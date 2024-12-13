Der ultimative Generator für Schulungsvideos zur digitalen Transformation

Liefern Sie ansprechende Schulungs- und Einarbeitungsvideos für Mitarbeiter mit hyperrealistischen AI-Avataren, die das Verständnis und die Behaltensleistung steigern.

418/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein 90-Sekunden-Anleitungsvideo speziell für neue Mitarbeiter, die sich in der "Mitarbeiterschulung und Einarbeitung" befinden, und komplexe "SOPs" im Zusammenhang mit digitalen Werkzeugen erläutern. Das Video sollte klare, schrittweise Visualisierungen und einen freundlichen, lehrreichen Ton bieten, indem es HeyGens "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion nutzt, um technische Anweisungen nahtlos zu konvertieren.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein prägnantes 2-Minuten-Video, das sich an Projektmanager und Teamleiter richtet und die praktischen Vorteile einer "generativen AI-Plattform" für die effiziente Erstellung von "Videodokumentationen" veranschaulicht. Der visuelle Stil sollte modern und dynamisch sein, mit ansprechenden Grafiken, ergänzt durch eine energetische, mitreißende Stimme, die die vielfältigen "Vorlagen & Szenen" von HeyGen voll ausschöpft.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein prägnantes 45-Sekunden-Tutorial-Video, das sich an technische Trainer und Softwareentwickler richtet und die Einfachheit der Nutzung von "Text-zu-Video"-Funktionen innerhalb einer "digitalen Transformation von Schulungsvideos"-Plattform hervorhebt. Behalten Sie einen minimalistischen Animationsstil mit Textüberlagerungen auf dem Bildschirm bei, gepaart mit einer präzisen, erklärenden Stimme, die von HeyGens fortschrittlicher "Voiceover-Generierung"-Funktion unterstützt wird.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

So funktioniert Ihr Generator für Schulungsvideos zur digitalen Transformation

Produzieren Sie mühelos überzeugende Schulungsvideos zur digitalen Transformation mit unserer intuitiven AI-Plattform, die Ihre L&D-Prozesse optimiert und Ihr Team stärkt.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie, indem Sie Ihre Inhalte zur digitalen Transformation in den Skripteditor eingeben oder einfügen. Unsere Text-zu-Video aus Skript-Funktion, unterstützt von unserer generativen AI-Plattform, bereitet Ihre Inhalte für eine nahtlose Videoproduktion vor.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek professioneller AI-Avatare, um Ihr Schulungsmaterial zu präsentieren und eine ansprechende und konsistente Bildschirmpräsenz zu gewährleisten.
3
Step 3
Fügen Sie professionelle Voiceovers hinzu
Verbessern Sie Ihr Video mit hochwertigen AI-Voiceovers in verschiedenen Sprachen und Stilen, die eine klare und wirkungsvolle Erzählung für Ihre Schulungsinhalte bieten.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Schulungsvideo
Finalisieren Sie Ihr Projekt und exportieren Sie Ihr Schulungsvideo im gewünschten Format, bereit für die sofortige Verteilung an Ihre Mitarbeiter für eine effektive Einarbeitung in die digitale Transformation.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe Konzepte

.

Verwandeln Sie komplexe Themen der digitalen Transformation und SOPs in leicht verständliche Videodokumentationen, die komplexe Informationen für alle zugänglich machen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von AI-Videos?

HeyGens **generative AI-Plattform** revolutioniert die Inhaltserstellung, indem sie es Nutzern ermöglicht, mühelos hochwertige Videos mit **AI-Avataren** und **Text-zu-Video**-Funktionen zu produzieren. Dies macht es zu einem intuitiven **Online-Video-Editor** für vielfältige Bedürfnisse.

Kann HeyGen für die Erstellung von Schulungsvideos zur digitalen Transformation und Videodokumentationen verwendet werden?

Absolut, HeyGen dient als leistungsstarker **Generator für Schulungsvideos zur digitalen Transformation**, der es L&D-Teams ermöglicht, ansprechende **Schulungsvideos** und detaillierte **Videodokumentationen** mühelos zu erstellen. Seine intuitiven Funktionen vereinfachen die Produktion wichtiger Lerninhalte für **Mitarbeiterschulungen und Einarbeitungen**.

Welche fortschrittlichen Funktionen bietet HeyGen zur Videopersonalisierung?

HeyGen bietet fortschrittliche Funktionen wie realistische **AI-Voiceovers** und eine umfangreiche Bibliothek von **Vorlagen & Szenen**, um Ihre Inhalte anzupassen. Nutzer können auch **140+ Sprachen** für globale Reichweite nutzen und das Branding mit ihrem Logo und Farben anpassen.

Welche Kernfunktionen machen HeyGen zu einem vielseitigen Online-Video-Editor?

HeyGens Kernfunktionen ermöglichen die schnelle Erstellung von **Erklärvideos** und **Social-Media-Videos** direkt aus Text. Als intuitiver **Online-Video-Editor** umfasst er Funktionen wie das Ändern des Seitenverhältnisses und eine robuste Medienbibliothek, um verschiedenen Plattformen und Inhaltsbedürfnissen gerecht zu werden.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo