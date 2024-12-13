Digitaler Produktlaunch-Video-Maker: Verstärken Sie Ihren Launch

Verwandeln Sie Ihr Skript in professionelle Launch-Videos in Minuten mit leistungsstarken Text-zu-Video-Funktionen.

434/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein elegantes 45-sekündiges AI-Produktvideo, das sich an Tech-Startups und Produktmanager richtet, die Innovation in Aktion sehen möchten. Dieses Video sollte eine moderne, saubere Ästhetik aufweisen und einen professionellen, artikulierten "AI-Avatar" nutzen, um die fortschrittlichen Fähigkeiten des Produkts zu präsentieren, direkt aus Ihrem Skript generiert mit HeyGens leistungsstarker "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein informatives 60-sekündiges Produkt-Erklärvideo, das sich an potenzielle Kunden richtet, die neue digitale Lösungen erkunden. Der visuelle Stil sollte freundlich und klar sein, begleitet von einer ansprechenden Stimme, die durch HeyGens "Sprachgenerierung"-Funktion erstellt wurde, um komplexe Funktionen in leicht verständliche Vorteile zu vereinfachen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein dynamisches 15-sekündiges Werbeproduktvideo, das perfekt für Social-Media-Marketer und Content-Ersteller ist, die maximale Interaktion suchen. Dieses schnelle Video erfordert visuell dynamische Szenen und eingängige Hintergrundmusik, wobei HeyGens "Untertitel/Beschriftungen" für breite Zugänglichkeit und Wirkung auf verschiedenen Plattformen genutzt werden.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der digitale Produktlaunch-Video-Maker funktioniert

Produzieren Sie mühelos professionelle digitale Produktlaunch-Videos mit AI, indem Sie Ihre Konzepte in überzeugende Inhalte für Marketing und soziale Medien verwandeln.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Nutzen Sie unsere Skripterstellungstools oder fügen Sie Ihr eigenes ein, um die Kernbotschaften Ihres Produktlaunches zu skizzieren.
2
Step 2
Wählen Sie visuelle Elemente und Avatare
Verbessern Sie Ihr Skript, indem Sie aus einer vielfältigen Medienbibliothek/Stock-Unterstützung wählen oder lebensechte AI-Avatare einbinden, um Ihr Produkt zu präsentieren.
3
Step 3
Passen Sie Ihre Produktion an
Wenden Sie Ihre Branding-Kontrollen (Logo, Farben) an, um sich mit Ihrer Marke abzustimmen, fügen Sie Sprachüberlagerungen hinzu und optimieren Sie den Fluss Ihres Videos.
4
Step 4
Exportieren und starten
Finalisieren Sie Ihr Video, indem Sie die optimale Größenanpassung des Seitenverhältnisses & Exportoptionen wählen, bereit für die sofortige Freigabe über alle Ihre Marketingkanäle.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Bauen Sie Glaubwürdigkeit mit frühen Erfolgsgeschichten auf

.

Erstellen Sie ansprechende AI-Videos, um erste Benutzererfahrungen und Vorteile hervorzuheben, Vertrauen aufzubauen und den Wert Ihres neuen digitalen Produkts zu zeigen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung eines digitalen Produktlaunch-Videos?

HeyGen nutzt AI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionen, um die Erstellung Ihres digitalen Produktlaunch-Videos zu vereinfachen. Sie können mühelos ansprechende Inhalte mit natürlichen Sprachüberlagerungen und anpassbaren Videovorlagen erstellen, was es zu einem effizienten AI-Produktvideo-Maker macht.

Kann ich mit HeyGen benutzerdefinierte Produktvideos mit meinem eigenen Branding erstellen?

Absolut! HeyGen bietet einen Drag-and-Drop-Editor und robuste Branding-Kontrollen, um sicherzustellen, dass Ihre Produktvideos perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen. Sie können Ihre Assets hochladen und benutzerdefinierte Produktvideovorlagen nutzen, um ein einzigartiges und professionelles Ergebnis zu erzielen.

Welche AI-Funktionen bietet HeyGen für die effiziente Erstellung von Produkt-Erklärvideos?

HeyGen bietet fortschrittliche AI-Funktionen wie AI-Avatare, Text-zu-Video-Konvertierung aus Skripten und AI-Sprachüberlagerungen, um Ihre Produktion von Produkt-Erklärvideos zu beschleunigen. Dieses Text-zu-Video-Erstellungstool hilft Ihnen, schnell und effizient hochwertige Inhalte zu generieren.

Ist HeyGen geeignet für die Erstellung von Produktvideos für Social-Media-Marketing?

Ja, HeyGen ist ein hervorragendes Marketing-Tool zur Produktion ansprechender Produktvideos, die speziell für soziale Medien zugeschnitten sind. Mit anpassbaren Videooptionen und einfacher Größenanpassung des Seitenverhältnisses können Sie überzeugende Inhalte erstellen, die Ihr Publikum auf verschiedenen Plattformen fesseln.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo