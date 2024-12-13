Digital Signage Video Maker: Einfache & Fesselnde Inhalte

Produzieren Sie fesselnde Display-Videos für Ihre digitale Beschilderung, indem Sie Ihre Textideen mit unserer Text-zu-Video-Funktion in dynamische Inhalte verwandeln.

Erstellen Sie ein überzeugendes 1-minütiges Video, das sich an Kleinunternehmer und Marketingmanager richtet und zeigt, wie einfach es ist, ein versierter Ersteller von digitalen Beschilderungsvideos zu werden. Der visuelle Stil sollte modern, sauber und professionell mit dynamischen Übergängen sein, begleitet von einer lebhaften, professionellen Stimme. Demonstrieren Sie die Kraft von AI-Avataren, um Ihre Botschaft zu übermitteln, und die nahtlose Sprachgenerierung für ansprechende Inhalte.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Produzieren Sie ein 45-sekündiges Erklärvideo für IT-Abteilungen und Unternehmenskommunikationsteams, das die Effizienz von Digital Signage Software detailliert beschreibt. Visuell sollte dieses Video elegant und informativ mit klaren Grafiken sein, unterstützt von einem autoritativen und ruhigen Instruktionsaudio-Stil. Heben Sie hervor, wie die Text-zu-Video-Funktion aus Skripten die Inhaltsaktualisierung vereinfacht und wie Untertitel/Captioning die Zugänglichkeit auf allen Displays sicherstellen.
Entwickeln Sie ein inspirierendes 90-sekündiges Werbevideo, das sich an digitale Vermarkter und Content-Ersteller richtet und das kreative Potenzial eines AI-Videogenerators veranschaulicht. Verwenden Sie einen visuell reichen und ansprechenden Stil mit vielfältigen Szenen, gepaart mit einer freundlichen, energetischen Stimme und aufmunternder Hintergrundmusik. Betonen Sie die umfangreichen Vorlagen & Szenen, die zur Verfügung stehen, und die Bequemlichkeit der Nutzung der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um jedes Projekt zu starten.
Gestalten Sie ein 60-sekündiges Anleitungsvideo für Einzelhandelsmanager und Veranstaltungsorganisatoren zur Belebung ihrer Digital Signage Bemühungen und der gesamten Videoproduktion. Dieses Video sollte einen schnellen, lebendigen visuellen Stil zeigen, der reale Anwendungen demonstriert, ergänzt durch eine enthusiastische und motivierende Erzählung. Zeigen Sie, wie das Ändern des Seitenverhältnisses & Exporte die Bereitstellung auf verschiedenen Bildschirmen vereinfacht und wie Untertitel/Captioning die Klarheit der Botschaft in lauten Umgebungen verbessern.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Digital Signage Video Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos fesselnde digitale Beschilderungsvideos mit AI, indem Sie Ihre Nachrichten in dynamische Inhalte für jedes Display verwandeln.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren Ausgangspunkt
Wählen Sie aus einer Bibliothek professioneller Vorlagen oder beginnen Sie mit einer leeren Leinwand, um Ihre digitale Beschilderungsvideoerstellung zu starten.
2
Step 2
Erstellen Sie ansprechende visuelle Inhalte
Verwandeln Sie Ihr Skript in dynamische Videoinhalte mit Text-zu-Video-Funktionen, indem Sie optional AI-Avatare einbinden, um Ihre Botschaft zu präsentieren.
3
Step 3
Wenden Sie Ihre Markenidentität an
Passen Sie Ihr Video mit umfassenden Branding-Kontrollen an, einschließlich Ihres Logos und Ihrer Markenfarben, um eine konsistente Botschaft auf all Ihren Displays sicherzustellen.
4
Step 4
Exportieren und Anzeigen
Bereiten Sie Ihr Video für jeden Bildschirm mit Optionen zur Änderung des Seitenverhältnisses vor und exportieren Sie es im optimalen Format, bereit für die sofortige Anzeige auf Ihrer digitalen Beschilderung.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Inspirieren und erheben Sie Ihr Publikum

Gestalten Sie inspirierende und erhebende Videobotschaften, um Ihr Publikum auf digitalen Bildschirmen zu begeistern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie erleichtert HeyGen die Erstellung dynamischer Inhalte für digitale Beschilderung?

HeyGen fungiert als fortschrittlicher "AI-Videogenerator", der es Nutzern ermöglicht, Text in ansprechende "Display-Video"-Inhalte zu verwandeln. Seine intuitiven "Drag-and-Drop-Tools" und die umfangreiche Bibliothek von "Vorlagen" vereinfachen den "Inhaltserstellungsprozess" für wirkungsvolle "digitale Beschilderung".

Kann HeyGen AI-Avatare und benutzerdefinierte Sprachübertragungen in digitale Beschilderungsvideos integrieren?

Ja, HeyGen bietet einen robusten "AI-Videogenerator" mit lebensechten "AI-Avataren" und anpassbaren "Sprachübertragungen". Dies ermöglicht eine personalisierte und ansprechende Kommunikation, die die Wirkung Ihrer "digitalen Beschilderung" verstärkt, indem statische Nachrichten zum Leben erweckt werden.

Was macht HeyGen zu einem benutzerfreundlichen Videoersteller für digitale Beschilderung für Unternehmen?

HeyGen ist eine "cloudbasierte Plattform", die für intuitive "Videoerstellung" konzipiert ist und somit ein "benutzerfreundlicher Videoersteller für digitale Beschilderung" ist. Sie bietet "Branding-Kontrollen" wie benutzerdefinierte Logos und Farben, um sicherzustellen, dass Ihre "Display-Video"-Inhalte mit minimalem Aufwand konsistent Ihre Markenidentität widerspiegeln.

Unterstützt HeyGen die Umwandlung von Text in Video für verschiedene Formate der digitalen Beschilderung?

Absolut. HeyGen ist hervorragend in der "Text-zu-Video"-Umwandlung und ermöglicht es Ihnen, schnell professionelle "digitale Beschilderungsvideo"-Inhalte aus Skripten zu erstellen. Zu den vielseitigen Funktionen gehören "Änderungen des Seitenverhältnisses" und verschiedene Exportoptionen, um sicherzustellen, dass Ihre Videos für jedes Display optimiert sind.

