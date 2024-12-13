Digital Signage Video Generator: Erstellen Sie schnell ansprechende Inhalte
Entwerfen Sie mühelos beeindruckende, leistungsstarke digitale Werbeanzeigen, indem Sie HeyGens vielfältige Vorlagen und Szenen für sofortige Wirkung nutzen.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Produzieren Sie ein 90-sekündiges lösungsorientiertes Video für Systemintegratoren und technische Berater, das HeyGen als fortschrittlichen Video-Generator für digitale Beschilderung hervorhebt. Das Video sollte eine moderne, elegante Ästhetik mit dynamischen Übergängen haben und die Integration von KI-Avataren für personalisierte Nachrichten und die professionelle Erstellung von Voiceovers in mehreren Sprachen demonstrieren, alles verwaltet von einer cloudbasierten Plattform. Dieses Prompt zielt darauf ab, Skalierbarkeit und fortschrittliche Möglichkeiten der Inhaltserstellung zu veranschaulichen.
Erstellen Sie ein 2-minütiges technisches Deep-Dive-Video für Netzwerkadministratoren und Softwareentwickler, das den End-to-End-Videoerstellungsprozess von HeyGen detailliert beschreibt. Der visuelle Stil sollte sehr detailliert sein, mit Schritt-für-Schritt-Demonstrationen innerhalb der HeyGen-Oberfläche, begleitet von einer ruhigen, instruktiven Erzählung. Zeigen Sie, wie verschiedene Vorlagen und Szenen schnell angepasst werden können, indem Sie die Unterstützung der Medienbibliothek/Stock für reichhaltige Assets nutzen und wie Untertitel/Untertitel automatisch generiert werden, um sicherzustellen, dass dynamische Inhalte in Echtzeit über Displays aktualisiert werden.
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges Problem-Lösungs-Video für technische Support-Spezialisten und DevOps-Ingenieure. Dieses Video sollte einen direkten, autoritativen visuellen Stil annehmen, mit geteilten Bildschirmen, um häufige Herausforderungen bei Inhaltsaktualisierungen im Vergleich zum optimierten Prozess von HeyGen zu zeigen, unterstützt von einer entschlossenen, klaren Stimme. Betonen Sie, wie HeyGen sich in bestehende digitale Beschilderungssoftware integriert, indem es Text-zu-Video aus Skripten für dringende Ankündigungen und robuste Anpassungen und Exporte von Seitenverhältnissen nutzt, um Inhalte sofort zu veröffentlichen, die fortschrittliche Planungstools und Systemanforderungen respektieren.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Erstellen Sie leistungsstarke digitale Werbeanzeigen.
Erstellen Sie schnell wirkungsvolle Werbeinhalte mit KI-Video, um die Aufmerksamkeit des Publikums zu erregen und das Engagement auf digitalen Displays zu fördern.
Produzieren Sie dynamische, ansprechende Inhalte für Displays.
Nutzen Sie KI-Avatare und Text-zu-Video, um schnell vielfältige, fesselnde Videoinhalte zu erstellen, die für jeden digitalen Bildschirm geeignet sind.
Häufig Gestellte Fragen
Wie erleichtert HeyGen die Fernverwaltung von Inhalten für digitale Beschilderung?
HeyGen bietet eine cloudbasierte Plattform für die nahtlose Fernverwaltung Ihrer digitalen Beschilderung. Sie können Inhalte einfach planen, sicherstellen, dass Inhalte in Echtzeit aktualisiert werden, und alle Ihre digitalen Displays von überall aus verwalten.
Welche fortschrittlichen Funktionen bietet HeyGen zur Erstellung von Videos für digitale Beschilderung?
HeyGen nutzt fortschrittliche KI-Video- und Bildgenerierung, einschließlich Text-zu-Video-Funktionen und KI-Avatare, um überzeugende digitale Beschilderung zu erstellen. Unsere intuitive Plattform umfasst Drag-and-Drop-Tools sowie Vorlagen und Szenen für eine effiziente Inhaltserstellung.
Kann HeyGen Videos für digitale Beschilderung für verschiedene Bildschirmformate optimieren?
Ja, HeyGen unterstützt die Anpassung von Seitenverhältnissen, sodass Sie Ihre Videos für digitale Beschilderung für eine Vielzahl von Bildschirmen optimieren können. Dies stellt sicher, dass Ihre leistungsstarken digitalen Werbeanzeigen auf jedem digitalen Display perfekt aussehen.
Ist HeyGen eine End-to-End-Lösung für die Erstellung von Videos für digitale Beschilderung?
Absolut. HeyGen bietet eine End-to-End-Videoerstellung für digitale Beschilderung, mit der Sie dynamische Inhalte mit professionellen Voiceovers erstellen und nahtlos Branding-Kontrollen innerhalb einer cloudbasierten Plattform integrieren können.