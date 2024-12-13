Digitaler Produkt-Launch-Video-Generator: Erstellen Sie atemberaubende Videos

Starten Sie Ihre digitalen Produkte mit professionellen, ansprechenden Videos, die AI-Avatare für fesselnde Präsentationen nutzen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 60-Sekunden-Produkt-Erklärvideo, das sich an Marketingfachleute und Markenmanager richtet und die transformative Kraft eines AI-Produkt-Video-Generators detailliert beschreibt. Die visuelle Ästhetik sollte sauber und professionell sein, mit illustrativen Motion Graphics, die den Workflow der Plattform klar demonstrieren, ergänzt durch eine ruhige und autoritative Stimme. Präsentieren Sie HeyGens innovative 'AI-Avatare', die Skripte zum Leben erwecken und komplexe Konzepte verständlich und ansprechend machen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein aufregendes 30-Sekunden-Produkt-Enthüllungsvideo für bestehende Nutzer und Content-Ersteller, das ein großes Update eines Produkt-Video-Generators vorstellt, mit besonderem Fokus auf seine neuen Fähigkeiten zur Integration von 'reichhaltigen Grafiken, Videos und Musikressourcen'. Visuell sollte das Video energiegeladen sein, mit lebendigen Farben und schnellen, wirkungsvollen Schnitten, untermalt von einem feierlichen und modernen Track. Demonstrieren Sie die Effizienz und den Glanz, die mit HeyGens fortschrittlicher 'Voiceover-Generierung' erreichbar sind, um eine professionelle und ansprechende Ankündigung zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Stellen Sie sich ein 45-Sekunden-Video vor, das die umfangreichen 'Anpassungsoptionen' eines Produkt-Video-Generators hervorhebt, maßgeschneidert für Kleinunternehmer und E-Commerce-Unternehmer, indem es die Wirkung von 'AI UGC Video' zeigt. Der visuelle Stil sollte authentisch und nachvollziehbar sein, mit vielfältigen 'nutzererstellten' Szenarien, die zeigen, wie verschiedene Unternehmen die Plattform nutzen, untermalt von freundlicher, akustischer Hintergrundmusik. Veranschaulichen Sie, wie HeyGens 'Text-to-video from script'-Funktion Benutzer befähigt, Ideen mühelos in überzeugende Produktvideos zu verwandeln.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht


Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der digitale Produkt-Launch-Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos atemberaubende Produkt-Launch-Videos, von Skript bis zu fesselnden visuellen Inhalten, die Ihr Zielpublikum ansprechen.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren Ausgangspunkt
Beginnen Sie mit der Auswahl aus einer Vielzahl professioneller "Videovorlagen" oder starten Sie mit einer leeren Szene. Unsere "Vorlagen & Szenen" bieten eine solide Grundlage für Ihren Produkt-Launch.
2
Step 2
Erstellen Sie Ihr Skript mit AI
Nutzen Sie die "AI-gestützte Skriptgenerierung", um mühelos überzeugende Inhalte zu erstellen. Unsere "Text-to-video from script"-Funktion verwandelt Ihren Text in dynamische Videodialoge, bereit für Ihren Launch.
3
Step 3
Fügen Sie fesselnde AI-Avatare hinzu
Verbessern Sie Ihr Produktvideo, indem Sie "AI-Avatare" einfügen, um Ihre Botschaft zu präsentieren. Diese "AI-Avatare" verleihen einen menschlichen Touch, der Ihre Produktankündigung nachvollziehbar und wirkungsvoll macht.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr poliertes Video
Erreichen Sie "Studioqualität" für Ihr finales Video. Nutzen Sie "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte", um Ihre Inhalte für jede Plattform zu optimieren und sicherzustellen, dass Ihr Produkt-Launch poliert und professionell aussieht.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Heben Sie den Erfolg von Early Adopters hervor

Verwandeln Sie das Feedback von Early Adopters in dynamische Kundenerfolgsvideos, um Vertrauen und Glaubwürdigkeit für Ihr neues digitales Produkt aufzubauen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Produkt-Launch-Videos?

HeyGen dient als leistungsstarker AI-Produkt-Video-Generator, der die Produktion hochwertiger Produkt-Launch-Videos vereinfacht. Unsere Plattform nutzt AI, um Ihre Konzepte effizient in fesselnde digitale Produkt-Launch-Videos zu verwandeln.

Welche kreativen Anpassungsoptionen gibt es für Produktvideos?

HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen, darunter eine Vielzahl von Videovorlagen und den Zugang zu reichhaltigen Grafiken, Videos und Musikressourcen. Dies ermöglicht es Ihnen, einzigartige Produktvideos mit Studioqualität zu produzieren, die perfekt mit der kreativen Vision Ihrer Marke übereinstimmen.

Kann HeyGen AI-Avatare und Skriptgenerierung für Produkt-Demo-Videos nutzen?

Absolut, HeyGen ermöglicht es Benutzern, überzeugende Produkt-Demo-Videos und Produkt-Erklärvideos mit fortschrittlichen AI-Avataren und AI-gestützter Skriptgenerierung zu erstellen. Dies stellt sicher, dass Ihre Botschaft klar und professionell übermittelt wird.

Welche Arten von Produktvideos kann ich mit HeyGen erstellen?

Mit HeyGen können Sie eine Vielzahl von Produktvideos erstellen, darunter fesselnde Teaservideos, wirkungsvolle Produkt-Enthüllungsvideos und informative Produkt-Erklärvideos. Unsere Plattform unterstützt verschiedene Formate, um all Ihre Marketingbedürfnisse zu erfüllen.

