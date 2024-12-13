Digital Signage Video Generator: Erstellen Sie schnell ansprechende Inhalte

Entwerfen Sie mühelos beeindruckende, leistungsstarke digitale Werbeanzeigen, indem Sie HeyGens vielfältige Vorlagen und Szenen für sofortige Wirkung nutzen.

Erstellen Sie ein 1-minütiges Anleitungsvideo für IT-Manager und Betriebsteams, das zeigt, wie HeyGen die Bereitstellung von Inhalten auf einer großen digitalen Beschilderungsplattform vereinfacht. Der visuelle Stil sollte sauber und professionell sein, mit klaren Bildschirmaufnahmen und informativen Overlays, ergänzt durch eine präzise, erklärende Stimme. Konzentrieren Sie sich darauf, HeyGens Text-zu-Video-Funktion für schnelle Inhaltsaktualisierungen und die Funktion zur Anpassung und Export von Seitenverhältnissen für nahtlose Anpassungen an verschiedene Bildschirme hervorzuheben, wobei die Effizienz des Fernmanagements betont wird.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein 90-sekündiges lösungsorientiertes Video für Systemintegratoren und technische Berater, das HeyGen als fortschrittlichen Video-Generator für digitale Beschilderung hervorhebt. Das Video sollte eine moderne, elegante Ästhetik mit dynamischen Übergängen haben und die Integration von KI-Avataren für personalisierte Nachrichten und die professionelle Erstellung von Voiceovers in mehreren Sprachen demonstrieren, alles verwaltet von einer cloudbasierten Plattform. Dieses Prompt zielt darauf ab, Skalierbarkeit und fortschrittliche Möglichkeiten der Inhaltserstellung zu veranschaulichen.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein 2-minütiges technisches Deep-Dive-Video für Netzwerkadministratoren und Softwareentwickler, das den End-to-End-Videoerstellungsprozess von HeyGen detailliert beschreibt. Der visuelle Stil sollte sehr detailliert sein, mit Schritt-für-Schritt-Demonstrationen innerhalb der HeyGen-Oberfläche, begleitet von einer ruhigen, instruktiven Erzählung. Zeigen Sie, wie verschiedene Vorlagen und Szenen schnell angepasst werden können, indem Sie die Unterstützung der Medienbibliothek/Stock für reichhaltige Assets nutzen und wie Untertitel/Untertitel automatisch generiert werden, um sicherzustellen, dass dynamische Inhalte in Echtzeit über Displays aktualisiert werden.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges Problem-Lösungs-Video für technische Support-Spezialisten und DevOps-Ingenieure. Dieses Video sollte einen direkten, autoritativen visuellen Stil annehmen, mit geteilten Bildschirmen, um häufige Herausforderungen bei Inhaltsaktualisierungen im Vergleich zum optimierten Prozess von HeyGen zu zeigen, unterstützt von einer entschlossenen, klaren Stimme. Betonen Sie, wie HeyGen sich in bestehende digitale Beschilderungssoftware integriert, indem es Text-zu-Video aus Skripten für dringende Ankündigungen und robuste Anpassungen und Exporte von Seitenverhältnissen nutzt, um Inhalte sofort zu veröffentlichen, die fortschrittliche Planungstools und Systemanforderungen respektieren.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Digital Signage Video Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos überzeugende, dynamische Videoinhalte für Ihre digitalen Beschilderungsdisplays mit unserer intuitiven KI-Plattform, die Engagement fördert und Aufmerksamkeit erregt.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Kerninhalte
Beginnen Sie mit der Erstellung ansprechender Videoinhalte aus einem Skript, indem Sie unsere leistungsstarke Text-zu-Video-Funktion nutzen, die Text in dynamische Visuals verwandelt.
2
Step 2
Fügen Sie ansprechende KI-Avatare hinzu
Verbessern Sie Ihre Botschaft, indem Sie realistische KI-Avatare integrieren, die Ihre Inhalte liefern und Ihrer Beschilderung eine personalisierte und fesselnde Note verleihen.
3
Step 3
Wenden Sie Markenanpassungen an
Stellen Sie die Markenkonsistenz auf allen Displays sicher, indem Sie robuste Branding-Kontrollen nutzen, um Ihre Logos, Farben und einzigartige visuelle Identität zu integrieren.
4
Step 4
Optimieren und exportieren Sie das Video
Bereiten Sie Ihr Video für jedes Display vor, indem Sie die Anpassung des Seitenverhältnisses anwenden, und exportieren Sie dann die hochwertige Datei einfach für die nahtlose Bereitstellung auf Ihrer digitalen Beschilderungsplattform.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Präsentieren Sie Kundenerfolge auf digitalen Bildschirmen

.

Verwandeln Sie Kundenreferenzen in fesselnde KI-Videos, um Vertrauen aufzubauen und positive Erfahrungen auf Ihrer digitalen Beschilderung hervorzuheben.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie erleichtert HeyGen die Fernverwaltung von Inhalten für digitale Beschilderung?

HeyGen bietet eine cloudbasierte Plattform für die nahtlose Fernverwaltung Ihrer digitalen Beschilderung. Sie können Inhalte einfach planen, sicherstellen, dass Inhalte in Echtzeit aktualisiert werden, und alle Ihre digitalen Displays von überall aus verwalten.

Welche fortschrittlichen Funktionen bietet HeyGen zur Erstellung von Videos für digitale Beschilderung?

HeyGen nutzt fortschrittliche KI-Video- und Bildgenerierung, einschließlich Text-zu-Video-Funktionen und KI-Avatare, um überzeugende digitale Beschilderung zu erstellen. Unsere intuitive Plattform umfasst Drag-and-Drop-Tools sowie Vorlagen und Szenen für eine effiziente Inhaltserstellung.

Kann HeyGen Videos für digitale Beschilderung für verschiedene Bildschirmformate optimieren?

Ja, HeyGen unterstützt die Anpassung von Seitenverhältnissen, sodass Sie Ihre Videos für digitale Beschilderung für eine Vielzahl von Bildschirmen optimieren können. Dies stellt sicher, dass Ihre leistungsstarken digitalen Werbeanzeigen auf jedem digitalen Display perfekt aussehen.

Ist HeyGen eine End-to-End-Lösung für die Erstellung von Videos für digitale Beschilderung?

Absolut. HeyGen bietet eine End-to-End-Videoerstellung für digitale Beschilderung, mit der Sie dynamische Inhalte mit professionellen Voiceovers erstellen und nahtlos Branding-Kontrollen innerhalb einer cloudbasierten Plattform integrieren können.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo