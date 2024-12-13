Effizienz freischalten mit einem digitalen Onboarding-Video-Generator
Verwandeln Sie Ihre Onboarding-Skripte sofort in fesselnde Videos. Unsere generative AI-Plattform nutzt intelligentes Text-zu-Video, um die Schulung von Mitarbeitern und Kunden zu vereinfachen.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Erstellen Sie ein 2-minütiges Demonstrationsvideo für HR-Manager und Spezialisten für Lernen & Entwicklung, die nach einem effizienten Onboarding-Video-Maker für neue Mitarbeiter suchen. Das Video sollte einen freundlichen, professionellen und szenariobasierten visuellen Stil annehmen, mit diversen AI-Avataren, die in einer modernen Unternehmensumgebung interagieren. Verwenden Sie eine ansprechende, positive AI-Stimme, um die Vorteile zu erklären und zu zeigen, wie HeyGens Vorlagen & Szenen und die Sprachgenerierung die Erstellung hochwertiger Onboarding-Inhalte für Mitarbeiter vereinfachen.
Gestalten Sie ein 60-sekündiges Kunden-Onboarding-Video für Produktmanager und Marketingteams, die neue Nutzer durch ein SaaS-Produkt führen. Visuell muss das Video dynamisch, ansprechend und illustrativ sein, indem es die Produkt-UI mit animierten Elementen aus HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung fachmännisch präsentiert. Der Ton sollte eine fröhliche, freundliche AI-Stimme mit subtiler Hintergrundmusik enthalten, die betont, wie HeyGens Text-zu-Video-Funktion die Produktion überzeugender AI-generierter Video-Tutorials beschleunigt.
Produzieren Sie ein 1-minütiges Informationsvideo für Betriebsleiter oder Compliance-Beauftragte, das beschreibt, wie man klare Standardarbeitsanweisungen (SOPs mit AI) erstellt. Die visuelle Präsentation muss prägnant und instruktiv sein und Schritt-für-Schritt-Visualisierungen mit klaren Textüberlagerungen enthalten. Verwenden Sie eine direkte, aber leicht verständliche AI-Stimme, kombiniert mit beschreibenden Untertiteln, um maximale Klarheit zu gewährleisten und effektiv zu demonstrieren, wie die digitalen Onboarding-Video-Generator-Fähigkeiten von HeyGen komplexe Prozessbeschreibungen durch den Einsatz von AI-Avataren vereinfachen.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Steigern Sie das Engagement und die Behaltensquote beim Training.
Nutzen Sie AI-Video, um das Engagement und die Behaltensquote der Teilnehmer in allen Onboarding-Videos für Mitarbeiter und Kunden erheblich zu steigern.
Skalieren Sie die Onboarding-Ausbildung global.
Erstellen und liefern Sie effizient mehr Onboarding-Videos und Schulungskurse, um ein breiteres Publikum neuer Mitarbeiter oder Kunden weltweit mit einem AI-Video-Generator zu erreichen.
Häufig Gestellte Fragen
Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung digitaler Onboarding-Videos?
HeyGen ermöglicht es Ihnen, schnell professionelle Onboarding-Videos mit fortschrittlicher AI-Video-Generator-Technologie zu erstellen. Unsere Plattform wandelt Text in Video um, mit realistischen AI-Avataren und benutzerdefinierten AI-Sprachüberlagerungen, was die Produktionszeit für Ihre Mitarbeiter- oder Kunden-Onboarding-Inhalte erheblich verkürzt.
Welche Anpassungsoptionen gibt es für AI-generierte Videos in HeyGen?
HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten für Ihre AI-generierten Videoinhalte, einschließlich einer Vielzahl von Videovorlagen und der Möglichkeit, das Logo und die Farbpalette Ihrer Marke zu integrieren. Sie können auch Ihre eigenen Medien hochladen, um Ihre digitalen Onboarding-Videos weiter zu personalisieren.
Kann HeyGen mein Skript in ein AI-Video mit natürlichen AI-Sprachüberlagerungen umwandeln?
Ja, HeyGens leistungsstarke Text-zu-Video-Funktionen verwandeln Ihre geschriebenen Skripte direkt in überzeugende AI-Videos. Dies umfasst die Erstellung lebensechter AI-Sprachüberlagerungen und das automatische Hinzufügen von Untertiteln, um sicherzustellen, dass Ihre Onboarding-Videos klar und ansprechend für jedes Publikum sind.
Wie verbessern AI-Avatare die Effektivität von HeyGens Onboarding-Video-Maker?
AI-Avatare im AI-Video-Generator von HeyGen bieten ein konsistentes und professionelles Gesicht für Ihre digitalen Onboarding-Inhalte, ohne dass teure Schauspieler oder Filmequipment benötigt werden. Sie erwecken Ihre Botschaft zum Leben und machen Ihre Onboarding-Videos ansprechender und persönlicher für neue Mitarbeiter oder Kunden.