Erstellen Sie ein lebendiges 30-sekündiges Social-Media-Video, das einen neuen Online-Kurs bewirbt und sich an Kleinunternehmer richtet, die ihre digitale Präsenz stärken müssen. Der visuelle Stil sollte schnell und modern sein, wobei HeyGens "Vorlagen & Szenen" für eine schnelle Einrichtung genutzt werden, ergänzt durch eine energetische AI-Sprachübertragung. Integrieren Sie einen "AI-Avatar", um die wichtigsten Vorteile zu präsentieren und es zu einer ansprechenden "Lösung für digitale Marketing-Videoerstellung" zu machen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein informatives 45-sekündiges Erklärvideo, das eine komplexe Softwarefunktion demonstriert, und richten Sie sich an neue B2B-Kunden und Produktvermarkter. Der visuelle Stil sollte sauber und professionell sein, mit Fokus auf klarer Datenvisualisierung und Bildschirmtext. Nutzen Sie HeyGens "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion, um mühelos präzise Erzählungen zu generieren, und stellen Sie sicher, dass wichtige Informationen durch "Untertitel" für Barrierefreiheit vermittelt werden, um es zu einem effektiven "AI-Video-Tool" zu machen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie eine überzeugende 60-sekündige Videoanzeige, die eine neue Produkteinführung präsentiert und sich an Verbraucher auf E-Commerce-Plattformen und in sozialen Medien richtet. Die visuelle Ästhetik sollte elegant und hochauflösend sein, mit dynamischen Übergängen und markenkonformen Farben. Nutzen Sie HeyGens umfangreiche "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung", um die visuellen Inhalte zu bereichern und mit "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte" für verschiedene Plattformen das perfekte Framing zu gewährleisten, um das Engagement für diese wichtigen "Marketing-Videos" zu steigern.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein prägnantes 30-sekündiges animiertes Video, das einen schnellen Life-Hack demonstriert, der sich an Content-Ersteller und Online-Lehrer richtet, die ihre "Produktivität" steigern möchten. Der visuelle Stil sollte hell, freundlich und illustrativ sein, mit lebendigen Farben und einfachen Charakteranimationen. Integrieren Sie HeyGens "AI-Avatare", um den Hack mit einer ansprechenden "Sprachübertragung" zu präsentieren, die eine fröhliche und klare Erklärung bietet, und machen Sie die Erstellung solcher "animierten Videos" mühelos.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie das digitale Marketing-Videoerstellungstool funktioniert

Verwandeln Sie Ihre Marketingstrategie mit beeindruckenden, professionellen Videos. Unsere intuitive Plattform hilft Ihnen, wirkungsvolle Inhalte mühelos zu erstellen und die Präsenz Ihrer Marke zu stärken.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren Ausgangspunkt
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek professionell gestalteter Vorlagen, um Ihr digitales Marketing-Video schnell zu starten. Sie können auch Szenen direkt aus einem Skript generieren.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre Markenelemente hinzu
Personalisieren Sie Ihr Video, indem Sie das Logo und die Farben Ihrer Marke integrieren. Laden Sie einfach Ihre eigenen Medien hoch oder nutzen Sie unsere umfangreiche Stock-Assets-Bibliothek für perfekte visuelle Inhalte.
3
Step 3
Wenden Sie AI-Verbesserungen an
Verbessern Sie Ihre Botschaft mit fortschrittlicher AI-Text-zu-Sprache für überzeugende Erzählungen oder nutzen Sie AI-Avatare, um Ihre Inhalte zu präsentieren. Generieren Sie präzise Untertitel für maximale Zugänglichkeit.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr finales Video
Optimieren Sie Ihr Video für verschiedene Plattformen mit Seitenverhältnis-Anpassung. Laden Sie Ihre hochwertigen Marketing-Videos herunter, bereit zur Verbreitung über soziale Medien und andere Kanäle.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Präsentieren Sie Kundenerfolgsgeschichten

.

Bauen Sie Vertrauen und Glaubwürdigkeit auf, indem Sie überzeugende AI-Videos produzieren, die positive Kundenerfahrungen hervorheben.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meine kreativen Marketing-Videos verbessern?

HeyGen dient als leistungsstarkes digitales Marketing-Videoerstellungstool und bietet eine umfangreiche Bibliothek an anpassbaren Vorlagen und Szenen. Nutzer können diese nutzen, um schnell ansprechende Marketing-Videos zu produzieren, die Markenkonsistenz und kreative Freiheit für ihre Werbe- und Social-Media-Inhalte gewährleisten.

Welche AI-Video-Tools bietet HeyGen für die Inhaltserstellung?

HeyGen integriert fortschrittliche AI-Video-Tools, darunter AI-Avatare und AI-Text-zu-Sprache, um Skripte in dynamische animierte Videos zu verwandeln. Dies ermöglicht eine effiziente Videoerstellung, sodass Nutzer hochwertige Erklärvideos oder Videoanzeigen ohne komplexe Bearbeitung erstellen können.

Kann HeyGen den Video-Produktionsablauf für vielbeschäftigte Vermarkter vereinfachen?

Absolut, HeyGen vereinfacht die Videoerstellung mit seiner intuitiven Drag-and-Drop-Oberfläche und umfangreichen Stock-Assets. Diese Plattform ermöglicht es Nutzern, schnell professionelle Marketing-Videos und Werbeclips zusammenzustellen, was die Produktivität für alle digitalen Marketingbedürfnisse erheblich steigert.

Wie unterstützt HeyGen die Markenkonsistenz in Videoinhalten?

HeyGen bietet robuste Anpassungsoptionen und Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo, Ihre Markenfarben und einzigartige Stile in jedes Video zu integrieren. Dies stellt sicher, dass alle Ihre Social-Media-Videos und Videoanzeigen eine konsistente und professionelle Markenidentität über alle Plattformen hinweg beibehalten.

