Branding
Personalisieren Sie Ihr Video weiter, indem Sie "Voiceover-Generierung" verwenden, um Ihre Botschaft in verschiedenen Tönen und Sprachen zu vermitteln, und stellen Sie sicher, dass Ihre digitale Transformationskommunikation weltweit verstanden und konsistent ist.
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihr "AI-Video" und "exportieren" Sie es mühelos in verschiedenen "Seitenverhältnissen", um alle Ihre Kommunikationskanäle zu bedienen und Ihre digitalen Transformationsupdates effektiv mit Ihrem Publikum zu teilen.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Beschleunigen Sie Marketingkampagnen

Produzieren Sie schnell wirkungsvolle Videoanzeigen mit AI, um Lead-Generierung zu fördern und neue digitale Produkte oder Dienstleistungen effektiv zu bewerben.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von AI-Videos?

HeyGen revolutioniert die Videoproduktion, indem es Ihren Text in fesselnde Videos mit realistischen AI-Avataren verwandelt. Unsere Plattform ermöglicht es Nutzern, mühelos Videos in Studioqualität zu erstellen und macht komplexe kreative Kontrolle durch generative AI-Videos für jeden zugänglich.

Welche Arten von Marketinginhalten kann ich mit HeyGen erstellen?

Mit HeyGen können Sie eine Vielzahl von Marketinginhalten erstellen, darunter Social-Media-Videos, Schulungsvideos und mehr. Nutzen Sie unsere umfangreiche Bibliothek an AI-gestützten Vorlagen, um professionelle Videodokumentationen und verschiedene andere Videokreationen zu produzieren, die auf Ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Kann HeyGen Videoinhalte an meine Marke anpassen?

Absolut, HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo, Ihre Markenfarben und Stock-Inhalte in Ihre Videos zu integrieren. Dies stellt sicher, dass jedes Video perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmt und bietet umfangreiche kreative Kontrolle über Ihr digitales Transformation Video Maker-Ergebnis.

Unterstützt HeyGen die Erstellung von Videos in mehreren Sprachen?

Ja, HeyGen bietet umfassende Mehrsprachigkeitsunterstützung, die es Ihnen ermöglicht, Videos für ein globales Publikum zu erstellen. Unser fortschrittlicher AI-Voice-Generator kann natürliche Sprachübertragungen aus Ihrem Text zu Video produzieren und erleichtert nahtlose Kommunikation in verschiedenen Sprachen.

