Gestalten Sie ein 60-sekündiges informatives Video für Marketingmanager im B2B-Technologiesektor, das eine neue Softwarefunktion oder einen Service erklärt. Der visuelle Stil sollte elegant und professionell sein, mit animierten Infografiken und Stockmaterial aus der Medienbibliothek, ergänzt durch eine selbstbewusste, artikulierte Stimme. Betonen Sie, wie die Text-zu-Video-Funktion von HeyGen komplexe schriftliche Inhalte mühelos in ansprechende, professionelle Videos verwandeln kann.
Produzieren Sie ein 30-sekündiges virales Video für Social-Media-Influencer, das einen schnellen Tipp oder eine Produktbewertung zeigt, um ihnen zu helfen, effizient Videos zu erstellen. Die visuelle Ästhetik sollte dynamisch und trendig sein, mit schnellen Schnitten, fettem Text und einem populären Hintergrundtrack. Zeigen Sie, wie die große Auswahl an Vorlagen und Szenen von HeyGen es Kreativen ermöglicht, schnell überzeugende Inhalte zu erstellen, die Aufmerksamkeit erregen und Engagement fördern.
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges Willkommensvideo für neue Mitarbeiter, speziell für HR-Abteilungen, die ihre Videoerzählung verbessern möchten. Der visuelle und akustische Stil sollte professionell, warm und einladend sein, mit hochwertigen Videos von Büroumgebungen und freundlichen AI-Avataren. Betonen Sie die Bedeutung präziser Untertitel/Untertitel, die von HeyGen generiert werden, um Zugänglichkeit und Klarheit für diverse Teams zu gewährleisten.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Video-Generator für digitale Dienste funktioniert

Verwandeln Sie Ihre Ideen mühelos in professionelle, hochwertige Videos für digitale Dienste mit unserem intuitiven AI-Video-Generator, der auf Geschwindigkeit und Wirkung ausgelegt ist.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit der Eingabe oder dem Einfügen Ihres Skripts. Unsere Plattform nutzt die Text-zu-Video-Funktion, um die Grundlage für Ihre Inhalte zu legen und Ihnen bei der Erstellung von Videos zu helfen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Verbessern Sie Ihre Botschaft, indem Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren wählen. Wählen Sie den perfekten Präsentator, um Ihre digitalen Dienste effektiv und professionell zu vermitteln.
3
Step 3
Anwenden von Branding-Elementen
Sorgen Sie für Markenbeständigkeit, indem Sie Ihr Logo und Ihre Markenfarben mit den Branding-Steuerelementen anwenden. Dies personalisiert Ihre Marketingvideos für maximale Wirkung und Wiedererkennung.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr hochwertiges Video
Generieren Sie Ihr endgültiges Video. Mit Größenanpassung und Exporten im Seitenverhältnis bereiten Sie Ihre hochwertigen Videos für jede Plattform vor und stellen sicher, dass sie professionell und beeindruckend sind.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, hochwertige Videos für verschiedene Zwecke zu erstellen?

HeyGen ist ein fortschrittlicher AI-Video-Generator, der es Ihnen ermöglicht, mühelos professionelle Videos zu erstellen. Unsere Plattform nutzt AI, um hochwertige Videos für Marketing, soziale Medien und interne Kommunikation zu produzieren und Ihre Videoerzählung zu verbessern.

Welche Art von AI-Avataren kann ich verwenden, um meine Videoerzählung zu verbessern?

HeyGen bietet eine vielfältige Auswahl an realistischen AI-Avataren, um Ihre Video-Inhalte für digitale Dienste zum Leben zu erwecken. Diese AI-Avatare helfen Ihnen, ansprechende Botschaften zu übermitteln und Ihre Videoerzählung zu verbessern, ohne sich selbst filmen zu müssen.

Ist es einfach, Textvorgaben mit HeyGen in ansprechende Videos zu verwandeln?

Ja, HeyGen macht es unglaublich einfach, Videos direkt aus Textvorgaben mit seinem leistungsstarken Text-zu-Video-Generator zu erstellen. Geben Sie einfach Ihr Skript ein, und HeyGen generiert ein professionelles Video mit synchronisierten Voiceovers und visuellen Elementen.

Bietet HeyGen vorgefertigte Vorlagen für die professionelle Videoproduktion an?

Absolut! HeyGen bietet eine breite Palette an vorgefertigten Vorlagen und eine Drag-and-Drop-Oberfläche, um die professionelle Videoproduktion zu vereinfachen. Sie können auch Branding-Elemente anpassen, um sicherzustellen, dass Ihre Marketingvideos perfekt mit der Identität Ihres Unternehmens übereinstimmen.

