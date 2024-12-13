Digitaler Sprecher-Maker: Erstellen Sie KI-Videos einfach

Produzieren Sie ansprechende Videos schnell und kosteneffizient. Nutzen Sie unsere fortschrittlichen KI-Avatare, um Ihre Inhalte zum Leben zu erwecken.

Stellen Sie sich vor, Sie erstellen ein überzeugendes 30-Sekunden-Video für Kleinunternehmer und Marketingmanager, das zeigt, wie einfach sie zu einem digitalen Sprecher werden können. Der visuelle Stil sollte hell und modern sein, mit klaren Grafiken und einer freundlichen, professionellen Stimme, die die nahtlose Integration anpassbarer KI-Avatare hervorhebt, um ansprechende Inhalte zu produzieren, ohne jemals eine Kamera zu benötigen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein dynamisches 45-Sekunden-Erklärvideo für Content-Ersteller und Online-Lehrer, das die Leistungsfähigkeit eines KI-Video-Generators veranschaulicht. Der visuelle Stil sollte sauber und lehrreich sein, mit animiertem Text und einer klaren, begeisterten Stimme, die zeigt, wie die Text-zu-Video-Funktion aus Skripten mühelos professionelle Videos erstellt.
Beispiel-Prompt 2
Zeigen Sie, wie Markenmanager und Unternehmenskommunikatoren eine KI-Videoerstellungsplattform mit einem anspruchsvollen 60-Sekunden-Spot nutzen können. Der visuelle Stil sollte elegant und geschäftlich sein, nahtlos gebrandete Elemente integrieren, begleitet von einer autoritativen, aber zugänglichen Stimme. Dieses Video sollte die umfangreichen Vorlagen und Szenen betonen, die eine konsistente Anpassung und Markenbildung in allen Kommunikationsmitteln ermöglichen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein überzeugendes 30-Sekunden-Produktdemonstrationsvideo, das sich an Social-Media-Marketer und Produktstart-Teams richtet. Der visuelle Stil sollte energiegeladen und lebendig sein, mit schnellen, wirkungsvollen Schnitten und einer optimistischen Stimme, die hervorhebt, wie einfach es ist, ansprechende Inhalte mit der Voiceover-Generierung für benutzerdefinierte Avatare zu erstellen, um neue Funktionen oder Produkte vorzustellen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der digitale Sprecher-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle Videos mit KI-Avataren und Text-zu-Video-Technologie, um Ihre Content-Strategie zu transformieren.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren KI-Avatar
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von KI-Avataren, um Ihre Marke oder Botschaft zu repräsentieren. Sie können auch einen benutzerdefinierten Avatar für einzigartiges Branding erstellen.
2
Step 2
Fügen Sie Ihr Videoskript ein
Geben Sie Ihren Text ein, und unsere fortschrittliche Text-zu-Video-Engine generiert natürliche Sprachaufnahmen für Ihren gewählten KI-Sprecher.
3
Step 3
Passen Sie visuelle Elemente an
Verbessern Sie Ihr Video mit Branding-Kontrollen, indem Sie Ihr Logo hinzufügen, Farben anpassen und Hintergrundmusik oder Stock-Medien integrieren, um Ihren Stil zu treffen.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Erstellen Sie Ihr hochwertiges Video in verschiedenen Seitenverhältnissen, bereit für soziale Medien, Präsentationen oder jede Plattform Ihrer Wahl, und nutzen Sie die Kraft einer KI-Videoerstellungsplattform.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Präsentieren Sie Kundenerfolgsgeschichten

Heben Sie effektiv Kundenreferenzen und Erfolgsgeschichten mit professionellen KI-generierten Videos hervor, um Vertrauen aufzubauen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie ermöglicht HeyGen kreative Videoinhalte?

HeyGen befähigt Nutzer, ansprechende Inhalte mit seinem fortschrittlichen KI-Video-Generator zu erstellen, der die einfache Produktion von Videos in professioneller Qualität mit benutzerdefinierten KI-Avataren und einer Vielzahl kreativer Werkzeuge ermöglicht.

Kann HeyGen Text in ansprechende Videos verwandeln?

Ja, HeyGen verfügt über robuste Text-zu-Video-Funktionen, die es Ihnen ermöglichen, Skripte schnell in dynamische Videos umzuwandeln. Dies macht HeyGen zu einem effektiven digitalen Sprecher-Maker für verschiedene Marketing- und Kommunikationsbedürfnisse.

Welche Anpassungsoptionen gibt es für das Branding?

HeyGen bietet umfangreiche Anpassungs- und Branding-Kontrollen, einschließlich der Möglichkeit, Ihr Logo und Ihre Markenfarben hochzuladen. Nutzer können professionelle Vorlagen nutzen, um die Markenkonsistenz in all ihren KI-Videoerstellungen sicherzustellen.

Welche Arten von KI-Avataren kann HeyGen erstellen?

HeyGen ist eine vielseitige KI-Videoerstellungsplattform, die die Erstellung vielfältiger KI-Avatare ermöglicht, von realistischen digitalen Menschen bis hin zu kreativen animierten Charakteren. Diese benutzerdefinierten Avatare können in verschiedenen Anwendungen wie Erklärvideos und Social-Media-Inhalten verwendet werden.

