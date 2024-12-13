Digitaler Sprecher-Generator: AI-Videos in Minuten

Erstellen Sie mühelos ansprechende Videos und senken Sie die Produktionskosten, indem Sie Text mit unseren AI-Avataren in dynamische Inhalte verwandeln.

Erstellen Sie ein 1-minütiges Erklärvideo für Softwareentwickler oder IT-Manager, das zeigt, wie HeyGens "API-Integrationen" eine "skalierbare Videoproduktion" ermöglichen, indem technische Updates nahtlos generiert werden. Der visuelle Stil sollte schlank und modern sein, mit einer klaren, autoritativen AI-Stimme, die HeyGens Fähigkeit "Text-zu-Video aus Skript" nutzt, um komplexe Informationen effizient zu präsentieren.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges internes Schulungsvideo für Produktmanager, das zeigt, wie HeyGens fortschrittliche "Text-zu-Video-Technologie" genutzt werden kann, um mühelos überzeugende "Produkt-Erklärvideos" zu erstellen. Die visuelle Ästhetik sollte hell und ansprechend sein, mit einem zugänglichen "AI-Avatar", der das Skript liefert, unterstützt durch eine klare Sprachgenerierung, um die Klarheit und das Behalten technischer Details zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 2-minütiges Anleitungsvideo für HR- und Schulungsabteilungen, das HeyGens "Mehrsprachigkeit" als Kernkomponente für effektive "Online-Trainings"-Module veranschaulicht. Der visuelle Ton sollte professionell und global inklusiv sein, mit einem vielfältigen AI-Avatar, der den Inhalt liefert, ergänzt durch präzise "Untertitel/Beschriftungen", um die Zugänglichkeit und das Verständnis über verschiedene Sprachhintergründe hinweg zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein dynamisches 45-sekündiges Werbevideo für Kleinunternehmer, das betont, wie HeyGens "benutzerfreundliche Oberfläche" die Erstellung von ansprechendem Inhalt für "Marketingkampagnen" vereinfacht. Der visuelle und akustische Stil sollte schnell und lebhaft sein, mit vorgefertigten "Vorlagen & Szenen", um schnell verschiedene Anwendungen zu demonstrieren, während eine konsistente und professionelle Markenbotschaft ohne umfangreiche Bearbeitung beibehalten wird.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Digitaler Sprecher-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende Videos mit AI-Avataren und personalisierten Skripten, um Ihre Inhaltsproduktion mit Präzision und Geschwindigkeit zu transformieren.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie Ihren idealen AI-Avatar aus einer vielfältigen Bibliothek, um als Ihr digitaler Sprecher zu dienen. Dies nutzt HeyGens leistungsstarke AI-Avatar-Funktion.
2
Step 2
Erstellen Sie Ihr Skript und Voiceover
Geben Sie Ihren Text ein, und HeyGens fortschrittliche Text-zu-Video-Technologie wandelt ihn in ein natürlich klingendes Voiceover um, das perfekt mit Ihrem gewählten Avatar synchronisiert ist.
3
Step 3
Passen Sie Ihre Videoinhalte an
Verbessern Sie Ihr Video, indem Sie HeyGens Vorlagen & Szenen nutzen, um den perfekten visuellen Hintergrund und Ton für Ihre Botschaft zu setzen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr professionelles Video
Finalisieren Sie Ihre Kreation und nutzen Sie HeyGens Funktionen zur Seitenverhältnisänderung & Exporte, um Ihr Studioqualität-Video in verschiedenen Formaten zu erhalten, bereit zum Teilen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Verbessern Sie Online-Training & E-Learning

.

Nutzen Sie AI-Sprecher, um interaktive und ansprechende Online-Trainingsmodule zu liefern, die das Behalten der Lernenden verbessern und komplexe Themen zugänglich machen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von AI-Videos?

HeyGen vereinfacht die Videoproduktion, indem es Nutzern ermöglicht, Studioqualität-Videos aus einem einfachen Skript mit fortschrittlicher Text-zu-Video-Technologie und einer vielfältigen Auswahl an AI-Sprechern zu erstellen. Die benutzerfreundliche Oberfläche erlaubt eine einfache Videobearbeitung und effiziente Produktion von ansprechendem Inhalt in Minuten.

Welche technischen Fähigkeiten bietet HeyGen für fortschrittliche Videoproduktion?

HeyGen bietet robuste technische Funktionen, darunter Mehrsprachigkeit, fortschrittliches Stimmenklonen und benutzerdefinierte Skript-Uploads, um Inhalte präzise anzupassen. Seine API-Integrationen ermöglichen eine skalierbare Videoproduktion und nahtlose Integration mit bestehenden CRM- und Marketing-Tool-Integrationen, um konsistente Markenbildung und effiziente Arbeitsabläufe sicherzustellen.

Kann HeyGen die Videoproduktionskosten senken?

Ja, HeyGen reduziert die Videoproduktionskosten und -zeit erheblich, indem es AI-Avatare und eine umfassende Medienbibliothek nutzt, wodurch teure Ausrüstung oder Schauspieler überflüssig werden. Die Plattform bietet einfache Videobearbeitungsfunktionen und gebrauchsfertige Vorlagen, die den kreativen Prozess für eine effiziente Inhaltserstellung weiter optimieren.

Welche Ausgabeformate und Anpassungsoptionen sind für HeyGen-Videos verfügbar?

HeyGen ermöglicht flexible Ausgaben, indem Nutzer Studioqualität-Videos als MP4-Dateien mit anpassbarer Seitenverhältnisänderung herunterladen können. Die Plattform unterstützt auch automatische Untertitel/Beschriftungen und bietet umfangreiche Bearbeitungsoptionen, um sicherzustellen, dass Ihre Videoinhalte spezifischen Markenanforderungen und -kontrollen entsprechen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo