Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein ansprechendes 45-sekündiges Werbevideo für Content-Ersteller, die Effizienz suchen, und demonstrieren Sie die Leistungsfähigkeit eines AI-Video-Makers. Verwenden Sie einen energetischen und dynamischen visuellen Stil mit einem professionellen Ton und nutzen Sie einen AI-Avatar von HeyGen, um verschiedene Funktionen innerhalb seiner Vorlagen und Szenen zu präsentieren, sodass komplexe Ideen leicht verständlich werden.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 60-sekündiges Bildungsvideo, das sich an Marketingfachleute richtet, die den Fokus auf die Verbesserung der Videozugänglichkeit und globale Reichweite legen. Das Video sollte einen informativen und eleganten visuellen Stil annehmen und die Benutzerfreundlichkeit eines Online-Video-Editors betonen. Integrieren Sie automatische Untertitel und demonstrieren Sie nahtloses Größenanpassen und Exportieren für verschiedene Plattformen, um eine klare Präsentation kritischer Informationen zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Stellen Sie sich ein 30-sekündiges Social-Media-Video vor, das für Social-Media-Manager gedacht ist, die schnell trendige Inhalte produzieren müssen. Dieses Video sollte schnelllebig und visuell reichhaltig sein und Elemente aus HeyGens umfangreicher Medienbibliothek/Stock-Unterstützung einbeziehen. Verwenden Sie die Text-zu-Video-Funktion, um schnell überzeugende Erzählungen zu generieren, untermalt von fesselnder, zeitgenössischer Musik, und zeigen Sie, wie einfach sie zu einem produktiven YouTube-Clip-Maker werden können.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der digitale Routinen-Video-Maker funktioniert

Erstellen Sie professionelle und ansprechende Videos für Ihre digitalen Routinen mit AI-gestützten Tools, die Text und Ideen effizient in polierte Inhalte verwandeln.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Videoinhalte
Beginnen Sie mit dem Schreiben Ihres Videoskripts oder wählen Sie aus einer Vielzahl professioneller Videovorlagen, um die Grundlage für Ihre digitale Routine zu legen.
2
Step 2
Wählen Sie visuelle und stimmliche Elemente
Verbessern Sie Ihre Routineerklärung, indem Sie aus verschiedenen AI-Avataren wählen, um Ihre Botschaft visuell darzustellen, oder wählen Sie ein Voiceover.
3
Step 3
Verfeinern und personalisieren
Integrieren Sie die Identität Ihrer Marke mit Branding-Kontrollen für Logos und Farben und stellen Sie die Zugänglichkeit mit automatischen Untertiteln sicher.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihre Routine
Finalisieren Sie Ihr Video, indem Sie die Größenanpassung des Seitenverhältnisses für verschiedene Plattformen anpassen, und exportieren Sie dann Ihr bereit zur Freigabe stehendes digitales Routinevideo.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meine Inhalte in ansprechende Videos verwandeln?

HeyGen fungiert als fortschrittlicher AI-Video-Maker, der es Ihnen ermöglicht, Textskripte mühelos in dynamische Videoinhalte zu verwandeln. Unsere innovativen Text-zu-Video-Funktionen nutzen realistische AI-Avatare und professionelle Voiceover-Generierung, um Ihre Botschaft zum Leben zu erwecken, ohne komplexe Videobearbeitung.

Welche kreativen Ressourcen bietet HeyGen für die Videoproduktion?

HeyGen vereinfacht Ihre digitalen Routinen mit einer reichhaltigen Auswahl an Videovorlagen und umfangreicher Medienbibliothek/Stock-Unterstützung. Dies ermöglicht es den Nutzern, überzeugende Produktdemos und verschiedene andere Videoinhalte schnell zu erstellen und macht professionelle Videoproduktion für jedermann zugänglich.

Kann ich AI-Avatare anpassen und meine Videos in HeyGen branden?

Absolut. Der Online-Video-Editor von HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, mit denen Sie Ihr Logo, Ihre Farben und Schriftarten nahtlos in Ihre Videos integrieren können. Sie können auch eine Vielzahl von AI-Avataren personalisieren, um sicherzustellen, dass Ihre Inhalte perfekt mit Ihrer Markenidentität und kreativen Vision übereinstimmen.

Wie optimiert HeyGen Videos für verschiedene Plattformen?

HeyGen vereinfacht die Videobearbeitung für verschiedene Plattformen durch wesentliche Funktionen wie Größenanpassung des Seitenverhältnisses, um sicherzustellen, dass Ihre Inhalte überall perfekt aussehen. Darüber hinaus verbessern automatische Untertitel die Zugänglichkeit und das Engagement, was HeyGen zu einem idealen YouTube-Clip-Maker und vielseitigen Online-Video-Editor für unterschiedliche Vertriebsbedürfnisse macht.

